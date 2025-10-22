Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά
- Πόσες χιλιάδες πράκτορες της CIA και στρατεύματα αρκούν για εισβολή στη Βενεζουέλα;
- Πώς ο θηλασμός προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού
- Σοβαρή καταγγελία του Πάνου Ρούτσι: «Επιχείρησε να με πατήσει αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια»
- Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη ασφαλείας του Λευκού Οίκου
Της κυβερνητικής ρύθμισης για τον Άγνωστο Στρατιώτη υπεραμύνθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί, επαναλαμβάνοντας το αφήγημα περί σεβασμού του χώρου, ενώ προκλητικά εξίσωσε τις διαδηλώσεις και τις πράξεις βεβήλωσης.
«Η τροπολογία χρειάζεται για να μην γίνεται οποιαδήποτε πολιτική διαδήλωση και βεβήλωση στο σημείο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σε άλλο σημείο ανέφερε: «Όποιος δεν σεβαστεί κάποιο νόμο του κράτους, η Αστυνομία έχει τον τρόπο και τον επαγγελματισμό να επεμβαίνει λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικές περιστάσεις. Από τη στιγμή ψήφισης τροπολογίας δεν θα επιτρέπεται καμία εκδήλωση άσχετη με τον σκοπό. Και καμία βεβήλωση. Τα υπηρεσιακά θα τα λύσουν τα υπουργεία. Το πιο κρίσιμο είναι αυτό που έχει αναλάβει η Αστυνομία».
Ο κ. Μαρινάκης στη συνέντευξή του στο Open, ανέφερε επίσης, ότι «η συζήτηση έχει αξία σε δύο διαστάσεις. Πόσα κόμματα θα στηρίξουν μια πρωτοβουλία που αποτίει φόρο τιμής και προστατεύει το μνημείο των νεκρών. Και το δεύτερο πώς οι αρχές που έχουν την ευθύνη θα περιφρουρήσουν την εφαρμογή της ρύθμισης. Όλη η παραπολιτική συζήτηση αδικεί την ιερότητα του χώρου και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης».
Σε άλλο σημείο υποστήριξε κυνικά: «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες όπως έγινε και με τα Πανεπιστήμια που από τσαντίρια μπαχαλάκηδων μετατρέπονται σε χώρους εκπαίδευσης. Το ιερό μνημείο δεν ανήκει σε κανέναν κόμμα».
Είπε επίσης ότι κανείς δεν είπε ότι ο στρατός θα υποκαταστήσει το ρόλο της Αστυνομίας και για την στάση των κομμάτων αναφορικά με την τροπολογία απάντησε: «Θα μετρηθούν όλα τα κόμματα αν θα πάνε με το υγιές κομμάτι της κοινωνίας ή με αυτούς που δεν σέβονται».
Μαρινάκης: Υποβαθμίζει την διαφοροποίηση Δένδια
Ο κ. Μαρινάκης, επιχείρησε παράλληλα να υποβαθμίσει τη διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπουργού Άμυνας. Ο κ. Δένδιας μαζί με τους άλλους υπουργούς συνυπέγραψαν την τροπολογία. Δεν ήταν εκεί, αλλά δεν ήταν και οι υπόλοιποι, αλλά δεν είδα να ασχολείται κανείς, αλλά αρέσει σε κύκλους αυτή η παραφιλολογία».
- Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες
- Eurovision 2026: Η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο;
- Λονδίνο: Γυναίκα με Πάρκινσον παίζει κλαρινέτο κατά τη διάρκεια εγχείρησης στον εγκέφαλο
- Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Παπανικολάου ενόψει Μπάγερν
- Λαμία: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ – Συμπαράσταση σε συναδέλφους τους που διώκονται
- Ακίνητα: Ζαλίζουν οι αυξήσεις στις τιμές – Τι προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις