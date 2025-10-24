Επανήλθε το υπ. Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη – «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου»

Με νέα ανακοίνωση επανέρχεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, αναφέροντας ότι μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Όπως τονίζεται, θα πράξει ό,τι απαιτείται γι’ αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση.

Πόλεμος ανακοινώσεων

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε γνωστό ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για την ανάθεση της καθαριότητας του μνημείου σε ιδιώτη.

Στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων αναφέρονται τα εξής: «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».

Εν τω μεταξύ, χθες υπήρξε πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Χάρη Δούκα σχετικά με τις αρμοδιότητες στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Το τετ α τετ με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας δεν άλλαξε το κλίμα, όπως φάνηκε από την ανακοίνωση του Χάρη Δούκα που ξεκαθάρισε ότι ο δήμος Αθηναίων πλέον δεν θα έχει ευθύνη για τη φροντίδα του μνημείου.

«Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», ανέφερε ο Χάρης Δούκας και φρόντισε να ευχηθεί «καλή τύχη».

Αμέσως μετά ήρθε η απάντηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων». Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Χάρη Δούκα θα αναθέσει την καθαριότητα του μνημείου και του περιβάλλοντα χώρου «σε τρίτον για όσο χρόνο απαιτηθεί».