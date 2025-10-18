Τέμπη: «Μην πειράξετε τα ονόματα των θυμάτων» λένε Καρυστιανού – Ρούτσι

Την αντίθεσή τους στα κυβερνητικά σχέδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σχετικά με το χώρο μνήμης των 57 θυμάτων στα Τέμπη, εξέφρασαν η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι.

Τόσο η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, όσο και ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι που έκανε πολυήμερη απεργία πείνας στο σημείο, τόνισαν ότι θα είναι ασέβεια από την πλευρά της κυβέρνησης να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων που είναι γραμμένα μπροστά στη Βουλή και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Μιλώντας στο περιθώριο εκδήλωσης με θέμα τα Τέμπη και τίτλο «Δεν έχω οξυγόνο», η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι οι συγγενείς των θυμάτων θεωρούν «απαράδεκτο και αντισυνταγματικό» να γίνει κάτι τέτοιο.

«Ουδέποτε κινδύνευσε το μνημείο (του Αγνώστου Στρατιώτη). Τόπος διαμαρτυρίας είναι το σημείο και απευθυνόμαστε ουσιαστικά προς τη Βουλής. Αυτό θέλουν να αποφύγουν, αλλά δεν θα το αποφύγουν. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί, να διαμαρτυρόμαστε, κάθε φορά που δεν λειτουργούν σωστά» σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Παράλληλα, η κυρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «το θέμα με τα ονόματα όμως είναι κάτι που μας αφορά, που μας αγγίζει. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία που τα σκότωσε. Να επιτρέψει να παραμείνουν γραμμένα μέχρι το πέρας της δίκης».

«Εξάλλου, με το να γράψεις ένα όνομα δεν κάνεις βεβήλωση, ούτε καταστρέφεις το πεζοδρόμιο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ένας μικρός φόρος τιμής, ελπίζω να μη φανούν τόσο απάνθρωποι» πρόσθεσε η πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη 2023.

«Θα μας βρουν απέναντι»

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι, επισήμανε ότι «το μόνο που έχω να πω είναι ότι ελπίζω μέχρι τελευταία στιγμή να μην το κάνουν. Γιατί θα μας βρουν απέναντι. Όχι μόνο εμάς, αλλά όλο τον κόσμο. Γιατί είναι μια πράξη ανήθικη, απάνθρωπη. Για μια ακόμα φορά συγκάλυψη».