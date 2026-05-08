Ηλεία: Εργάτης γης πέθανε από λεπτοσπείρωση
Ο άτυχος 20χρονος διέμενε σε περιοχή της Ηλείας και άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη
- «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στον Δείκτη Αντίληψης Δημοκρατίας στη δεύτερη θητεία Τραμπ
- Μήνυση σε διασώστες του ΕΚΑΒ στην Κρήτη για ανθρωποκτονία από αμέλεια – Συγγενείς γυναίκας που πέθανε στη θάλασσα
- Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 56χρονο στη Γέφυρα του Πέτρε στον ΒΟΑΚ
- Μάχη για τη ζωή δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τη ζωή του από λεπτοσπείρωση έχασε εργάτης γης από το Νεπάλ ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ρίου. Ο άτυχος 20χρονος διέμενε σε περιοχή της Ηλείας και άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη το απόγευμα.
Ομοεθνής του τον μετέφερε στο νοσοκομείο όταν ο ίδιος δεν ένιωθε καλά και εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από την συγκεκριμένη ασθένεια η οποία μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια.
Σημειώνεται ότι ανάλογα θανατηφόρα περιστατικά από την ίδια ασθένεια έχουν σημειωθεί σε Ζάκυνθο και Ηλεία.
Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται έξι μετανάστες εργάτες γης από διάφορες χώρες (Νεπάλ, Σουδάν, Μπαγκλαντές κ.α.), έχοντας συμπτώματα φυματίωσης.
- Mommy’s nights: Tips και οι «σύμμαχοι» που κάνουν τη νύχτα πιο εύκολη για το μωρό σου και για εσένα
- Για μία ακόμη χρονιά, η Kaizen Gaming ξεχωρίζει ως Best Workplaces™ Hellas
- Έκρηξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο – Σε κλοιό ανατιμήσεων τα βασικά αγαθά και η ενέργεια
- Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
- Ηλεία: Εργάτης γης πέθανε από λεπτοσπείρωση
- Γερμανία – Ελλάδα: Το γήπεδο που η Εθνική θα παίξει το σπουδαίο ματς για το Nations League
- Ονοματοδοσία πλατείας με το όνομα σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη
- Ειδικός στο χανταϊό προειδοποιεί: «Άσχημο μικρόβιο – Μπορεί να προκαλέσει πολύ γρήγορη επιδείνωση και θάνατο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις