Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση

Με ανακοίνωση την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την διαφωνία του με τη γραμμή Μαξίμου. Η συνέχεια δόθηκε on camera με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να μεταβαίνει σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια», ερωτώμενος σχετικά με την τροπολογία.

«Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης»

Κατά την είσοδο του στο κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος -παρίσταται σε εκδήλωση παρουσίασης του ημερολογίου του στρατού της περιόδου 1940-1941 που διοργανώνει το ΓΕΣ- ερωτήθηκε για το εάν θα στηρίξει την τροπολογία για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτου και δεν απάντησε. Μάλιστα φάνηκε αρκετά προβληματισμένος.

<br />

Η πρώτη δήλωση του Νίκου Δένδια

Λίγο νωρίτερα, με μία αιχμηρή δήλωση, που επιδέχεται ερμηνείας και μία ηχηρή απουσία από τα έδρανα της Βουλής, που συζητήθηκε πολύ, θέλησε να τοποθετηθεί για το μνημείο.

Ο κ. Δένδιας επέλεξε να ταυτιστεί με τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και όχι με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

Τοποθέτηση στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση, ο Νίκος Δένδιας, συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος, λέγοντας:

«Η υπέρβαση που η ελληνική κοινωνία έκανε την περίοδο 40-41 είναι μια υπέρβαση που ξεπερνά την εθνική διάσταση. Διακηρύσσει μια άλλη θεώρηση της ανθρώπινης ζωής, η οποία χαρακτήριζε πολλούς νέους ανθρώπους τότε ανθρώπους που πίστευαν ότι το συλλογικό και το εθνικό υπερβαίνει κατά πολύ το ατομικό. Και θα ήθελα να πω ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι απαραίτητη, απολύτως απαραίτητη και σήμερα».

Συνέχισε λέγοντας: «Αλίμονο αν σε μια κοινωνία μικρή, ιδίως όπως η ελληνική κοινωνία, χάσουμε την αίσθηση της συλλογικότητας και της επιδίωξης του κοινού καλού ως υπέρτερου αγαθού. Νομίζω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβολίζουν με τον πιο καθαρό τρόπο ακριβώς αυτή την αίσθηση της εθνικής ενότητας και της επιδιώξης του υπέρτερου καλού».