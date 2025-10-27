newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 27 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην αστυνομία ρίχνει η κυβέρνηση το βάρος για την εφαρμογή του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες μέρες.

Το πρώτο crash test για την εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη θα γίνει αύριο το βράδυ, καθώς τότε θα τεθεί σε εφαρμογή η τροπολογία όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή στο MEGA.

Η εφαρμογή του νόμου όπου απαγορεύει οποιαδήποτε διαδήλωση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, θα κριθεί τελικά μετά τη μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο αποφεύγοντας έτσι η κυβέρνηση να ρίξει λάδι στη φωτιά καθώς η εν λόγω διάταξη όχι μόνο πυροδότησε πολιτική θύελλα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ανέδειξε και εσωκομματικές διαφωνίες ανάμεσα σε Μαξίμου και Πεντάγωνο για τις επί μέρους αρμοδιότητες, όπως αυτή του καθαρισμού.

Ηδη πάντως στο Σύνταγμα έχουν στηθεί δύο εξέδρες, δεξιά και αριστερά από το σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών.

Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις», προσθέτοντας πως η ΕΛ.ΑΣ. «έχει συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας της ιερής περιοχής» και προειδοποίησε ότι «οι διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι» δεν θα επιτρέπεται να συγκεντρώνονται στο σημείο.

Ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών τόνισε: «Ισχύει ό,τι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει λέξη προς λέξη η συγκεκριμένη τροπολογία, που έγινε νόμος του κράτους. Έχει δημοσιευτεί και σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, άρα είναι σε εφαρμογή»

Διευκρίνισε ότι «η Ελληνική Αστυνομία στο κομμάτι της προστασίας της συγκεκριμένης ιερής περιοχής έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα το δούμε να ξεδιπλώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Δεν θα αργήσει δηλαδή. Πάντοτε, με τις προτεραιότητες που θέτει η Αστυνομία, δηλαδή με την κλιμάκωση που η ίδια θεωρεί, ότι πρέπει να έχει στις ενέργειές της, ούτως ώστε να αποφευχθούν και ενέργειες προβοκάτσιας» για να προσθέσει: «Όμως είμαι σαφής, για να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν θα εξαιρείται κανείς. Η παρουσία εκεί κανενός δεν απαγορεύεται, αλλά οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εκεί το ιερό αυτό μνημείο: συλλαλητήρια, οι διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι, οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από την Ελληνική Αστυνομία. Το ξαναλέω, όλα αυτά θα τα δούμε τις αμέσως προσεχείς ημέρες να εφαρμόζονται»

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχονται μια μέρα αφότου η ομάδα «Μέχρι Τέλους» και ο Πάνος Ρούτσι υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία σε όλο τον χώρο μπροστά από τη Βουλή βρέθηκαν στο Σύνταγμα καθαρίζοντας την περιοχή γύρω από το μνημείο με τα ονόματα για τα Τέμπη.

«Από σήμερα και κάθε βράδυ θα βρίσκομαι εδώ, στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών», δήλωσε στο MEGA,ο Πάνος Ρούτσι, χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία «πράξη εκδίκησης».

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»

Οργισμένες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η δήλωση Δρυμιώτη περί αριστερών και ελληνοφροσύνης, την οποία έσπευσε να αναπαράγει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ η «Ομάδα Αλήθειας».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά
Επικαιρότητα 27.10.25

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά

Άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί υπερ όλων των πολτών αλλά ως κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός βλέπει το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Καϊμακάμη. Τον διόρισαν γιατί ήταν δικός τους, τον έβαλαν να παραιτηθεί στα κρυφά και όλα «τακτοποιήθηκαν»

Σύνταξη
Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;
«Είναι δυνατόν;» 27.10.25

Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;

Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε καν συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο στο πρόγραμμα rearmEU και SAFE όσο και στη νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, τονίζει ο Γιάννης Μανιάτης.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η αποδοχή της παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής
Ιωάννης Καϊμακάμης 27.10.25

Παραδοχή ενοχής της κυβέρνησης η αποδοχή παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει η Νέα Αριστερά

Η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, επισημαίνει η Νέα Αριστερά που θυμίζει τις «αποκαλύψεις» του Καϊμακάμη στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης
«Πρόβλημα στρατηγικής» 27.10.25

Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άφησε αιχμές κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για την επιλογή του, παραιτηθέντα, Γιώργου Παπαβασιλείου

