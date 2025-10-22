Η επόμενη μέρα μετά την ρήξη: Kαι τώρα τι και τώρα με ποιον

Αν δυο λέξεις χαρακτηρίζουν την κατάσταση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μετά την χθεσινή ρήξη Μητσοτάκη και Δένδια, αυτές δεν είναι άλλες από το μούδιασμα και την παγωμάρα.

Οι γαλάζιοι βουλευτές φαίνεται πως είχαν πιστέψει ότι η κρίση στις σχέσεις Μαξίμου και Πενταγώνου θα γεφυρωθούν -έστω και στο και πέντε- και η σύγκρουση θα αποφευχθεί. Χαρακτηριστικά γαλάζια πηγή ανέφερε το πρωί της Δευτέρας την βεβαιότητα του πως το Μαξίμου θα βρει μια μέση λύση που θα βγάζει από το κάδρο τον Νίκο Δένδια ώστε να επικεντρωθεί η πίεση μέσω της τροπολογίας στην αντιπολίτευση. Ωστόσο φαίνεται πως οι διαθέσεις του πρωθυπουργού ήταν διαφορετικές όπως διαφορετική ήταν και η διάθεση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Μπροστά σε αυτή τη σύγκρουση γιγάντων που εξελίσσεται -αν όχι κορυφώνεται- εντός της Νέας Δημοκρατίας, οι γαλάζιοι βουλευτές είναι μάλλον μουδιασμένοι αν όχι παγωμένοι φοβούμενοι για τις συνέπειες των επιλογών τους αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα. Ενδεικτικό του κλίματος είναι πως χθες μετά το “άδειασμα” του Νίκου Δένδια στην πρωτοβουλία του πρωθυπουργού με την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τα τηλέφωνα μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών πήραν φωτιά.

Όπως μας είπε χαρακτηριστικά βουλευτής το ερώτημα που ετίθετο μεταξύ των συνομιλούντων ήταν ένα: και τώρα τι και τώρα με ποιον. Όπως πληροφορούμαστε και παρά το γεγονός πως τα δυο επιτελεία αποφάσισαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους μετά την αντιπαράθεση και μάλιστα σε δημόσια θέα οι γαλάζιοι βουλευτές αναρωτιούνταν ποια θα είναι η επόμενη μέρα αυτής της σύγκρουσης αλλά κυρίως τι στάση θα πρέπει να κρατήσουν οι ίδιοι.

«Ο Νίκος Δένδιας δεν είναι ούτε Σαμαράς ούτε Καραμανλής»

Όπως εξηγεί στο in κεντρικό στέλεχος της κυβέρνησης “ο Νίκος Δένδιας δεν είναι ούτε Σαμαράς ούτε Καραμανλής” εξηγώντας πως “ενώ ο Σαμαράς και ο Καραμανλής ανήκουν στο παρελθόν, ο Δένδιας μπορεί να αποτελέσει το μέλλον της παράταξης”. Για τον ίδιο άρα “ η εξίσωση ιδιαίτερα ενόψει των εκλογών και με δεδομένη την απουσία αυτοδυναμίας θα είναι πολύ δύσκολη για όλους είτε τάσσονταν στο πλευρό του Δένδια είτε στο πλευρό του Μητσοτάκη”.

Ερμηνεύοντας την δυναμική που διαμορφώνεται εντός της Νέας Δημοκρατίας άνθρωπος που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα αλλά κυρίως πως λειτουργεί η παράταξη, έτερη πηγή εξηγεί πως “πλέον όλοι στην γαλάζια οικογένεια θα μπουν σε λογική ισορροπιών αναθεωρώντας στρατηγικές ή αποφάσεις του παρελθόντος”. “Είναι διαφορετικό να ανήκεις στην μειοψηφία όταν είναι δεδομένη η πλειοψηφία και είναι άλλο να συντάσσεσαι με ένα πολιτικό πρόσωπο που αμφισβητεί την ηγεσία” μας είπε έτερος βουλευτής.

Υπενθυμίζεται ότι στη γραπτή δήλωση που ο Ν. Δένδιας δημοσιοποίησε αμέσως μετά την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή (ότι αν ο υπουργός Άμυνας διαφωνούσε με την τροπολογία δεν θα την συνυπέγραφε) έβαλε τη κόκκινη γραμμή του, δηλώνοντας δημόσια τη διαφωνία του.

Μεταξύ άλλων, επικαλέστηκε την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, σημειώνοντας ότι «ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

Επιπλέον τόνισε ότι ο χώρος μπροστά από το μνημείο, μετά τα Τέμπη, συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης, θυμίζοντας και την υπόκλιση Μητσοτάκη μπροστά στα ονόματα με την αναφορά του ότι «άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα» και έστειλε το μήνυμα ότι το ΥΠΕΘΑ και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν το μνημείο «σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας», υπογραμμίζοντας ότι «στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε».