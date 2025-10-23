Συνάντηση Δένδια με Δούκα και Χρυσοχοΐδη για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Διερευνητικού χαρακτήρα οι επαφές, λένε από το υπουργείο Άμυνας. Ο στόχος της συζήτησης.
Διαδοχικές συναντήσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε, το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός, Νίκος Δένδιας, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με θέμα το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αντικείμενο των συναντήσεων ήταν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων όσον αφορά την καθαριότητα, αλλά και τη φύλαξη του Μνημείου – και ήταν διερευνητικού χαρακτήρα. Η συνάντηση Δένδια – Δούκα εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφισμένης τροπολογίας, με την οποία η αρμοδιότητα για τη φροντίδα και τη συντήρηση του μνημείου μεταφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ τα μέτρα τάξης μένουν στο υπουργείο Προστασίας Πολίτη.
Στόχος της συζήτησης του υπουργού Άμυνας με τον δήμαρχο Αθηναίων ήταν ο συντονισμός για την ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων και η εξασφάλιση της απρόσκοπτης μέριμνας για τον χώρο υψηλού συμβολισμού στο κέντρο της πρωτεύουσας, σημείωναν πηγές.
