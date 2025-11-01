Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί
«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης», λέει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση αναγκαίας παρουσίας τους κράτους, ειδικά ανάμεσα στους πιο αδύναμους
- Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
- Ασπρόπυργος: Θρήνος για τη 10χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη η τραγωδία
- Οι τρεις σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς δεν ανήκουν σε ομήρους, λέει το Ισραήλ
- Αυξήθηκαν οι καταγγελίες για mobbing στον χώρο εργασίας το 2024 - Τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ ενώ για το θέμα παρενέβη και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η «ξαφνική απόφαση θα πρέπει να επανεξεταστεί».
Ο κ. Σαμαράς αφού τονίζει ότι η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί προσθέτει ότι «ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης».
Ιδιαίτερα – σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός – «όταν σήμερα η ελληνική επαρχία – και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη».
Μάλιστα, καλεί τους υπεύθυνους να καταλάβουν «ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους».
Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έρχεται μετά από ένα τσουνάμι αντιδράσεων από πλευράς αντιπολίτευσης αλλά και «γαλάζιων» στελεχών.
- Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε ομάδα της ΟΠΚΕ στο λόφο Στρέφη – Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός
- Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ
- Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ
- Βορίζια: Όταν το χωριό βάφτηκε με αίμα το 1955 – Η πολύνεκρη βεντέτα που συγκλόνισε την Κρήτη
- «Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
- Βρετανία: Τέσσερις φορές που το παλάτι υπήρξε αδίστακτο με τους δικούς του για να σώσει το στέμμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις