Άγνωστος Στρατιώτης: Στις 5μμ η ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία – Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα καταψηφίσουν την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Ζητούν να μιλήσει ο Νίκος Δένδιας
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, ενώ στις 5 μ.μ. θα ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία.
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ ζήτησαν να παραστεί ο Νίκος Δένδιας στη Βουλή και να υποστηρίξει την τροπολογία, μετά τη χθεσινή διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας και τη σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού που επιχείρησε να υποβαθμίσει την απουσία του κ. Δένδια από την Ολομέλεια
Δείτε live από τη Βουλή
Live οι εξελίξεις
