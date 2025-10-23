Δούκας: Καλή τους τύχη, ευθύνη της κυβέρνησης πλέον η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

«Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», προσθέτει ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Καλή τους τύχη», καταλήγει με νόημα.

Νωρίτερα, το ΥΠΕΘΑ είχε ανακοινώσει πως «ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Θυμίζουμε ότι προ ημερών ο κ. Δούκας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την εργαλειοποίηση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη για «εσωτερική κατανάλωση» και τον διαχωρισμό των πολιτών σε «νοικοκυραίους» και μη.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στην τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον χαρακτηρισμό «νοικοκυραίων» από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε:

«Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι “νοικοκυραίοι” και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι; Και η τροπολογία αυτή αφορά τους “νοικοκυραίους”; Δηλαδή, οι χιλιάδες που ήρθαν και στήριξαν στο Mνημείο τον αγώνα ενός πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και ζητούσε το απολύτως προφανές, την εκταφή της σορού για να δει τι συνέβη και τελικά δικαιώθηκε, δεν είναι “νοικοκυραίοι”; Ο Αρχιεπίσκοπος που πήγε εκεί να στηρίξει τον Πάνο Ρούτσι, δεν είναι νοικοκυραίος; Οι υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν αυτήν την προσπάθεια, τι ακριβώς είναι; Αυτό είναι το μεγάλο λάθος του κ. Μητσοτάκη. Εργαλειοποιεί ένα μνημείο για εσωτερική κατανάλωση. Για να λύσει εσωτερικά του προβλήματα».

«Κανείς δεν μπορεί να σβήσει μία τραγωδία που ακόμα παραμένει ανοιχτή. Η Δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί. Δεν έχει καν ξεκινήσει η δίκη. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να πειράξει κανείς αυτά τα ονόματα. Εμείς δεν θα το κάνουμε σε καμία περίπτωση. Φανταστείτε να πάει ένας πατέρας και να προσπαθήσει να ξαναγράψει το όνομα του παιδιού του και κάποιος να τον σταματήσει. Κάτι τέτοιο είναι σε τελείως λάθος κατεύθυνση», προσέθεσε, αναφερόμενος στα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών και αν πρέπει να σβηστούν.