Κυβερνητικές πηγές: Σε πλήρη σύγχυση το ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Από φάλτσο σε φάλτσο η κυβέρνηση» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Έντονη παραμένει η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Κυβερνητικές πηγές, υπογραμμίζουν ότι «χωρίς καμία αμφιβολία, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση», τονίζοντας ότι «προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικά του λάθη, κάνει τα πράγματα ολοένα και χειρότερα».

«Στην αρχή, κατά το ΠΑΣΟΚ, η τροπολογία για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη ήταν αντισυνταγματική και την οποία μάλιστα στελέχη του ‘δεσμεύονταν’ ότι θα καταργούσαν. Τώρα μαθαίνουμε, πάλι από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι η τροπολογία τελικά ήταν αχρείαστη» υποστηρίζουν πηγές του Μαξίμου.

Από τα γαλάζια «πυρά» δεν ξέφυγε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, για τον οποίο οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι «επικαλέσθηκε το άρθρο 191Α του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει συγκεκριμένες ποινές για όποιον ρυπαίνει, φθείρει ή προσβάλλει τόπους ιδιαίτερης σημασίας».

«Αδυνατούν, βέβαια, στο ΠΑΣΟΚ, ακόμα και σήμερα, να καταλάβουν ότι με την συγκεκριμένη τροπολογία αντιμετωπίσθηκαν πολλά περισσότερα από ζητήματα φθορών, όπως οι άσχετες με τον σκοπό του μνημείου συγκεντρώσεις ή εικόνες, όπως η χθεσινή με τους οργανοπαίκτες στον ιερό αυτό χώρο, τους οποίους απομάκρυνε με πλήρη επαγγελματισμό η ΕΛ.ΑΣ.» συμπληρώνουν.

«Σε κάθε περίπτωση, η τροπολογία ψηφίστηκε και τώρα εφαρμόζεται. Το αν κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει να συμβαδίζει με τις αυτονόητες επιδιώξεις της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών είναι άλλο ζήτημα και σίγουρα όχι δικό μας πρόβλημα» καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Από φάλτσο σε φάλτσο»

Άμεση ήταν η απάντηση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στις κυβερνητικές πηγές, υποστηρίζοντας ότι «οδηγούνται απο φάλτσο σε φάλτσο».

«Επαναλαμβάνουν με περισπούδαστο ύφος ασυναρτησίες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα» σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Επί τη ευκαιρία είναι σκόπιμο να μας εξηγήσουν μερικά θέματα, για να καταλάβουν οι πολίτες το μέγεθος της πολιτικής υποκρισίας:

Ποιες είναι οι επιπλέον φθορές που δεν καλύπτονταν από τον όρο «φθορά» στο άρθρο 191 του ΠΚ και συμπεριλαμβάνει τώρα η κυβέρνηση; Ποιο πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομίας για την τήρηση της τάξης εισήγαγε η τροπολογία;» συμπληρώνουν.

«Είναι προφανές ότι έχουν χάσει τη μπάλα» καταλήγει η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.