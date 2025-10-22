newspaper
Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους
Πολιτική 22 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους

Μπούμερανγκ στο Μαξίμου οι εσωκομματικές μεθοδεύσεις σε βάρος του Ν. Δένδια για την τροπολογία. Το γάντι που σήκωσε ο υπουργός Άμυνας και το τάιμινγκ. Το βάθος του ρήγματος και η ανάδειξη Δένδια, στα μάτια πολλών και επισήμως, ως σοβαρού εσωκομματικού πόλου απέναντι σε Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Spotlight

Σε ένα μεγάλο αυτογκόλ εξελίχτηκε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η σπουδή του να σύρει τον Νίκο Δένδια στο επίκεντρο της ευθύνης για τα όσα κατασταλτικά το μέγαρο Μαξίμου προωθεί στον, ιστορικό για τις λαϊκές κινητοποιήσεις, χώρο μπροστά στη Βουλή, μέσω του ιδιώνυμου αδικήματος που θεσπίζει με την επίμαχη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ο υπουργός Άμυνας, μετά την πολυήμερη σιωπή του, αλλά και την επιλογή του να απουσιάσει από τη χθεσινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο, σήκωσε το γάντι και «άδειασε» τον πρωθυπουργό, την ώρα που ο τελευταίος υποστήριζε την τροπολογία στη Βουλή και που μόλις είχε ισχυριστεί ότι αν ο κ. Δένδιας διαφωνούσε με την τροπολογία «δεν θα την συνυπέγραφε».

Και η νέα αυτή ηχηρή διαφοροποίησή του υπουργού Άμυνας από τη γραμμή του Μαξίμου, όχι μόνο επιβεβαίωσε εμφατικά τη διαφωνία του με τους πρωθυπουργικούς χειρισμούς στο θέμα της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά φανερώνει και ένα ρήγμα πρώτου μεγέθους μεταξύ του Κυρ. Μητσοτάκη και του Ν. Δένδια, το οποίο φαντάζει πλέον και αγεφύρωτο.

Κάτι που βέβαια έρχεται να προστεθεί στο βαθύ ρήγμα του πρωθυπουργού με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και στην οριστική ρήξη του κ. Μητσοτάκη με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Εσωκομματικές μεθοδεύσεις

Την προσπάθεια του μεγάρου Μαξίμου να πετάξει το μπαλάκι στον Ν. Δένδια (μετά τη διαφοροποίησή του στο θέμα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι)  και να τον παγιδεύσει, κάνοντάς τον συμμέτοχο στην ευθύνη των πρωθυπουργικών επιδιώξεων για την απαγόρευση κάθε μορφής διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή, πρώτα απ’ όλα την αντιλήφθηκαν αμέσως πολλά στελέχη της ΝΔ, τα οποία εξ’ αρχής σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις δεν έκρυβαν τη δυσαρέσκειά τους για τις εσωκομματικές αυτές μεθοδεύσεις.

Κι έπειτα ήρθε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως «λαγός» του Μαξίμου, ουσιαστικά να ομολογήσει τις μεθοδεύσεις αυτές, με τη γνωστή προχθεσινή δήλωσή του (Action24) ότι το ερώτημα για το αν τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών θα πρέπει να μείνουν ή να φύγουν από το σημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, θα πρέπει να απευθυνθεί «στον αρμόδιο από αύριο υπουργό», λέγοντας ότι «από αύριο ο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο κ. Δένδιας» και καλώντας τους δημοσιογράφους, αφού ψηφιστεί η τροπολογία, να ρωτήσουν τον κ. Δένδια «τι σκοπεύει το υπουργείο Άμυνας να κάνει με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Γιατί γι’ αυτό ψηφίζουμε την τροπολογία».

Η απάντηση Δένδια

Η απάντηση, λοιπόν του Ν. Δένδια στις εσωκομματικές αυτές μεθοδεύσεις του μεγάρου Μαξίμου (αλλά και στον πρωθυπουργικό ισχυρισμό από το βήμα της Βουλής ότι αν ο υπουργός Άμυνας διαφωνούσε δεν θα συνυπέγραφε την τροπολογία) ήρθε ενόσω ο πρωθυπουργός μιλούσε στο Κοινοβούλιο, μέσω γραπτής δήλωσης που κυριολεκτικά τάραξε πολύ έντονα τα «γαλάζια» εσωκομματικά νερά.

Μίας δήλωσης, στην οποία η διαφοροποίηση Δένδια είναι σαφής, αφού πρώτον επικαλείται την τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα, ο οποίος είχε ζητήσει ευθέως από τον πρωθυπουργό να πάει τα όσα σχεδιάζει για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη όσο το δυνατόν μακρύτερα από την τρέχουσα επικαιρότητα.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι «όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

Άλλη γραμμή

Δεύτερον, ο κ. Δένδιας κινήθηκε σε εντελώς άλλη γραμμή από το Μαξίμου που με την τροπολογία θέλει να εξοβελίσει την υπόθεση των Τεμπών και κάθε μορφής διαμαρτυρία για αυτήν από το χώρο μπροστά στη Βουλή.

Ειδικότερα ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι «μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης». Μάλιστα θέλησε να θυμίσει και την υπόκλιση Μητσοτάκη στα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, επισημαίνοντας: «Άλλωστε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα».

Και τρίτον, ανέφερε ότι «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί», για να σημειώσει ότι «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε».

Κάτι που ερμηνεύεται στο εσωτερικό της ΝΔ ως ένα σαφές μήνυμα ότι ο ίδιος εμφανίζεται ως εγγυητής ότι δεν θα κάνει τίποτα, σε σχέση με την εφαρμογή της τροπολογίας, από αυτά που φοβούνται στην αντιπολίτευση.

Υπενθυμίζεται εδώ, ότι τις αρμοδιότητες που αναθέτει η τροπολογία στο ΥΠΕΘΑ για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του μνημείου και του χώρου, με τη σειρά του το υπουργείο Άμυνας, όπως έχει καταστεί σαφές πρόκειται να τις αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία. Κάτι, το οποίο φαίνεται ότι προέκυψε μέσα από τις σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Μαξίμου και ΥΠΕΘΑ.

Δύσκολη θέση

Όσο για δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει το μέγαρο Μαξίμου, αυτή φάνηκε από την πρώτη αντίδραση κυβερνητικών πηγών, οι οποίες, χωρίς να παραδέχονται τη διαφοροποίηση Δένδια, έλεγαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως τη στάση τους, συνυπογράφοντας τη σχετική τροπολογία. Για την οποία υποστήριζαν ότι από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους «όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή τους».

Βέβαια δεν περίμενε κανείς ότι ο Ν. Δένδιας δεν θα συνυπέγραφε την τροπολογία, αφού όσο παραμένει υπουργός της παρούσας κυβέρνησης είναι προφανές ότι αναγνωρίζει πως ο πρωθυπουργός είναι άλλος.

Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε, αυτό δεν τον εμποδίζει από το να καταγράφει τις διαφωνίες και τις διαφοροποιήσεις του. Με την τελευταία αυτή διαφοροποίηση να τον καθιστά στα μάτια πολλών στο εσωτερικό της ΝΔ, πλέον και επισήμως, ως τον σοβαρό εσωκομματικό πόλο απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη, με δεδομένη και τη διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με σημαντικό κομμάτι της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ.

