Μητσοτάκης: Την «ενότητα» θυμήθηκε ο πρωθυπουργός της διχαστικής τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιαστεί ενωτικός στη δήλωσή του μετά τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου
Τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη παρακολούθησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς», είπε ο πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να μιλήσει για «ενότητα», λίγες μόνο ημέρες μετά τη διχαστική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, η οποία υπερψηφίστηκε από την κυβέρνησή του και ξεσήκωσε μεγάλες αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 28η Οκτωβρίου:
«Στην πραγματικά εντυπωσιακή πολιτική και στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της, ταυτόχρονα όμως είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.
Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγαν μία νίκη περήφανη. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς.
Ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση την οποία παρακολουθήσαμε σήμερα μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία για την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μία διαδικασία, ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες, στις ξεχωριστές προκλήσεις των καιρών.
Και πράγματι αυτή η ημέρα, αυτή η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα αφιερωμένη σε αυτές και σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια, 365 ημέρες τον χρόνο, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας μας.
Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης».
