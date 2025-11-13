Γιατί ο Δούκας θέλει διάλογο με τον Τσίπρα;

Το ΠΑΣΟΚ οδεύει ολοταχώς προς το συνέδριό του.

Από τη μία πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να τραβήξει σαφείς διαχωριστικές γραμμές τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα. Η στρατηγική είναι μία: «αυτόνομη πορεία». Αν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως θέλει να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την αριστερά, περιθώρια συζητήσεων με τον πρώην πρωθυπουργό δεν αφήνει.

Από την άλλη, ο Χάρης Δούκας, παρόλο που δεν αμφισβητεί τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας, έχει κατ’ επανάληψη μιλήσει για διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για δύο διαφορετικές οπτικές, οι οποίες θα αποτυπωθούν και στους συσχετισμούς του επικείμενου συνεδρίου.

Η παράμετρος των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2028

Γιατί άραγε ο δήμαρχος Αθηναίων επιμένει τόσο πολύ στο διάλογο με τον πρώην πρωθυπουργό; Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί εύλογα ότι, ενόψει της συνεδριακής διαδικασίας, επιχειρεί να ασκήσει πίεση προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, για το μέλλον και την πορεία του κόμματος σε σχέση με τις συνεργασίες.

Βέβαια, αμφισβήτηση της αυτόνομης πορείας δεν υπάρχει ούτε από τον Χάρη Δούκα. Άρα, πού προσβλέπει μία τέτοια ρητορική; Είναι, στην παρούσα φάση, για τον Δήμαρχο Αθηναίων απλώς ζήτημα αρχής ο διάλογος των προοδευτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα; Μπορεί.

Εντούτοις, τα πράγματα φαίνεται ότι είναι πιο σύνθετα. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο κ. Δούκας δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος Βουλευτής. Δεύτερον, έχει καταστήσει σαφές πως θα διεκδικήσει εκ νέου τον Δήμο της Αθήνας. Τρίτον, οι σχέσεις του με τον Κώστα Ζαχαριάδη και την παράταξή του -στην οποία συμμετέχουν και δημοτικοί σύμβουλοι που πρόσκεινται στη Νέα Αριστερά-είναι άριστες. Μάλιστα, ο τελευταίος φέρεται να συμμετείχε σε σύσκεψη για την στρατηγική που θα ακολουθήσει η παράταξη του Χάρη Δούκα στην ΚΕΔΕ.

Πού βρίσκεται λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός μέσα σε αυτή την πολιτική εξίσωση; Σύμφωνα με πληροφορίες, το «άνοιγμα» του Δημάρχου προς τον Αλέξη Τσίπρα «κοιτά» -και- προς τις επόμενες αυτοδιοικητικές κάλπες. Άλλωστε, η περίπτωση της εκλογής του θεωρείται ένα πετυχημένο «πείραμα» κεντροαριστερής ενότητας και ο Δήμος της Αθήνας παραδοσιακά είχε πολιτικά χαρακτηριστικά κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα γίνουν το 2028. Ο πολιτικός χρόνος θα είναι πυκνός. Ωστόσο, είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο Χάρης Δούκας, ως υποψήφιος -πρώτα απ’ όλα- δήμαρχος του ΠΑΣΟΚ, θα προτιμούσε να μην έχει απέναντί του άλλους αντιπάλους πλην του υποψήφιου της Νέας Δημοκρατίας. Και σίγουρα, οι ψηφοφόροι του μελλοντικού κόμματος Τσίπρα -εφόσον αυτό δημιουργηθεί- θα τον ενδιαφέρουν.