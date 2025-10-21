Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
Κυβερνητικές πηγές, μετά τα ηχηρά μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κινήθηκε σε άλλη γραμμή από το Μαξίμου, υποστήριζαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.
Να κάνει ότι δεν βλέπει τη νέα ηχηρή διαφοροποίηση Δένδια σε σχέση με το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη και το σαφές μήνυμά του στον πρωθυπουργό ότι «μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης», επιλέγει ως πρώτη αντίδραση το μέγαρο Μαξίμου.
Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι ο πρωθυπουργός ήρθε στη Βουλή και έβαλε το πλαίσιο για τον Άγνωστο Στρατιώτη και απάντησε στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση κατέβηκε συγκροτημένα και ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.
Οι ίδιες πηγές έλεγαν ακόμα πως από τη στιγμή, που η τροπολογία «θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή της», ενώ κατηγορούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «αποδίδονται σε μια τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας», υποστηρίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε ενωτικά και επανέφερε την έννοια της ιερότητας και του σεβασμού στον χώρο».
Η δήλωση Δένδια
Υπενθυμίζεται ότι στη γραπτή δήλωση που ο Ν. Δένδιας δημοσιοποίησε αμέσως μετά την αναφορά του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή (ότι αν ο υπουργός Άμυνας διαφωνούσε με την τροπολογία δεν θα την συνυπέγραφε) κινείται σε απολύτως άλλη γραμμή από το μέγαρο Μαξίμου.
Μεταξύ άλλων, επικαλείται την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, σημειώνοντας ότι «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων». Επιπλέον τονίζει ότι ο χώρος μπροστά από το μνημείο, μετά τα Τέμπη, συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης, θυμίζοντας και την υπόκλιση Μητσοτάκη μπροστά στα ονόματα με την αναφορά του ότι «άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα» και στέλνει το μήνυμα ότι το ΥΠΕΘΑ και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν το μνημείο «σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας», υπογραμμίζοντας ότι «στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε».
