Εντός της ημέρας αναμένεται να ψηφιστεί η τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που προβλέπει απαγόρευση συναθροίσεων στον ιστορικό χώρο μπροστά στη Βουλή ενώ παράλληλα ορίζει ότι η ευθύνη για την προστασία, συντήρηση και σωστή λειτουργία του Μνημείου μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η τροπολογία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Βουλής. Στη χθεσινή συζήτηση στην ολομέλεια, όπου τοποθετήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί η συζήτηση ήταν ιδιαιτέρως έντονη με την κυβέρνηση να συγκρούεται μετωπικά με σύσσωμη την αντιπολίτευση, ενώ έξω από τη Βουλή πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί, καταδικάζοντας τα κυβερνητικά σχέδια.

Μετά από αίτημα του ΚΚΕ η ψηφοφορία σήμερα θα είναι ονομαστική. Γίνεται με φόντο και την αιχμηρή δήλωση Δένδια, που πήρε αποστάσεις από το Μαξίμου ενώ απουσίαζε από τη χθεσινή συζήτηση στην ολομέλεια.

Ο υπουργός Άμυνας, μετά από μέρες σιωπής επικαλέστηκε και συμφώνησε με την τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, ο οποίος είχε ζητήσει ευθέως από τον πρωθυπουργό να πάει τα όσα σχεδιάζει για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη όσο το δυνατόν μακρύτερα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Επιπλέον αναφέροντας ότι «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί», πρόσθεσε ότι «το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε».

Κάτι που όπως έχει γράψει το in, ερμηνεύεται στο εσωτερικό της ΝΔ ως ένα σαφές μήνυμα ότι ο ίδιος εμφανίζεται ως εγγυητής ότι δεν θα κάνει τίποτα, σε σχέση με την εφαρμογή της τροπολογίας, από αυτά που φοβούνται στην αντιπολίτευση.

Μετωπική κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Οι υψηλοί τόνοι που κυριάρχησαν χθες στη Βουλή και τα μηνύματα που εκατέρωθεν διατυπώθηκαν ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης, προδιαθέτουν για μια κόντρα που βρίσκεται στην αρχή και θα εκδηλωθεί και με άλλους τρόπους προσεχώς. Γεγονός είναι ότι το Μαξίμου, βρίσκεται μόνο απέναντι σε όλη την αντιπολίτευση και ίσως και με φωνές από τη γαλάζια παράταξη.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Τρίτη, από το βήμα της βουλής, υπεραμύνθηκε της διάταξης. Απομονωμένος από την κοινωνία είπε πως «το μνημείο δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά κι αν είναι αυτά, αλλά κενοτάφιο για τους άγνωστους ήρωες». Μετά την παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός έλαβε εκ νέου τον λόγο μιλώντας για ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας και με ακραίο και διχαστικό λόγο τόνισε πως «τσαντίρια, ταμπέλες, ακτιβισμοί, από εδώ και στο εξής δεν θα επιτρέπονται». Στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρό του τον Δήμαρχο Αθηναίων που «δεν καθάριζε το χώρο, έχοντας την ευθύνη, γιατί ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι». Δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί και στον Αλέξη Τσίπρα μιλώντας για «δραπέτη της Βουλής» που «κάνει πολιτική με αναρτήσεις».

Πυρ ομαδόν

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για «φαρισαϊσμό, αλαζονεία και προσπάθεια διχασμού». Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόσθεσε ότι η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό, «αλλά έναν πρωθυπουργό που με αξιοπιστία θα ενώνει και θα ρίχνει το βάρος στο εξωτερικό πεδίο. Εσείς λοιπόν εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να διχάσετε την κοινωνία και τους πολίτες».

«Παίρνετε άριστα στο παρασκήνιο, αλλά στο προσκήνιο παίρνετε μηδέν. Η κοινωνία χρειάζεται αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και σοβαρότητα. Είστε κατώτεροι των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας. Γι’ αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και σε άλλο σημείο ανέφερε: «Μας καλείτε να ψηφίσουμε μια τροπολογία για να τραβήξει ο κ. Μητσοτάκης δημόσια το αυτί του κ. Δένδια».

