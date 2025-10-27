Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη

Το πρώτο crash test για την εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη θα γίνει αύριο το βράδυ, καθώς τότε θα τεθεί σε εφαρμογή η τροπολογία όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή στο MEGA.

Η εφαρμογή του νόμου όπου απαγορεύει οποιαδήποτε διαδήλωση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, θα κριθεί τελικά μετά τη μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο αποφεύγοντας έτσι η κυβέρνηση να ρίξει λάδι στη φωτιά καθώς η εν λόγω διάταξη όχι μόνο πυροδότησε πολιτική θύελλα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ανέδειξε και εσωκομματικές διαφωνίες ανάμεσα σε Μαξίμου και Πεντάγωνο για τις επί μέρους αρμοδιότητες, όπως αυτή του καθαρισμού.

Ηδη πάντως στο Σύνταγμα έχουν στηθεί δύο εξέδρες, δεξιά και αριστερά από το σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών.

Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις», προσθέτοντας πως η ΕΛ.ΑΣ. «έχει συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας της ιερής περιοχής» και προειδοποίησε ότι «οι διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι» δεν θα επιτρέπεται να συγκεντρώνονται στο σημείο.

Ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών τόνισε: «Ισχύει ό,τι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει λέξη προς λέξη η συγκεκριμένη τροπολογία, που έγινε νόμος του κράτους. Έχει δημοσιευτεί και σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, άρα είναι σε εφαρμογή»

Διευκρίνισε ότι «η Ελληνική Αστυνομία στο κομμάτι της προστασίας της συγκεκριμένης ιερής περιοχής έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα το δούμε να ξεδιπλώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Δεν θα αργήσει δηλαδή. Πάντοτε, με τις προτεραιότητες που θέτει η Αστυνομία, δηλαδή με την κλιμάκωση που η ίδια θεωρεί, ότι πρέπει να έχει στις ενέργειές της, ούτως ώστε να αποφευχθούν και ενέργειες προβοκάτσιας» για να προσθέσει: «Όμως είμαι σαφής, για να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν θα εξαιρείται κανείς. Η παρουσία εκεί κανενός δεν απαγορεύεται, αλλά οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εκεί το ιερό αυτό μνημείο: συλλαλητήρια, οι διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι, οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από την Ελληνική Αστυνομία. Το ξαναλέω, όλα αυτά θα τα δούμε τις αμέσως προσεχείς ημέρες να εφαρμόζονται»

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχονται μια μέρα αφότου η ομάδα «Μέχρι Τέλους» και ο Πάνος Ρούτσι υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία σε όλο τον χώρο μπροστά από τη Βουλή βρέθηκαν στο Σύνταγμα καθαρίζοντας την περιοχή γύρω από το μνημείο με τα ονόματα για τα Τέμπη.

«Από σήμερα και κάθε βράδυ θα βρίσκομαι εδώ, στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών», δήλωσε στο MEGA,ο Πάνος Ρούτσι, χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία «πράξη εκδίκησης».