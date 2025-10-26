Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι Τέλους» καθάρισε το μνημείο θυμάτων των Τεμπών
Σκούπες, σφουγγαρίστρες και σφουγγάρια πήρε η ομάδα «Μέχρι Τέλους» καθαρίζοντας την περιοχή γύρω από το μνημείο με τα ονόματα για τα Τέμπη, στο Σύνταγμα.
Στο Σύνταγμα βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) ο Πάνος Ρούτσι υπερασπιζόμενος το δικαίωμα στη διαμαρτυρία σε όλο το χώρο μπροστά στη Βουλή λίγες ημέρες μετά τη ψήφιση της τροπολογίας της κυβέρνηση για την προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία
«Από σήμερα, από εδώ και πέρα θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών» τόνισε (MEGA) νωρίτερα υπογραμμίζοντας ότι η τροπολογία της κυβέρνησης «είναι μια πράξη εκδίκησης».
Δράση καθαρισμού από την ομάδα «Μέχρι Τέλους»
H ομάδα «Μέχρι Τέλους» -η οποία βρέθηκε μαζί του κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας και η οποία διοργάνωνε την αποψινή διαμαρτυρία- πήρε σκούπες, σφουγγαρίστρες και σφουγγάρια καθαρίζοντας την περιοχή γύρω από το άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών και επανεοικειοποιήθηκε το δημόσιο χώρο.
Πριν τη διαμαρτυρία, η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή μιας γυναίκας από το χώρο του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Η γυναίκα, παρά το γεγονός ότι το μνημείο πλέον φυλάσσεται διαρκώς, κατάφερε να περάσει τα μέτρα ασφαλείας και να φτάσει ακριβώς μπροστά από το κενοτάφιο.
Οι Αρχές ζήτησαν από τη γυναίκα να απομακρυνθεί και εκείνη το έκανε, όμως στη συνέχεια, επέστρεψε. Τότε, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή της, ώστε να καταγράψουν τα στοιχεία της.