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας
«Στα σούπερ μάρκετ» 27.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας

«Η κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο της», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την ακρίβεια «που παραμένει στα σούπερ μάρκετ»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού
Μήνυμα 27.10.25

Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού

«Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει: να αντισταθούμε στον φόβο και στη λήθη, να υπερασπιστούμε την ειρήνη, να αγωνιστούμε για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο
Βουλιαράτες-Κλεισούρα 27.10.25

Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βρέθηκε στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας

Σύνταξη
Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 27.10.25

Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη

Η ερώτηση που είχε καταθέσει στις 6 Οκτωβρίου δεν ορίστηκε στην ώρα του πρωθυπουργού - «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Σύνταξη
Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης

«Καυτές» καταθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτήν την εβδομάδα. Πλησιάζει και η «απολογία» των υπουργών αν και πλέον έχει εξασφαλιστεί πως δεν θα διωχθούν για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Η νέα δικογραφία που φτάνει στη Βουλή ίσως επισπεύσει την κλήτευση Μυλωνάκη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
in Confidential 27.10.25

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης – Αρρυθμίες, ΟΠΕΚΕΠΕ και τρία «σκιώδη» κόμματα
Ρήγμα 27.10.25

Το μετέωρο βήμα της κυβέρνησης - Αρρυθμίες, σκάνδαλα και τρία «σκιώδη» κόμματα

Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη λειτουργεί ως μπούμερανγκ για το Μαξίμου την ώρα που έρχεται νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ενώ τα σύννεφα μαζεύονται, τρία «σκιώδη» κόμματα δείχνουν ικανά να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό.

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 28.10.25

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο - Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Σύνταξη
Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα
Τι προβλέπει 27.10.25

Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα

Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται σε περίοδο που η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ. Το Καράκας έχει επικυρώσει τη συμφωνία που αναφέρεται σε πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Σύνταξη
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου

Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του δράστη σε μακρινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας - Στον εισαγγελέα στα Χανιά αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ο δράστης

Σύνταξη
Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει
Παραβίαση συμφωνίας 27.10.25

Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει

Λίγο πριν κατατεθεί ο προϋπολογισμός στην Ισπανία, o εξόριστος ηγέτης του Junts Κάρλες Πουτζδεμόν δήλωσε ότι το κόμμα αποσύρει τη στήριξη από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός.

«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος

Το στάδιο Μαρακανά, σύμβολο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, είναι προς πώληση όπως ενημέρωσε η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο! Σκοπός να μειωθεί το τεράστιο δημόσιο χρέος της. Έντονες οι αντιδράσεις.

Σύνταξη
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Μεγάλο στοίχημα 27.10.25

Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»

Οργισμένες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η δήλωση Δρυμιώτη περί αριστερών και ελληνοφροσύνης, την οποία έσπευσε να αναπαράγει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ η «Ομάδα Αλήθειας».

Σύνταξη
Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα
Deutsche Welle 27.10.25

Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα

Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ανακούφιση των ενοικιαστών αποτελεί προτεραιότητα και ότι το στεγαστικό είναι σύμφυτο με μία οικονομία που αναπτύσσεται γοργά. Είναι όμως έτσι; Ρεπορτάζ της DW

Σύνταξη
Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, χαρακτήρισε εύκολη τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, στάθηκε στην έλλειψη θάρρους που έδειξε η Ένωση, και εξήγησε πού διαφωνεί με τον Μάρκο Νίκολιτς…

Σύνταξη
Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη

Ο 23χρονος δράστης παραδόθηκε το μεσημέρι στην Αστυνομία και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων - Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας
Διεθνής Οικονομία 27.10.25

«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας

Το ειδικό προϊόν «Route 1» για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία είχε ισχυρή ζήτηση κατά τη δημοπρασία των Διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας

Σύνταξη
Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ – Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ
Τι λέει 19χρονη 27.10.25

Τραγωδία στο Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ - Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ

Eίχαν σερβίρει αλκοόλ στην ανήλικη, κάτι που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Γκάζι παραδέχθηκε από την πρώτη στιγμή. «Εγώ, επειδή ρώτησα, μου λένε δεν είχε πιει πολύ αλκοόλ».

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 27.10.25

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα
Ελλάδα 27.10.25

Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα

Σε μόδα τείνει να εξελιχθεί η τάση αρκετών έφηβων να παραποιούν την ημερομηνία γέννησης στις αστυνομικές τους ταυτότητες που έχουν σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να αποφεύγουν τις απαγορεύσεις λόγω ηλικίας

Σύνταξη
