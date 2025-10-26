newspaper
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος
Ελλάδα 26 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος

Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Σε μία περίπου δεκαπενταετία, από το 2011 ως το 2025, η χωροταξία του Συντάγματος επιλέχθηκε – όπως και παλαιότερα – και σηματοδότησε πολιτικά γεγονότα, πολλά εκ των οποίων επιταχυντές και εξελίξεων.

Το ρεύμα Μένουμε Ευρώπη ξεκίνησε το 2011 και κλιμακώθηκε το 2015 κατά τη διάρκεια της εξάμηνης διαπραγμάτευσης με την ΕΕ

Ο χώρος μπροστά στη Βουλή, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για το οποίο την εβδομάδα που πέρασε υπερψηφίστηκε τροπολογία για νέο καθεστώς προστασίας του, η πάνω και η κάτω Πλατεία όπως σχεδόν διαχωρίστηκε στα πρώτα δύο μνημόνια, πύκνωσε και τροχοδρόμησε τάσεις και αντιθέσεις – συχνά με βία – που κανένας εκ των πολιτικών δεν μπορούσε να αμελήσει ή να υποτιμήσει και επιβεβαιώνοντας την κοινωνική δυναμική που «σαν ξέφρενη μεταβλητή» συχνά επιδρά και στα της πολιτικής διαχείρισης.

Οι Αγανακτισμένοι, το «Οχι» στο Δημοψήφισμα του 2015, το ρεύμα των Μένουμε Ευρώπη, το Μακεδονικό και τα Τέμπη είναι πέντε διακριτές στιγμές της πολιτικής χωροταξίας.

Αγανακτισμένοι

25 Μαΐου 2011. Η πρώτη (μαζική) διαδήλωση στο Σύνταγμα ήταν γεγονός. Και πολλοί δεν θα θυμούνται το περίπου νεύμα πρόκλησης των ισπανών αγανακτισμένων στους έλληνες ομοδόξους τους που προηγήθηκε. «Καλά, εσείς κάθεστε παθητικά και παρακολουθείτε τη λιτότητα του μνημονίου σας;».

Γρήγορα η όλη διαρκής διαδικασία πήρε τα χαρακτηριστικά λαϊκής συνέλευσης, αρχικώς με έντονη αντικομματική χροιά. Αστέρες του αντι-μνημονίου, που μεταπλάστηκε από «αγανακτισμένο» σε εξόχως πολιτικό και απεργιακό (κυρίως κατά το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα), ανέτειλαν στην πάνω και την κάτω πλατεία. Για πολλούς υπήρξε ο πυκνωτής του ΣΥΡΙΖΑ ρεύματος και της αποδόμησης του μέχρι τότε δικομματισμού.

«Όχι»

Το δραματικό διάγγελμα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για δημοψήφισμα στις 26 Ιουνίου 2015 με ερώτημα αν θα πρέπει η χώρα να δεχθεί το σχέδιο συμφωνίας των δανειστών διαμόρφωσε μια νέα διαιρετική τομή που γρήγορα έλαβε τα χαρακτηριστικά διλήμματος: «Ναι» ή «Οχι»;

Οι πολέμιοι ή απλώς οι επικριτές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ έβλεπαν εδώ τον κίνδυνο να μείνει η χώρα εκτός ευρωζώνης. Οι υπερασπιστές του «Οχι», για την ακρίβεια ένα μεγάλο μέρος τους, μια εναντίωση στην τρόικα. Οι πιο σκληροί εξέφραζαν εδώ έναν έντονο ευρωσκεπτικισμό.

Η 3η Ιουλίου στο Σύνταγμα δεν ήταν απλώς μια συναυλία με γνωστούς καλλιτέχνες κατά των δανειστών. Ηταν για τους προσεκτικούς παρατηρητές ένα πρελούδιο της υπερψήφισης του «Οχι», με τον πανηγυρικό χαιρετισμό εκείνο το βράδυ του Αλέξη Τσίπρα που ήλθε με τα πόδια από το Μέγαρο Μαξίμου εν μέσω ενός ενθουσιώδους πλήθους.

Μένουμε Ευρώπη

Το ρεύμα του Μένουμε Ευρώπη προηγήθηκε της διακυβέρνησης Τσίπρα – ξεκίνησε από ευρωπαϊστές φοιτητές το 2011 αλλά έλαβε πιο μαζικά και καθοριστικά στοιχεία μετά τον Ιανουάριο του 2015 και άρχισε να κλιμακώνεται κατά τη διάρκεια της εξάμηνης διαπραγμάτευσης με την ΕΕ.

Αδιαμεσολάβητο, με κινητήρα τα κοινωνικά δίκτυα, έλαβε μαχητικό προσανατολισμό και δεν οριοθετήθηκε απλώς με το δημοψήφισμα αλλά συνεχίστηκε και μετά τον Σεπτέμβριο του 2015, υπενθυμίζοντας μια αμετακίνητη θέση υπέρ της Ευρώπης, του ευρώ και της ευρωζώνης.

