ΜΑΤ περικύκλωσαν τον Άγνωστο Στρατιώτη, σε εξέλιξη πορεία από τα Προπύλαια

Περικυκλωμένο από άνδρες των ΜΑΤ είναι από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης το πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος, προς το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή, η πρώτη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας έχει προκαλέσει αναστάτωση στη λεωφόρο Κατεχάκη.

Έτσι την ώρα που στα Προπύλαια βρίσκονται συγκεντρωμένα περίπου 300 άτομα στο πλαίσιο της κινητοποίησης ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και την καταστολή στα πανεπιστήμια, στη Βουλή έχουν παραταχθεί δεκάδες άνδρες των ΜΑΤ.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Όπως υπογραμμίζουν από την Ελληνική Αστυνομία, οι άνδρες των ΜΑΤ βρίσκονται διαρκώς στο χώρο έξω από το Κοινοβούλιο και πως βρίσκονται στις θέσεις που προβλέπεται καθώς αναμένεται να διεξαχθεί πορεία προς τη Βουλή.