Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»

Τη θέλησή του να ξαναβρεθεί στον Άγνωστο Στρατιώτη και να υποστηρίξει τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων των Τεμπών εξέφρασε ο Πάνος Ρούτσι.

Ο πατέρας του άτυχου Ντένις, που βρήκε τραγικό θάνατο στο δυστύχημα των τρένων στα Τέμπη και ο οποίος έκανε 23 ημέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, τόνισε ότι θα επιστρέψει το βράδυ της Κυριακής στο σημείο.

Όπως σημείωσε, αναμένεται να βρεθεί περίπου στις 20:00 στο σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας.

«Από σήμερα, από εδώ και πέρα θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών» τόνισε ο Πάνος Ρούτσι.

«Πράξη εκδίκησης η τροπολογία»

«Και θέλω όλοι εσείς που για 23 μέρες στην απεργία πείνας μου υποστηρίξατε, ήσασταν κάθε βράδυ μαζί μου να μου δίνετε δύναμη και κουράγιο, κάθε βράδυ να είμαστε στα ονόματα. Να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι η τροπολογία της κυβέρνησης για τον περιορισμό των συγκεντρώσεων στον Άγνωστο Στρατιώτη «είναι μια πράξη εκδίκησης».

«Θέλω να πω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι αυτό που κάνει είναι μία πράξη εκδίκησης. Και αυτό δεν θα περάσει» υποστήριξε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος ζήτησε από τις Αρχές να μην προκαλέσουν εντάσεις και φασαρίες με τον κόσμο που θα βρεθεί απόψε στο Σύνταγμα.