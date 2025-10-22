Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία
Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας μετά την χθεσινή του απουσία, προσήλθε στη Βουλή, για την ψηφοφορία της τρολογίας χωρίς να κάνει καμία δήλωση
Με μια φράση όλο νόημα σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης την απροθυμία του υπουργού Άμυνας, Νίκο Δένδια να μη παραστεί στη Βουλή και να υποστηρίξει την τροπολογία που απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας πέριξ του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας σε πηγαδάκι στο περιστύλιο της Βουλής δεν θέλησε να σχολιάσει τις επιλογές του συναδέλφου του. Σχολίασε όμως με δηκτικό τρόπο το τι θα έπραττε αυτός αν έπρεπε να υποστηρίξει μια τροπολογία του δικού του χαρτοφυλακίου. «Με ρωτάνε αν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς θα ερχόμουν με τα πόδια», είπε χαρακτηριστικά εξαπολύοντας καρφί στον ομόσταυλό του στο υπουργικό συμβούλιο.
Ο κ. Δένδιας πάντως από την πλευρά του προσήλθε στη Βουλή λίγο πριν από την έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας και δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση.
Μάλιστα, δεν έκατσε στα υπουργικά έδρανα αλλά περιορίστηκε στις πίσω σειρές των θέσεων που κάθονται οι βουλευτές της ΝΔ.
