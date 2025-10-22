Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Με την στήριξη της πλειοψηφίας και ανεξαρτήτων βουλευτών η κυβέρνηση κατάφερε τελικά να περάσει από τη Βουλή την τροπολογία που απαγορεύει κάθε μορφή διαμαρτυρίας πέριξ του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στη Βουλή.

Υπερψήφισαν και τρεις ανεξάρτητοι

Συγκεκριμένα μετά την ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η αντιπολίτευση, η ρύθμιση πέρασε με 159 «ναι» έναντι 134 «όχι» σε σύνολο 293 ψηφισάντων.

Αυτό σημαίνει πως εκτός από τους 156 βουλευτές που αριθμοί η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, άλλοι τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές (Κατσιβαρδάς, Φλώρος και Ασπιώτης). Ωστόσο είναι ίσως από τις λίγες φορές που αντιπολίτευση εμφανίστηκε ενωμένη καταψηφίζοντας σύσσωμη τις προωθούμενες κυβερνητικές διατάξεις.

Συνολικά επίσης απουσίασαν 4 βουλευτές και όχι 7 που υποδηλώνει ο συνολικός αριθμός των ψήφων καθώς η Βουλή για πρώτη φορά λειτουργεί με 297 βουλευτές.

Πρόκειται για τους βουλευτές Γιάννη Κόντη, Παύλο Σαράκη, Μάριο Σαλμά και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας

Υπενθυμίζεται πως εντός του διημέρου της συζήτησης της τροπολογίας στη Βουλή ξέσπασε ενδοκυβερνητική κρίση μετά την απροθυμία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια να υποστηρίξει την τροπολογία (βάσει της οποίας αναλαμβάνει τη συντήρηση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη).

Ο κ. Δένδιας πάντως εμφανίστηκε στη Βουλή λίγο πριν την ψηφοφορία μπήκε στην αίθουσα της Ολομέλειας και ψήφισε στωικά χωρίς να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο αφορά στην υπόθεσή του. Σχόλιο όμως- ιδιαιτέρως καυστικό- που έκανε λίγη ώρα νωρίτερα σε πηγαδάκι με πολιτικούς και δημοσιογράφους, ο Άδωνις Γεωργιάδης που είπε ότι μόνο αν ο ίδιος ήταν σε ΜΕΘ και κώμα δεν θα υποστήριζε τροπολογία του υπουργείου Υγείας…