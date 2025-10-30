ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό

«Στροφή» στην καθημερινότητα και εξωστρέφεια. Με αυτόν τον τρόπο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να «ξορκίσει» το κλίμα εσωστρέφειας που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες και προκάλεσε γκρίνια στο εσωτερικό του Κινήματος. Αυτή η στρατηγική έχει διττό στόχο. Αφενός, να ενισχυθεί το δίπολο Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αφετέρου να καταγραφεί ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να αποτελέσει την αυριανή εναλλακτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εξ ου και η επιλογή της ηγεσίας του κόμματος να θέσει εκ νέου στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε για δεύτερη φορά επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, την Τετάρτη, κατά την ευρεία σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους των καταναλωτικών ενώσεων της χώρας, εξαπέλυσε νέο δριμύ «κατηγορώ» κατά της ΝΔ, επισημαίνοντας ότι «το μόνο που έχει επιτραπεί είναι ένα πάρτι αισχροκέρδειας, κερδοσκοπίας, ολιγοπωλίων και καρτέλ εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας».

Τα «φάουλ» και ο στόχος της ανάκαμψης

Με δεδομένη τη στασιμότητα του τελευταίου διαστήματος, υπάρχει, εν τέλει, περιθώριο δημοσκοπικής ανόδου για το ΠΑΣΟΚ; Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι έχουν δύο προτερήματα έναντι της γαλάζιας παράταξης. Πρώτον, ότι υπάρχει πρόγραμμα με σαφές σχέδιο και περιεχόμενο, που μπορεί να δώσει προοπτική στην ελληνική κοινωνία και οικονομία και, δεύτερον, ότι το «κλειδί», που δίνει απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, είναι η επαφή με τους πολίτες.

Βέβαια, δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως για να «ξεκολλήσει» η βελόνα θα πρέπει να αποφεύγονται τα λάθη και τα «αυτογκόλ», όταν μάλιστα, οι γαλάζιοι επικοινωνιακοί μηχανισμοί περιμένουν στη… γωνία τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η κριτική που δέχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την απουσία του από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου αλλά και η υπόθεση της 24ωρης θητείας του Γιώργου Παπαβασιλείου στη θέση του διευθυντή του πολιτικού του γραφείου.

Πανεθνικός διάλογος με τους αγρότες

Με στόχο να αφήσουν πίσω τους τις αναταράξεις των προηγούμενων ημερών, στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται για… «απόβαση» στη Θεσσαλία. Το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα βρεθεί στη Λάρισα για το αγροτικό. Στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως «ποντάρουν» πολλά σε αυτή την εκδήλωση, η οποία φιλοδοξούν να έχει χαρακτηριστικά πανεθνικού διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο.

Μάλιστα, ο προγραμματισμός προβλέπει τρίωρη συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου και του Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση θα έχει δύο θεματικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά στις ενισχύσεις και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Σε αυτή τη θεματική ενότητα αναμένεται να τεθεί με έμφαση και το μείζον ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο δεύτερος θα αφορά την κτηνοτροφία ευρύτερα και τα μεγάλα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Σημειωτέον ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν αποκλείεται να αξιοποιήσει την παρουσία του στη Λάρισα για να πραγματοποιήσει περιοδείες και σε Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Σε σχέση με τη στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στον αγροτικό τομέα, τον τόνο έδωσε, ήδη από χθες, ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ως «υπεύθυνο για το μνημόνιο, στο οποίο έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας, με τη διασπάθιση χρημάτων των φορολογούμενων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκανε η κυβέρνηση του».