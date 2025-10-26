Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook, η οποία, όπως συνηθίζει, είναι μακροσκελής.

«Ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου», γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε δυο λέξεις να πει για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που ο ίδιος υποστήριξε στη Βουλή, ενώ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός του κοινοβουλίου.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τον κατηγόρησαν για εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών μετά τη διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια στο ζήτημα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, για πράξη εκδίκησης απέναντι στον τραγικό πατέρα και την κοινωνία που τον στήριξε, καθώς και για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας.

Η απουσία αναφοράς στο συγκεκριμένο ζήτημα στη σημερινή ανάρτηση Μητσοτάκη δείχνει ότι δεν αισθάνεται δικαιωμένος με την επιλογή του.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για συγκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή μελών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στις συλλήψεις που έκανε το λεγόμενο ελληνικό FBI, κάνοντας λόγο για «μεγάλη επιτυχία» και υποστηρίζει ότι: «Οι έρευνες των ελληνικών αστυνομικών αρχών είχαν ξεκινήσει καιρό πριν υπάρξει παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τις δύο έρευνες να ‘συναντιούνται’ τελικά στα ίδια πρόσωπα».

«Μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, συνελήφθησαν 37 άτομα. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες δεν είναι αγρότες ή παραγωγοί, ενώ τα χρήματα που φέρεται να εισέπραξαν παράνομα φτάνουν τα 5 εκ. ευρώ, ίσως και παραπάνω.

Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς όλα δείχνουν ότι το δίκτυο των εμπλεκόμενων είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ήδη θυμίζω ότι χάρη στις έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν καταλογιστεί σε περισσότερα από 1.000 άτομα παράνομες ενισχύσεις ύψους 22 εκ. ευρώ. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις. Ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου. Οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες», γράφει ο πρωθυπουργός.

Για τον Διονύση Σαββόπουλο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά άλλων ζητημάτων στην ανάρτησή του, από το ΕΣΥ και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέχρι τον τουρισμό και το «North Evia Pass 2025».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

«Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Ο μήνας αυτός μας ‘πήρε μακριά’ τον μεγάλο μας τραγουδοποιό, Διονύση Σαββόπουλο. Όμως, με έναν τρόπο, ο Νιόνιος θα είναι πάντα εδώ. ‘Η αξία της ζωής είναι να μπορείς να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Να τον μοιράζεσαι με τους άλλους, για να φτιάξεις κάτι ωραίο’. Αυτό έκανε σε όλη του τη ζωή. Ξεπερνούσε τον εαυτό του, τις εποχές, τα στερεότυπα, κι έφτιαχνε κάτι ωραίο, για όλους μας. Με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε, με τις λέξεις του σκεφτήκαμε, με το βλέμμα του καταλάβαμε πως η Ελλάδα μπορεί να είναι και τρυφερή και στοχαστική και ειλικρινής. Δεν αποχαιρετάς εύκολα έναν άνθρωπο που σε συντρόφευε τόσα χρόνια. Απλώς τον κουβαλάς μέσα σου».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: