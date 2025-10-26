Στην προσαγωγή μιας γυναίκας από το χώρο του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Κυριακής.

Η γυναίκα, παρά το γεγονός ότι το μνημείο πλέον φυλάσσεται διαρκώς, κατάφερε να περάσει τα μέτρα ασφαλείας και να φτάσει ακριβώς μπροστά από το κενοτάφιο.

Οι Αρχές ζήτησαν από τη γυναίκα να απομακρυνθεί και εκείνη το έκανε, όμως στη συνέχεια, επέστρεψε.

Τότε, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή της, ώστε να καταγράψουν τα στοιχεία της.

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Η συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε στο Σύνταγμα μετά από κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι σε όλους όσους τον στήριξαν στον αγώνα του, να βρεθούν και πάλι στο Σύνταγμα ώστε να μη σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του άτυχου Ντένις, που βρήκε τραγικό θάνατο στο δυστύχημα των τρένων στα Τέμπη και ο οποίος έκανε 23 ημέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, τόνισε ότι θα επιστρέψει το βράδυ της Κυριακής στο σημείο.

«Από σήμερα, από εδώ και πέρα θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών» τόνισε ο Πάνος Ρούτσι.

«Και θέλω όλοι εσείς που για 23 μέρες στην απεργία πείνας μου υποστηρίξατε, ήσασταν κάθε βράδυ μαζί μου να μου δίνετε δύναμη και κουράγιο, κάθε βράδυ να είμαστε στα ονόματα. Να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας» συμπλήρωσε.