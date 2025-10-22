Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση

Να παραστεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στην Ολομέλεια προκειμένου να υποστηρίξει την τροπολογία που απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή εκδήλωσης ή διαμαρτυρίας γύρω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, λίγο αφότου ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τρίτης όπου συζητείται νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει και την επίμαχη τροπολογία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ ζήτησαν την παρουσία του υπουργού, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού όσο και για τη διαφαινόμενη εσωτερική σύγκρουση του Μεγάρου Μαξίμου με το υπουργείο Άμυνας.

Πυρά από την αντιπολίτευση

“Μιλάμε μέρες για τον άγνωστο στρατιώτη χωρίς τον άγνωστο υπουργό. Πότε, τι ώρα ακριβώς θα έρθει σήμερα στην Ολομέλεια να εισηγηθεί τη τροπολογία που επισπεύδει το υπουργείο του, ο υπουργός άμυνας”, αναρωτήθηκε ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και πρόσθεσε: “ χθες πληροφορηθήκαμε ότι λίγη ώρα μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, ο κ.Δένδιας παραβρέθηκε σε εκδήλωση δίπλα στο κοινοβούλιο. Τι τον εμπόδισε να περάσει μπροστά, να έρθει στην αίθουσα της ολομέλειας και να εισηγηθεί τροπολογία; Επιβεβαιώνεται ότι η τροπολογία γίνεται εργαλείο για ξεκαθάρισμα εσωτερικών λογαριασμών της ΝΔ”.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς απευθυνόμενος στο παρευρισκόμενο υπουργό, κ. Δήμα αναρωτήθηκε ποιος θα εφαρμόσει τις προωθούμενες διατάξεις της ρύθμισης. “ Ποιος θα την εφαρμόσει; ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή να μας πει ότι δεν συνέβη τίποτα. Κατάφερε με την εκδικητική του μανία να κάνει ένα πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη βαθιά κυβερνητική κρίση.

“Έχετε διαπράξει ηθική ύβρι γιατί ο λαός γνωρίζει ότι τη πρωτοβουλία σας αυτή τη πυροδότησε η πολιτική συντριβή από τον κ. Ρόυτσι”, σημείωσε με την Πέτη Πέρκα από τη ΝΕΑΡ να υπογραμμίζει: “ δεν προσποιούμαι ότι είναι απλή τροπολογία αλλά ίσα ίσα επειδή δεν είναι απλή είναι απαραίτητο να εμφανιστεί ο υπουργός Άμυνας που θα αναλάβει το μνημείο. Ας έρθει ο υπουργός να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Είναι απαράδεκτο να γίνονται εν κρυπτώ τα πράγματα”.

Απαντώντας ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης δεν μπήκε στην ουσία των αιτιάσεων της αντιπολίτευσης αλλά αρκέστηκε να πει ότι την τροπολογία την υποστήριξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. “Είναι τροπολογία που υποστηρίζεται από 7 συναρμόδιους υπουργούς. Εκ των 7 ήταν εχθές και τοποθετήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει διαδικαστικό θέμα”, είπε με τον παρευρισκόμενο υπουργό Υποδομών, Χρήστο Δήμα να προσθέτει: “ ακολουθεί η ονομαστική όπου θα δούμε ποιοι θα ψηφίσουν τη τροπολογία που θα έπρεπε να ενώνει τα κόμματα”.