ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας

Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ και από την Δευτέρα το κόμμα μπαίνει επισήμως σε τροχιά προσυνεδριακού διαλόγου. Στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη Χαριλάου Τρικούπη, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Βέβαια, από τα 22 μέλη του οργάνου παρόντα θα είναι, εκτός απροόπτου, τα 21. Κι αυτό γιατί ο Χάρη Δούκας, που αποτελεί και τον κύριο εκφραστή της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων θα συμμετέχει την ίδια ημέρα ως βασικός ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, που διοργανώνεται ενόψει της παγκόσμιας διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα.

Η στρατηγική Ανδρουλάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συσκέψεις της ηγετικής ομάδας, όπου θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσα στο σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης φιλοδοξεί το συνέδριο να αποτελέσει μία νέα αφετηρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στελέχη του Κινήματος σχολίαζαν στο in ότι η συνεδριακή διαδικασία πρέπει να στοχεύει σε «μία φυγή προς τα εμπρός». Γι’ αυτόν τον λόγο, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη θα επιδιώξει να ρίξει «γέφυρες» προς όλες τις πράσινες «φατρίες» με σκοπό να κυριαρχήσει η ενότητα και όχι η πόλωση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα τεθούν συγκεκριμένα πολιτικά επίδικα.

Άλλωστε, η έκβαση της συζήτησης εκ των πραγμάτων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις προθέσεις της ηγεσίας. Ειδικότερα σε μία περίοδο όπου δεν λείπει η γκρίνια για την δημοσκοπική στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό τοπίο χαρακτηρίζεται από ρευστότητα. Στελέχη πάντως της Χαριλάου Τρικούπη δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τις αλλαγές που ενδεχομένως θα υπάρξουν στην πολιτική σκηνή και δη στο χώρο της κεντροαριστεράς μπροστά σε μία πιθανή επιστροφή Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική στιγμή της διεξαγωγής του συνεδρίου δεν αποκλείεται να επηρεάσει την πορεία της εσωκομματικής συζήτησης.

Η ημερομηνία του συνεδρίου

Όσον αφορά το ζήτημα της ημερομηνίας του συνεδρίου, ο αρχικός στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, το σενάριο αυτό φαίνεται πως απομακρύνεται, με δεδομένο ότι στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι εισηγήσεις που δέχεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι η μεταφορά του συνεδρίου στις αρχές Μαρτίου, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες μεγάλες διαδηλώσεις, από τις οποίες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να είναι απών. Σημειωτέον ότι, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν το ζήτημα της ημερομηνίας θα αποφασιστεί στην Πολιτική ή στην Οργανωτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ.

Το εσωκομματικό τοπίο

Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Άννα Διαμαντοπούλου συμμετέχουν αμφότεροι στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ. Είναι προφανές, με βάση τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών, ότι ο καθένας θα προσέλθει στη συζήτηση με τις δικές του προτεραιότητες.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού αν και δήλωσε ότι «υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του (Νίκου Ανδρουλάκη)», υπερασπίστηκε την στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει μία συνεχής επίθεση εναντίον του, ενώ υπογράμμισε ότι «εσωτερικά δεν έχουμε ειρήνη». Παράλληλα, δεν άφησε περιθώρια συνεργασίας με τα κόμματα της αριστεράς, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία. Βέβαια, δεν πέρασε απαρατήρητη η αναφορά της ότι «η ΝΔ έχει κάνει θετικά πράγματα… αλλά είναι πραγματικά σε μία απόλυτη καθοδική πορεία». Εντούτοις, εξήγησε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει μια «μετωπική» αντιπαράθεση με τη ΝΔ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρης Δούκας, πριν από λίγες ημέρες είχε μιλήσει για «πρόβλημα στρατηγικής», κάνοντας λόγο για «στελέχη που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ». Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως ο Δήμαρχος Αθηναίων πρόκειται να επιμείνει στην άποψη πως το συνέδριο πρέπει να λάβει απόφαση που θα αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος ήταν αυτός που έθεσε πρώτος στη δημόσια «πράσινη» ατζέντα το ζήτημα της κολλημένης δημοσκοπικής «βελόνας». Βέβαια, όπως εκτίμησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη (ΣΚΑΪ), στην παρούσα χρονική στιγμή υπάρχει «έφορο έδαφος για το ΠΑΣΟΚ», με δεδομένο ότι μεγάλο τμήμα των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή. Πάντως, σε σχέση με τις διαφορετικές απόψεις στο ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ότι δεν τον φοβίζουν, ενώ αναφερθείς στο επικείμενο συνέδριο, είπε ότι μπορεί να οδηγήσει «μπροστά» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.