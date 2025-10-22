newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία
Πολιτική Γραμματεία 22 Οκτωβρίου 2025 | 17:44

Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας μετά την χθεσινή του απουσία, προσήλθε στη Βουλή, για την ψηφοφορία της τρολογίας χωρίς να κάνει καμία δήλωση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

Spotlight

Με μια φράση όλο νόημα σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης την απροθυμία του υπουργού Άμυνας, Νίκο Δένδια να μη παραστεί στη Βουλή και να υποστηρίξει την τροπολογία που απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας πέριξ του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας σε πηγαδάκι στο περιστύλιο της Βουλής δεν θέλησε να σχολιάσει τις επιλογές του συναδέλφου του. Σχολίασε όμως με δηκτικό τρόπο το τι θα έπραττε αυτός αν έπρεπε να υποστηρίξει μια τροπολογία του δικού του χαρτοφυλακίου. «Με ρωτάνε αν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς θα ερχόμουν με τα πόδια», είπε χαρακτηριστικά εξαπολύοντας καρφί στον ομόσταυλό του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο κ. Δένδιας πάντως από την πλευρά του προσήλθε στη Βουλή λίγο πριν από την έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας και δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση.

Μάλιστα, δεν έκατσε στα υπουργικά έδρανα αλλά περιορίστηκε στις πίσω σειρές των θέσεων που κάθονται οι βουλευτές της ΝΔ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα ανόδου – Ανέκτησε τις 2.030 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα ανόδου – Ανέκτησε τις 2.030 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

Economy
IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει
Δήλωση στη Βουλή 22.10.25

Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τη ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο»

Σύνταξη
Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Δεν υπήρχαν διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ενώ υπερψήφισαν και τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Εξεταστική: Σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρόβλημα τα στελέχη του Οργανισμού, λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σατολίας

Ο κ. Σατολιάς επέρριψε ευθύνες στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως εξήγησε, παριστάνουν ότι σα να μην έχει συμβεί τίποτα στον Οργανισμό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Κόκκαλη 22.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκαλύψεις για «Φραπέ»: Όλα στο φως για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πυρά στην κυβέρνηση από τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού όσο και για τη διαφαινόμενη εσωτερική σύγκρουση του Μεγάρου Μαξίμου με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»

Καταθέτει έξι προτάσεις για την εθνική στρατηγική στην Ανατολική Mεσόγειο, προτείνεi οριοθέτηση ΑΟΖ εκ των προτέρων με με την Κύπρο και επέκταση χωρικών υδάτων στα 12ν.μ. σε Κρήτη και Καστελόριζο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Αποκαλυπτήρια πολιτικής υποκρισίας από τον πρωθυπουργό – Είναι πολιτικά αδίστακτος

Ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις πρωινές αναφορές του πρωθυπουργού για τον θέμα με τον Άγνωστο Στρατιώτη, τον κατηγορεί για «επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα»

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Πέρασε με 159 «ναι» η τροπολογία – Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά
Όσα συνέβησαν 22.10.25 Upd: 17:59

Πέρασε με 159 «ναι» η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για «διχαστική απόφαση»

Σύνταξη
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης: Ξαναπετάει το μπαλάκι σε Δένδια – «Δεν διαφώνησε, τη συνυπέγραψε, θα την ψηφίσει»
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης: Ξαναπετάει το μπαλάκι σε Δένδια - «Δεν διαφώνησε, τη συνυπέγραψε, θα την ψηφίσει»

Ξεκάθαρο μήνυμα στον Δένδια από τον πρωθυπουργό. Διαμήνυσε ότι αναμένει σήμερα να ψηφίσει προσθέτοντας, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη ρήξη, «πως περιμένει τις προτάσεις του για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη»

Σύνταξη
Η επόμενη μέρα μετά την ρήξη: Kαι τώρα τι και τώρα με ποιον
«Παγωμάρα» στη ΝΔ 22.10.25

Η επόμενη μέρα μετά την ρήξη: Kαι τώρα τι και τώρα με ποιον

Μπροστά σε αυτή τη σύγκρουση γιγάντων που εξελίσσεται -αν όχι κορυφώνεται- εντός της Νέας Δημοκρατίας, οι γαλάζιοι βουλευτές είναι μάλλον μουδιασμένοι αν όχι παγωμένοι φοβούμενοι για τις συνέπειες των επιλογών τους αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία με φόντο τις σφοδρές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιδράσεις μέσα και έξω από τη Βουλή για την τροπολογία - Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία

Η ονομαστική ψηφοφορία της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη γίνεται με φόντο το σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τις κινητοποιήσεις έξω από αυτή και την αιχμηρή δήλωση Δένδια, που πήρε αποστάσεις από το Μαξίμου ενώ απουσίαζε από τη χθεσινή συζήτηση στην ολομέλεια.

