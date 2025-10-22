Επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια στη ρύθμιση για το νέο καθεστώς που προωθεί η κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, αναφέροντας σε συνέντευξή του ότι ο υπουργός Άμυνας δεν είχε εκφράσει κάποια διαφωνία όταν ενημερώθηκε από τον πρωθυπουργό για τη σχετική διάταξη .

Λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμα ότι ο Νίκος Δένδιας «υπέγραψε και θα ψηφίσει την τροπολογία», ενώ φαίνεται πως οι δυο τους δεν έχουν μιλήσει μετά τη διαφοροποίηση του υπουργού που ήρθε με ανακοίνωσή του χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή.

Ο Νίκος Δένδιας, την ώρα που γινόταν η συζήτηση στη Βουλή, βρισκόταν στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» για μια εκδήλωση των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι δεν απάντησε σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το εάν θα στηρίξει την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Τη συνυπέγραψε (σ.σ. την τροπολογία), θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα περνάει και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν χθες, δεν είθισται πάντα όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί να παρίστανται στη συζήτηση», ανέφερε σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Περιμένει τις προτάσεις Δένδια

Ο πρωθυπουργός μάλιστα φάνηκε να στέλνει μήνυμα στον Νίκο Δένδια καθώς όπως είπε περιμένει τις προτάσεις του για «την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη» μετά τη δήλωση του υπουργού ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

«Σκοπός δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα ονόματα. Όμως από δω και πέρα κανείς δεν θα μπορεί να γράψει ονόματα ή να καταλάβει τον χώρο», ανέφερε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δείχνοντας» στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

Επιχειρώντας να αντιστρέψει την πραγματικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στο αφήγημα ότι ο σκοπός της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας είναι ότι δεν ταιριάζουν οι εικόνες διαμαρτυριών μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη («περνώντας από το Σύνταγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα») και ότι μαζί του συμφωνεί «η σιωπηρή πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών», όταν τη συμπαράστασή τους στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι εξέφρασαν σχεδόν οι πάντες, από τα σωματεία και τις κινήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο, και όταν στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται η δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα.

Προκλητικός απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων

Για ακόμα μία φορά ο πρωθυπουργός ήταν προκλητικός απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων, βάζοντας στο ζύγι το Μάτι και τα Τέμπη, λες και υπάρχει κάποιος συναγωνισμός τραγωδιών ή κάποιοι συγγενείς που δεν απαιτούν δικαιοσύνη για τα θύματα, ή κάποια αντιπαράθεση μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους από κρατική ευθύνη.

«Και γιατί δεν θα δίναμε τη δυνατότητα στους νεκρούς από τη Μάνδρα, το Μάτι ή όποια άλλη τραγωδία να κάνουν το ίδιο» ανέφερε .

«Και πού σταματάει τελικά αυτό; Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού η οποία μάλιστα δεν ξεκίνησε από τους γονείς. Μην κοροϊδευόμαστε. Ξεκίνησαν από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους οι οποίοι εργαλειοποίησαν γονείς για να πετύχουν μία γενικότερη κατάσταση αναταραχής» πρόσθεσε ακυρώνοντας τον αγώνα που δίνουν εδώ και 2,5 χρόνια οι συγγενείς για δικαιοσύνη.

«Δεν απαντήσαμε με τρόπο πιο απόλυτο σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία δημιουργήθηκε με έναν σκοπό μόνο: να κατηγορηθεί η κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά ότι δήθεν συγκάλυψα κάτι. Όταν όμως απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο, προφανώς η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε» ισχυρίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρόσθεσε ότι όταν μπορείς να διαμαρτυρηθείς παντού αλλά όχι σ’ έναν συγκεκριμένο χώρο κι εσύ πας όχι στην Πλατεία Συντάγματος αλλά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το κάνεις για κάποιον άλλο λόγο», είπε ακόμα ο πρωθυπουργός.

Για τον Τσίπρα

«Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής, μου έκανε εντύπωση αυτό. Θα μπορούσε χθες να συμμετέχει στη Βουλή αντί να κάνει αναρτήσεις στα social media. Αν ο ίδιος επιλέξει νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να σχολιάσω».

