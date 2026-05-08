Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τη ζωή του από λεπτοσπείρωση έχασε εργάτης γης από το Νεπάλ ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ρίου. Ο άτυχος 20χρονος διέμενε σε περιοχή της Ηλείας και άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη το απόγευμα.

Ομοεθνής του τον μετέφερε στο νοσοκομείο όταν ο ίδιος δεν ένιωθε καλά και εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από την συγκεκριμένη ασθένεια η οποία μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια.

Σημειώνεται ότι ανάλογα θανατηφόρα περιστατικά από την ίδια ασθένεια έχουν σημειωθεί σε Ζάκυνθο και Ηλεία.

Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύονται έξι μετανάστες εργάτες γης από διάφορες χώρες (Νεπάλ, Σουδάν, Μπαγκλαντές κ.α.), έχοντας συμπτώματα φυματίωσης.