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το «κατηγορώ» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τα νέα «καρφιά» εναντίον του Γιώργου Φλωρίδη και η «a la carte» γραμμή της ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά
in Confidential 22.10.25

Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά

Αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο και στο τέλος μιας εποχής. Η συζήτηση στη βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μεγαλοπρεπές άδειασμα του Δένδια στον Κυριάκο ενώ ο τελευταίος μιλούσε στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους
Πολιτική 22.10.25

Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους

Μπούμερανγκ στο Μαξίμου οι εσωκομματικές μεθοδεύσεις σε βάρος του Ν. Δένδια για την τροπολογία. Το γάντι που σήκωσε ο υπουργός Άμυνας και το τάιμινγκ. Το βάθος του ρήγματος και η ανάδειξη Δένδια, στα μάτια πολλών και επισήμως, ως σοβαρού εσωκομματικού πόλου απέναντι σε Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι γράφουν οι Financial Times για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 22.10.25

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε μέχρι τους FT - Τι λέει για τους DJs και τα γκαρσόνια που έπαιρναν επιδοτήσεις

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που κατέληγαν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό κλάδο αναφέρονται οι Financial Times σε δημοσίευμά τους

Σύνταξη
Γαλλία: Και δεύτερη ληστεία σε μουσείο μετά το Λούβρο
Κόσμος 22.10.25

Και δεύτερη ληστεία σε γαλλικό μουσείο μετά το Λούβρο - Εκλεψαν πολύτιμα νομίσματα

Οι υπάλληλοι του μουσείου που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους το πρωί παρατήρησαν ότι η συρόμενη πόρτα της εισόδου είχε παραβιαστεί και ότι μια βιτρίνα που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα είχε σπάσει.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
Τίμησε τη μνήμη 22.10.25

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης - «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου - «Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Σύνταξη
Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία
Energy Embargo for Palestine 22.10.25

Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία

«Αν το Βρετανικό Μουσείο θέλει πραγματικά να αναμετρηθεί με την πολιτιστική του κληρονομιά, [θα πρέπει] να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει ενεργά τον ιμπεριαλισμό σήμερα», υποστήριξε μια ακτιβίστρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν
Βόλεϊ 22.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπέβερεν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει
Δήλωση στη Βουλή 22.10.25

Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τη ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο»

Σύνταξη
Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες
Ανισότητες 22.10.25

Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης βρίσκονται οι ελληνικές περιφέρειες στην αγοραστική δύναμη τον μισθών. Πόσο έχουμε αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2009.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ
Ελλάδα 22.10.25

Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Αστυνομία το πρωί της Κυριακής - Οι φίλοι της κάλεσαν το 166 όταν η ανήλικη έπεσε αναίσθητη στη μέση του δρόμου

Σύνταξη
Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Δεν υπήρχαν διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ενώ υπερψήφισαν και τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού
Άλλα Αθλήματα 22.10.25

O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ινδονησίας έχει ξεκινήσει με τον αρχοντα των κρίκων να διεκδικεί το 5ο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας
Ελλάδα 22.10.25

Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας

Ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του με μια πετσέτα έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή - Ποτέ δεν είπε ότι ήθελε να σκοτώσει τη μητέρα του, λένε οι δικηγόροι του

Σύνταξη
Σερβία – Βούτσις: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» οι πυροβολισμοί κοντά στο κοινοβούλιο
Κόσμος 22.10.25

Σερβία – Βούτσις: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» οι πυροβολισμοί κοντά στο κοινοβούλιο

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε υπονοούμενα για πολιτικά κίνητρα υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – O A$AP Rocky είναι ο φετινός αγαπημένος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής
Yes, sir 22.10.25

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – O A$AP Rocky είναι ο φετινός αγαπημένος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής

Το στυλ του A$AP Rocky χαρακτηρίζεται από πειραματισμούς με την ρευστότητα των φύλων - αρκεί να θυμηθούμε το μαντίλι Gucci babushka του 2018-, ενώ στο βιογραφικό του έχει συνεργασίες με Moncler, Calvin Klein και Dior.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς αντικατέστησε τον Ζίνι στη λίστα της ΑΕΚ για το Conference League, με την Ένωση να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA. Ο Κροάτης θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Ανγκολέζο.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εκτιμούν ότι οι δύο 22χρονοι νεαροί στην μαραθώνια απολογία τους δεν έχουν πει όλη την αλήθεια.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της
Πρώτη γραμμή 22.10.25

Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της

«Η βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ, Λίνσεϊ Αντάριο έχει εργαστεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αντιμετωπίσει εμπόλεμες ζώνες και έχει αιχμαλωτιστεί στη Λιβύη, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά μια ξενάγηση στο όμορφο σπίτι της;» γράφει ο σινεκριτικός Peter Brandshaw στον Guardian σαν σχόλιο στο ντοκιμαντέρ Love+War.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»
Champions League 22.10.25

Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»

Ο πρώην διεθνής διαιτητής, Ιτουράλντε Γκονθάλεθ, ο οποίος σχολιάζει για το Cadena SER, «έκαψε» τον Ουρς Σνάιντερ για όσα σφύριξε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο