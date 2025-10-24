Ψαρόπουλος: Φοβάμαι προβοκάτσια στη συγκέντρωση της 28ης Οκτωβρίου

Επιφυλακτικός για το αν θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη για συμμετοχή στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 28 Οκτωβρίου εμφανίστηκε ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος. «Είμαι υπό σκέψη, ωστόσο δεν νομίζω ότι θα κατέβω για αυτόν τον λόγο» δήλωσε.

«Mε μια αυθόρμητη κίνηση του Πάνου Ρούτσι να διαμαρτυρηθεί για τα εύλογα και τα αυτονόητα, έχει γίνει τελικά αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε καθόλου να υπάρξει αυτή η τροπολογία, η οποία τελικά ψηφίστηκε, διότι ο συμβολισμός της και το timing αυτής της επιλογής προφανώς δημιουργεί ερωτήματα και προσβάλλει την προσπάθεια ημών των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών», σχολίασε στον ANT1 αναφερόμενος στην πρόσφατη απεργία πείνας.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον πόλεμο ανακοινώσεων που συνεχίζεται και σήμερα μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Χάρη Δούκα σχετικά με τις αρμοδιότητες του υπουργείου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, ο κ. Ψαρόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Για μια ακόμα φορά νομίζω επιβεβαιώνεται η έλλειψη σοβαρότητας από όλες τις πλευρές».

«Διόλου απίθανο να δημιουργηθούν επεισόδια, η γνωστή προβοκάτσια, ώστε να επιβεβαιωθούν οι εμπνευστές της τροπολογίας»

Επίμαχη τροπολογία: «Μπορεί από πίσω να υποκρύπτονται πάρα πολλά»

«Έχω τις επιφυλάξεις μου, επειδή όμως έχει φοβηθεί το μάτι μας, επιτρέψτε μου την έκφραση, ημών των συγγενών, και μπορεί να υποκρύπτονται πάρα πολλά πράγματα πίσω από αυτήν την ενέργεια, την οποία δεν την προκαλέσαμε εμείς οι συγγενείς, την προκάλεσε η κυβέρνηση. Γι’ αυτό είμαι επιφυλακτικός και δεν θέλω να πάρω ούτε αρνητική ούτε θετική θέση στο ζήτημα αυτό. Κατανοώ όσους αυθόρμητα πάνε και, εφόσον αυτό ξεκινάει από κάποιους άλλους συγγενείς, εγώ είμαι μαζί τους έστω κι αν δεν έχω τη φυσική παρουσία εκεί» συμπλήρωσε ο κ. Ψαρόπουλος.

Ο ίδιος δεν αποκλείει τη δημιουργία τεχνητής έντασης στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. «Διόλου απίθανο να δημιουργηθούν επεισόδια, η γνωστή προβοκάτσια, ώστε να επιβεβαιωθούν οι εμπνευστές της τροπολογίας» τόνισε υπογραμμίζοντας ότι σίγουρα θα υπάρξει ψύχραιμη και λογική στάση από την πλευρά των συγγενών. «Δεν ξέρω όμως αν αυτό θα γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από κάποιους που θα παρεισφρήσουν στην συγκέντρωση» πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη χθεσινή εικόνα των ΜΑΤ μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την χαρακτήρισε «καθόλου κολακευτική εικόνα για την Ελλάδα. Εάν αυτό επιδίωκαν οι εμπνευστές της τροπολογίας το έχουν καταφέρει, εντός εισαγωγικών. Σίγουρα δεν τιμά την χώρα μας και δεν τιμά έναν ορθά σκεπτόμενο και ευαισθητοποιημένο Έλληνα πολίτη. Μου δίνει την αίσθηση ότι δημιουργήθηκε περισσότερο μια ζώνη ασφαλείας από το Κοινοβούλιο. Κάποιος μπορεί να υποθέσει διάφορα πράγματα για τη σκοπιμότητα της τροπολογίας».

Ερωτηθείς για τα ονόματα των παιδιών δεδομένης και της δήλωσης Ρούτσι ότι στόχος είναι να μη σβηστούν, ο κ. Ψαρόπουλος σημείωσε: «Δεν διαφωνώ με τον κ. Ρούτσι. Ακόμα κι αν σβηστούν τα ονόματα, οπουδήποτε κι αν επανεγγραφούν, εμένα με ενδιαφέρει ο κόσμος να είναι στο πλάι μας για τον αγώνα που δίνουμε μέχρι τέλους και να αποδοθεί ορθή και πλήρης δικαιοσύνη. Με ενδιαφέρει η ουσία. Εγώ θα τιμήσω τη μνήμη της κόρης μου εάν τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν» κατέληξε ο Αντώνης Ψαρόπουλος.