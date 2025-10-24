Με τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου να πλησιάζει και με την εικόνα με τα ΜΑΤ να κλείνουν όλο τον προαύλιο χώρο μπροστά από τη Βουλή κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης, ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε μήνυμα «νόμου και τάξης».

Σχολιάζοντας ερώτηση δημοσιογράφων για το εάν η κυβέρνηση φοβάται μήπως την 28η Οκτωβρίου υπάρξουν ακτιβιστικές δράσεις μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Οι ημέρες αυτές είναι ιερές, οι ημέρες αυτές ανήκουν στους Έλληνες, οι ημέρες αυτές ανήκουν σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι, θυσιάστηκαν για την πατρίδα είτε μιλάμε για την 28η Οκτωβρίου είτε μιλάμε για την 25η Μαρτίου είτε μιλάμε για όλες τις σημαντικές ημέρες για το Έθνος μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τον εορτασμό τους να τον διακινδυνεύσει. Ξέρετε, το 2025 δεν είναι ούτε 2008 ούτε 2012 ούτε 2015. Και η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι όλες αυτές οι λογικές.

Κάποτε ένα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν από τη δήθεν επαναστατική αριστερά και δικαιολογούσε κάποιες πράξεις ακτιβισμού ως επαναστατικές με ιδεολογικό μανδύα. Πλέον ξέρουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις στην πραγματικότητα είναι η άλλη όψη των ακραίων. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει μια ξεκάθαρη πολιτική εντολή σπάστε τα δεσμά κάποιων πραγμάτων που κρατούσαν τη χώρα όμηρο κάποιων ιδεοληψιών , και πρόσθεσε:

Η ΕΛ.ΑΣ θα δώσει την απάντηση

«Όποιος καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και προσπαθεί να προβοκάρει με παράνομες κινήσεις είναι εκτός νόμου. Όποιος έχει σκοπό να διαλύσει τον εορτασμό καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά. Είμαι σίγουρος ότι ΕΛ.ΑΣ θα δώσει την απάντηση προστατεύοντας την κοινωνία»

Στο πλαίσιο αυτό, στη συνέντευξή του στο Action 24, επισήμανε ότι «δεν χρειάζεται να μπλέξουμε μια εθνική εορτή για όσους έχασαν τη ζωή για την πατρίδα μας με μια σοβαρή διεκδίκηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την οποία έχει δεσμευτεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης», ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου που υπονόησε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν δράσεις στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη την 28η Οκτωβρίου.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «δεν αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο, αποχώρησε από τη Βουλή. Αποχώρησε από τον ναό της Δημοκρατίας και δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιπαρατεθούμε πολιτικά ούτε εμείς, ούτε οι πρώην σύντροφοί του μαζί του», ενώ επανέλαβε σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον πρώην πρωθυπουργό που κυβέρνησε «με όλες τις ρυπαρές, πολιτικά, συνιστώσες του ακραίου λαϊκισμού, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά».

Για τον Χάρη Δούκα

Τέλος αναφέρθηκε επίσης στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τον Χάρη Δούκα και τον πόλεμο ανακοινώσεων με το ΥΠΕΘΑ:

«Καταρχάς ξεκινάω από το “καλή τύχη”. Το “καλή τύχη” νομίζω ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά, μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Τώρα από εκεί και πέρα, η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί για την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου και από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η Ελληνική Αστυνομία, για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο, αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις, να ακυρώσει στην πράξη την τροπολογία. Αυτά είναι τα κρίσιμα, αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία…».