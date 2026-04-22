Συναγερμός στη Ζάκυνθο για λεπτοσπείρωση – Ένας θάνατος και δύο κρούσματα στο μικροσκόπιο

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων, βρίσκονται οι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές, για την επίσημη επιβεβαίωση τριών κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης, το ένα θανατηφόρο, τις τελευταίες ημέρες στη Ζάκυνθο.

Ένας θάνατος και δύο κρούσματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο για λεπτοσπείρωση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ένας 60χρονος κατέληξε σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Αθήνας αφού, πρώτα είχε νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, έχοντας συμπτώματα της λεπτοσπείρωσης.

Κατά την ίδια πηγή, δεν είχε σπεύσει έγκαιρα για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενδεχομένως, γιατί δεν είχε δώσει την πρέπουσα σημασία, καθώς, τα συμπτώματα αυτά, συχνά, είναι κοινά με αυτά της γρίπης.

Εκτός κινδύνου, είναι ακόμη ένας άνδρας και μια γυναίκα, σε νοσοκομείο της Πάτρας και στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, αντίστοιχα, με τον πρώτο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να έχει ήδη πάρει εξιτήριο, χωρίς, όμως, να είναι γνωστές, περισσότερες λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι η γυναίκα, είναι περίπου ή άνω των 65 ετών.

Σημειώνεται ότι βάσει των διαθέσιμων στοιχείων η Ζάκυνθος, είναι πρώτη στα Ιόνια Νησιά και πανελλαδικά, στους θανάτους από κρούσματα λεπτοσπείρωσης, που μεταδίδεται από τα τρωκτικά στους ανθρώπους.

Τι είναι η λεπτοσπείρωση

Η λεπτοσπείρωση είναι μια λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια του γένους Leptospira. Μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα ούρα ή με νερό και έδαφος που έχουν επιμολυνθεί. Ο κίνδυνος αυξάνεται ιδιαίτερα μετά από πλημμύρες ή τυφώνες, όταν οι άνθρωποι εκτίθενται σε στάσιμα νερά.

Η νόσος προσβάλλει πολλά ζώα και τον άνθρωπο. Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται περίπου 1 εκατομμύριο κρούσματα ετησίως, με σχεδόν 60.000 θανάτους. Στην Ευρώπη εμφανίζεται κυρίως στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Ευρώπη.

Η περίοδος επώασης διαρκεί 2–30 ημέρες. Η νόσος συχνά εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, διάρκειας 4–9 ημερών, εμφανίζονται συμπτώματα παρόμοια με της γρίπης: πονοκέφαλος, ρίγη, μυϊκοί πόνοι, ναυτία, εμετός ή διάρροια. Στη δεύτερη φάση, που είναι σοβαρότερη, μπορεί να παρουσιαστούν υψηλός πυρετός, κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών (ίκτερος), κοιλιακός πόνος, εξάνθημα, καθώς και επιπλοκές όπως νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια και μηνιγγίτιδα. Χωρίς θεραπεία, η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς τα συμπτώματα μοιάζουν με άλλες ασθένειες. Η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών είναι καθοριστική για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών και την πλήρη ανάρρωση.

Η πρόληψη περιλαμβάνει αποφυγή επαφής με μολυσμένα νερά, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού σε επαγγελματίες υψηλού κινδύνου, και έλεγχο των τρωκτικών. Η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αποτελούν τα βασικά μέτρα για τη μείωση της νόσου στον άνθρωπο και στα ζώα.