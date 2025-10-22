Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Της κυβερνητικής ρύθμισης για τον Άγνωστο Στρατιώτη υπεραμύνθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί, επαναλαμβάνοντας το αφήγημα περί σεβασμού του χώρου, ενώ προκλητικά εξίσωσε τις διαδηλώσεις και τις πράξεις βεβήλωσης.

«Η τροπολογία χρειάζεται για να μην γίνεται οποιαδήποτε πολιτική διαδήλωση και βεβήλωση στο σημείο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σε άλλο σημείο ανέφερε: «Όποιος δεν σεβαστεί κάποιο νόμο του κράτους, η Αστυνομία έχει τον τρόπο και τον επαγγελματισμό να επεμβαίνει λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικές περιστάσεις. Από τη στιγμή ψήφισης τροπολογίας δεν θα επιτρέπεται καμία εκδήλωση άσχετη με τον σκοπό. Και καμία βεβήλωση. Τα υπηρεσιακά θα τα λύσουν τα υπουργεία. Το πιο κρίσιμο είναι αυτό που έχει αναλάβει η Αστυνομία».

Ο κ. Μαρινάκης στη συνέντευξή του στο Open, ανέφερε επίσης, ότι «η συζήτηση έχει αξία σε δύο διαστάσεις. Πόσα κόμματα θα στηρίξουν μια πρωτοβουλία που αποτίει φόρο τιμής και προστατεύει το μνημείο των νεκρών. Και το δεύτερο πώς οι αρχές που έχουν την ευθύνη θα περιφρουρήσουν την εφαρμογή της ρύθμισης. Όλη η παραπολιτική συζήτηση αδικεί την ιερότητα του χώρου και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης».

Σε άλλο σημείο υποστήριξε κυνικά: «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες όπως έγινε και με τα Πανεπιστήμια που από τσαντίρια μπαχαλάκηδων μετατρέπονται σε χώρους εκπαίδευσης. Το ιερό μνημείο δεν ανήκει σε κανέναν κόμμα».

Είπε επίσης ότι κανείς δεν είπε ότι ο στρατός θα υποκαταστήσει το ρόλο της Αστυνομίας και για την στάση των κομμάτων αναφορικά με την τροπολογία απάντησε: «Θα μετρηθούν όλα τα κόμματα αν θα πάνε με το υγιές κομμάτι της κοινωνίας ή με αυτούς που δεν σέβονται».

Μαρινάκης: Υποβαθμίζει την διαφοροποίηση Δένδια

Ο κ. Μαρινάκης, επιχείρησε παράλληλα να υποβαθμίσει τη διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπουργού Άμυνας. Ο κ. Δένδιας μαζί με τους άλλους υπουργούς συνυπέγραψαν την τροπολογία. Δεν ήταν εκεί, αλλά δεν ήταν και οι υπόλοιποι, αλλά δεν είδα να ασχολείται κανείς, αλλά αρέσει σε κύκλους αυτή η παραφιλολογία».