Σε σχέση με το γεγονός ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν στηρίζεται από κανέναν άλλο στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Από την Αριστερά δεν περίμενα κάτι άλλο γιατί νομίζει ότι μπορεί να προσαρμόζει τους νόμους του κράτους στον δικό τους βολονταρισμό. Η δεξιά και η άκρα δεξιά που ήταν χθες; Ο κ. Βελόπουλος απουσίαζε χθες γιατί πώς θα μπορούσε να συνδυάσει την υπεράσπιση του μνημείου με τη θεωρία του ξυλολίου που πρώτος ανέπτυξε και στήριξε.

Με το ΠΑΣΟΚ βρεθήκαμε στην πλατεία Συντάγματος για το «Μένουμε Ευρώπη», και τώρα με ακατανόητη ομιλία ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει να γίνεται ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ που ήταν μαζί μας για να μείνουμε στην Ευρώπη έχει γίνει παρακολούθημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αυτό είναι θλιβερό. Δεν είμαι ικανοποιημένος από το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου».

Μια χαρά κυβερνάει η κυβέρνηση – «Καρφί» σε Βενιζέλο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε επίσης τα σχόλια του Ευάγγελου Βενιζέλου περί προβλήματος διακυβερνησιμότητας στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι αυτό το πρόβλημα το έχει η αντιπολίτευση και όχι η κυβέρνηση.

«Αυτήν τη στιγμή η κυβέρνηση προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό του δεύτερου κόμματος. Δεν είμαστε πίσω από τον πρώτο. Κάντε μια αναζήτηση των δημοσκοπικών ποσοστών που έπαιρνε η ΝΔ τρεις μήνες πριν τις εκλογές του 2023 και τελικά πήραμε 41%. Η κυβέρνηση οφείλει να είναι όλων των Ελλήνων αν και δεν εκλέγεται από όλους τους Έλληνες. Μια χαρά κυβερνάει η κυβέρνηση, δεν έχει κανένα πρόβλημα να ψηφίζει νομοσχέδια και να εφαρμόζει την πολιτική της θα πω στον κ. Βενιζέλο. Αν πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, γιατί δεν βγαίνει να το πει. Εγώ δεν το πιστεύω. Όσοι μιλούν για δήθεν θεσμική κρίση ας δουν την πραγματικότητα».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είναι ένα εξαιρετικά δυσεπίλυτο πρόβλημα ενώ αναγνώρισε τον κίνδυνο διακοπής των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Ο γόρδιος δεσμός κόπηκε, η μετάπτωση στην ΑΑΔΕ γίνεται, ζητώ κατανόηση για την καθυστέρηση στις πληρωμές αλλά είναι μεγάλος ο κίνδυνος διακοπής των ευρωπαϊκών κονδυλίων και σίγουρα οι επιτήδειοι δεν θα πάρουν χρήματα. Έχουμε πάρει 22 εκατ. ευρώ και αναμείνατε στο ακουστικό σας για τα επόμενα. Υπήρχαν εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύτηκαν τις κρατικές αδυναμίες. Δεν θα κάνω πίσω ούτε πόντο όποιο κι αν είναι το κόστος. Ο πρωτογενής τομέας δεν θα προχωρήσει αν δεν λυθεί το πρόβλημα αυτό».

Αλλαγές στο άρθρο 86 του Συντάγματος

«Από το 2006 ως βουλευτής είχα αναλάβει πρωτοβουλία αλλαγής, γιατί πίστευα και πιστεύω πως ο υπουργός δεν πρέπει να έχει ειδική εξαιρετικά ευνοϊκή ποινική μεταχείριση σε σχέση με τον πολίτη. Εμείς ήμασταν αυτοί που το αλλάξαμε το άρθρο 86, ουσιαστικά αποσβεστική προθεσμία τώρα δεν υπάρχει για τον υπουργό όταν φύγει από τα καθήκοντά του. Προσωπικά θα εισηγηθώ μια νέα αλλαγή του άρθρου 86: μια εμπλοκή της Δικαιοσύνης σε πρωθύστερο στάδιο, ώστε η Βουλή να μην κάνει τον Εισαγγελέα. Ποιο είναι το φίλτρο σήμερα; Το Δικαστικό Συμβούλιο. Οι υπουργοί μας σήμερα ζήτησαν το αυτονόητο: να δικαστούν. Όχι από τη Βουλή και την κ. Κωνσταντοπούλου, το Εθνικό μας Εισαγγελέα, αλλά από δικαστές που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να παραγνωρίζεται από κάποιους Illuminati του διαδικτύου ότι εγώ είμαι ο μοναδικός που άλλαξα το άρθρο 86 του Συντάγματος.