Πυρήνας του Μένουμε Ευρώπη ήταν το δυναμικό αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρεύμα όπου πετυχημένα ο Μητσοτάκης «σέρφαρε» και κέρδισε τον Τσίπρα το 2019. Κέντρο του έθεσε το Σύνταγμα αλλά και άλλα σημεία της Ελλάδας.

Μακεδονικό

Η Συμφωνία των Πρεσπών υπεγράφη μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας (ως τότε για εμάς πΓΔΜ) στις 12 Ιουνίου 2018. Ως τότε όμως αλλά και μετά εξελίχθηκε ένα μαζικό κίνημα καθολικής εναντίωσης σε κάθε ονοματοδοσία με συνθετικό τον όρο «Μακεδονία». Μια πιο ακραία πλευρά του μίλησε για «προδοσία».

Κλιμάκωση είχε σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και της Θράκης. Ωστόσο η 4η Φεβρουαρίου 2018, μήνες πριν από την υπογραφή, στο Σύνταγμα έμελλε να μείνει ως η ιστορική στιγμή του εν λόγω κινήματος.

Και λόγω μαζικότητας και λόγω μαχητικότητας. Και βέβαια λόγω της παρουσίας και ομιλίας του Μίκη Θεοδωράκη στο πλήθος, με φόντο τις μακεδονικές οργανώσεις – και με κριτική στον μεγάλο δημιουργό από την Αριστερά.

Τέμπη

Το κίνημα των Τεμπών, σε εξέλιξη σήμερα, κυρίως διευρύνθηκε μετά τις εκλογές του 2023 και με αποκορύφωμα την 28η Φεβρουαρίου που ξεπέρασε κάθε μεταπολιτευτική στιγμή σε κόσμο. Αυτό βέβαια που οριοθετεί τα Τέμπη ως ένα κίνημα με χωροταξία το Σύνταγμα είναι η επιλογή της συλλογικότητας «Μέχρι Τέλους» να διαμορφώσει έναν χώρο με κεριά και καντήλια γύρω από τα ονόματα των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος μπροστά στη Βουλή και σε απόσταση αναπνοής από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η πρόσφατη απεργία πείνας του γονέα θύματος Πάνου Ρούτσι, το κίνημα συμπαράστασης σε αυτόν και βέβαια η αντιπαράθεση για την τροπολογία που τελικώς ψηφίστηκε για το πέρασμα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ ήταν ψηφίδες που ανανέωσαν τη συζήτηση για τη χωροταξία του κινήματος των Τεμπών.

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης
Σε εστιατόριο 26.10.25

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Επίθεση από ομάδα περίπου 60 ατόμων με αυγά και άλλα αντικείμενα φέρεται να δέχθηκε Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον απεγκλωβίσει

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη
«Συνεχίζουμε κανονικά» 25.10.25

Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των ανθρώπων τους, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μέχρι τη δικαίωση, δηλώνουν οι συγγενείς τους, μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σύνταξη
Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους
Κορωπί 25.10.25

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών αρνείται τα πάντα ωστόσο σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού

Σύνταξη
Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του
Ελλάδα 25.10.25

Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του

Θύμα κλοπής περιγράφει στο MEGA πώς ένας πολύ ευγενικός και εξυπηρετικός υποδυόμενος τον υδραυλικό και κατάφερε να του κλέψει χιλιάδες ευρώ.

Σύνταξη
Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»
Ελλάδα 25.10.25

Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»

Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους
Αναπάντητα ερωτήματα 25.10.25

Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι εγείρει ερωτήματα με τα θολά σημεία να είναι πολλά - Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων για το μπαρ, τι είπε ο πατέρας της ανήλικης

Σύνταξη
Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του
Σημαντικό μέρος 25.10.25

Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του

Η οικογένεια του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά, ενισχύοντας τη διατήρηση της μνήμης του Ποντιακού, αλλά και όχι μόνο, Ελληνισμού

Σύνταξη
Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 25.10.25

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, προκλήθηκε έκρηξη από γκαζάκια, σε παράρτημα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί της Λ. Συγγρού - Τι αναφέρεται στην ανάληψη ευθύνης

Σύνταξη
Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in
Πλάνα μέσα από το πλοίο 25.10.25

Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in

Mηχανική βλάβη παρουσίασε το πλοίο «Kεφαλονιά» κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλληνίας. Για ελλιπή ενημέρωση και ταλαιπωρία μιλά στο in επιβάτης

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
Μέση Ανατολή 26.10.25

5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
Εκρηκτικό σκηνικό 26.10.25

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο
Γραφήματα 26.10.25

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης
Σε εστιατόριο 26.10.25

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Επίθεση από ομάδα περίπου 60 ατόμων με αυγά και άλλα αντικείμενα φέρεται να δέχθηκε Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον απεγκλωβίσει

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Μαλαισία 26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
«Παγίδα θανάτου» 26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Νέα επίθεση 26.10.25

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
Κόσμος 26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