Την ώρα που ανέβαινε στο βήμα της Ολομέλειας ο Σωκράτης Φάμελλος, ο πρωθυπουργός αποχώρησε από την αίθουσα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός «το έβαλε στα πόδια γιατί είδε τη διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια». «Υπάρχει τελικά κυβερνητική πλειοψηφία;» αναρωτήθηκε ο κ. Φάμελλος, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση φοβάται τις λαϊκές διαμαρτυρίες και προσέθεσε: «Το timing της τροπολογίας μιλάει από μόνο του. Λίγες ώρες μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ενός πατέρα που έθεσε σε κίνδυνο την ζωή του ζητώντας απαντήσεις για τον θάνατο του παιδιού του, ο πρωθυπουργός επέλεξε να ανοίξει θέμα για τη χρήση του μνημείου για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Και για να το κάνει προχωράει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό και στην παραβίαση του Συντάγματος». «Από σήμερα, μαζί, στο σημείο που ήταν η καρέκλα του Πάνου Ρούτσι, σπάμε στην πράξη αυτή την αντισυνταγματική ρύθμιση» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλώντας τους βουλευτές όλων των κομμάτων του λεγόμενου προοδευτικού μπλοκ να στηρίξουν εμπράκτως την πρωτοβουλία.

«Οι διαδηλώσεις δεν προσβάλλουν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν είναι δυνατόν ένα μνημείο που τιμά εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας, για ένα καλύτερο αύριο για αυτή την πατρίδα, να προσβάλλεται από τις εκδηλώσεις του ίδιου του ελληνικού λαού, από τα σπλάχνα του οποίου βγήκαν όλοι αυτοί οι ήρωες». Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. «Το πραγματικό σας πρόβλημα δεν είναι η προστασία του μνημείου αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση, όπως μάλιστα εκφράστηκε πρόσφατα στην απεργία πείνας του Π. Ρούτσι για τον θάνατο του παιδιού του στο έγκλημα των Τεμπών» είπε και κατήγγειλε την κυβέρνηση, ότι αυτή είναι τελικά που προσβάλλει το μνημείο όταν το εργαλειοποιεί και το διαχωρίζει από τον λαό, το υποβαθμίζει σε τουριστικό τοπόσημο για τους τουρίστες. Χαρακτήρισε παράλληλα προβληματική την εμπλοκή του υπουργείου Άμυνας, τονίζοντας ότι ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για τον ρόλο του Στρατού στο μέλλον.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε για «ντροπιαστική τροπολογία». «Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, κ. Μητσοτάκη», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης, προσθέτοντας ότι αυτό που ενδιαφέρει τον πρωθυπουργό είναι η απεργία του Πάνου Ρούτσι και η νίκη που πέτυχε. «⁠Η τροπολογία αφορά την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας στο ακριβές σημείο όπου στάθηκε ο Πάνος Ρούτσι. Δεν αντέχετε τη μετατροπή του πένθους σε πολιτική πράξη ανυπακοής. ⁠ Φοβάστε τη συλλογική έκφραση. Φοβάστε τη δημόσια οργή. Φοβάστε το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών. Η τροπολογία σας είναι μια πράξη αυταρχισμού και φόβου», σημείωσε.

Παρέμβαση στο θέμα έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας: «Το μνημείο δεν είναι μια τυπική πρόσκληση για να καταθέτουν στεφάνια οι εκπρόσωποι της εξουσίας. Είναι μια πρόκληση στη συλλογική μας μνήμη. Για να θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Την κατακτούμε και την προστατεύουμε με αγώνες», ανέφερε μεταξύ άλλων προσθέτοντας ότι «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ευτελίζει τον Άγνωστο Στρατιώτη, για να παίξει τα γνωστά παιγνίδια με την άκρα Δεξιά και την πατριδοκαπηλία».