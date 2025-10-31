Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ

Επίθεση εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στην κυβέρνηση για τη «φτωχοποίηση» που φέρνει στους δήμους και προανήγγειλε κινητοποιήσεις ενώ επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα από το συνέδριό του με σαφείς αιχμές και «με διάθεση σύγκρουσης με τη συντηρητική παράταξη».

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο Χάρης Δούκας σημείωσε ότι εμπιστεύεται τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά πρέπει να γίνει «κοινή συνείδηση» ότι «από εδώ και πέρα για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι το πρώτο κόμμα, πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν συζητάει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία», και αυτό πρέπει να επικυρωθεί από ένα «μεγάλο, ανοιχτό, πολιτικό συνέδριο».

Αναφορικά με τις χαμηλές πτήσεις που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Δούκας εκτίμησε ότι ένα συνέδριο δημοκρατικό με ψηφοφορίες και διαδικασίες ώσμωσης «θα καταστήσει το κόμμα δυνατό και θα ομογενοποιήσει το αφήγημά του».

Επεσήμανε ακόμα ότι χρειάζεται να «ενώνουμε δυνάμεις» στην πράξη, στην κοινωνία με «τα κινήματα με τους ανθρώπους που είναι έξω και παλεύουν, με το αυτοδιοικητικό κίνημα».

Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε

Σε ερώτηση για το εάν συμμερίζεται την άποψη της κ. Διαμαντοπούλου ότι υπάρχουν «ζητήματα στην εικόνα του αρχηγού», ο κ. Δούκας απάντησε ότι ο ίδιος επιμένει σε ζητήματα πολιτικής και ουσίας και πρόσθεσε ότι «η κ. Διαμαντοπούλου κάνει έναν αγώνα που έχει νομίζω την ίδια αγωνία που έχουμε και όλοι μας να ανέβει το ΠΑΣΟΚ. Και για να ανέβει το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι για να ενισχύσουμε συνολικά την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε».

Για τις επιπτώσεις στο ΠΑΣΟΚ από ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι «αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, αν στο ΠΑΣΟΚ δουλέψουμε μεθοδικά πολιτικά και με διάθεση για μεγάλες αλλαγές και τομές, μπορούμε να τα καταφέρουμε ενώνοντας δυνάμεις, προσέξτε, ενώνοντας δυνάμεις με την κοινωνία.

Το έχω πει και άλλες φορές έχοντας καθαρές θέσεις, προτάσεις και απόψεις και ένα αξιακό πλαίσιο, μπορεί να υπάρχει διάλογος για να βλέπουμε σε συγκεκριμένα θέματα που θέλουν να δημιουργηθούν μέτωπα, συγκλίσεις και να διερευνούμε δυνατότητες να κάνουμε κρίσιμες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτά, αλλά πρέπει να τα κάνουμε και πράξη».

Κινητοποιήσεις των δήμων

Για την κατάσταση στους δήμους, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι «το 60% με 70% των δήμων είναι κόκκινοι που σημαίνει ότι έχουν πολύ μεγάλα ανοίγματα για αυτό όπως πέρυσι έτσι και φέτος ζητάμε Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αυτή η φτωχοποίηση έχει δημιουργηθεί γιατί παρακρατούνε κοντά τα 4,5 δις από θεσμοθετημένους πόρους μας, 8,5 δις κανονικά πρέπει να δίνονται με βάση το νόμο του 2010, παρακρατούνε κοντά στα 4,5 δις με σκοπό να γεμίσουνε κρατικά ταμεία και να τα δίνουνε σε οτιδήποτε άλλο πέραν των δήμων».

Ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στον στόχο να μην αυξήσει ο δήμος Αθηναίων τα δημοτικά τέλη παρά το γεγονός ότι δέχεται ασφυκτική πίεση και έκανε γνωστό ότι θα προτείνει στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη κινητοποιήσεις «που θα πρέπει να γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο και να καταλήξουν στην Αθήνα την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού».