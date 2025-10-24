Στα δικαστήρια προσφεύγει ο Χάρης Δούκας για την απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει την καθαριότητα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντα χώρου σε ιδιώτες.

Ειδικότερα σε ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων αναφέρεται:

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες.

Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».

Πόλεμος ανακοινώσεων

Υπενθυμίζουμε ότι χθες ξέσπασε πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά την άκαρπη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση ευχήθηκε «καλή τύχη» στην κυβέρνηση επισημαίνοντας ότι με την τροπολογία η απόλυτη ευθύνη της τη φροντίδα του μνημείου περνάει στην ίδια.

Το ΥΠΕΘΑ απάντησε ότι όπως προκύπτει από το άρθρο 102 του Συντάγματος και τη σχετική νομοθεσία αρμόδιοι για ζητήματα καθαριότητας είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και στην προκειμένη περίπτωση ο δήμος Αθηναίων αλλά το υπουργείο μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου θα αναθέσει τη φροντίδα σε ιδιώτη, ενώ σε επόμενη ανακοίνωση ανέφερε ότι η καθαριότητα δεν μπορεί να είναι ευθύνη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Χάρης Δούκας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι άλλα ψηφίζει στην τροπολογία και άλλα λέει μέσω του ΥΠΕΘΑ.

Οι δηλώσεις Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε νωρίτερα σήμερα στο θέμα σε συνέντευξή του στο Action 24 και επικαλέστηκε τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΘΑ ως αρμόδιου φορέα, γεγονός που προκάλεσε την απόφαση του δήμου Αθηναίων να προχωρήσει δικαστικά.

Ειδικότερα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Καταρχάς ξεκινάω από το “καλή τύχη”. Το “καλή τύχη” νομίζω ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά, μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Τώρα από εκεί και πέρα, η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί για την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου και από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η Ελληνική Αστυνομία, για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο, αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις, να ακυρώσει στην πράξη την τροπολογία.

Αυτά είναι τα κρίσιμα, αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία…».