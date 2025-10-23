Κόντρα Δένδια – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Το ΥΠΕΘΑ θα αναθέσει την καθαριότητα σε εργολάβο

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναλάβει να αναθέσει τελικά σε εργολάβο την καθαριότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την αδυναμία συνεννόησης, όπως όλα δείχνουν με το Δήμο Αθηναίων.

Πιο συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει πως «η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων».

Σημειώνει ωστόσο πως «μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα».

Και ως εκ τούτου «θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας πως «όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Η ανάρτηση Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

«Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», προσθέτει ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Καλή τους τύχη», καταλήγει με νόημα.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ για τη συνάντηση Δένδια – Δούκα

Νωρίτερα, το ΥΠΕΘΑ είχε ανακοινώσει πως «ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».