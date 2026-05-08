Παίκτης της Μπόρνμουθ τέθηκε εκτός ομάδας καθώς φέρεται να συνομιλούσε ερωτικά με ανήλικη

Η Μπόρνμουθ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Άλεξ Χιμένες από την αποστολή για την επερχόμενη αναμέτρηση απέναντι στη Φούλαμ για την 36η αγωνιστική της Premier League, το απόγευμα του Σαββάτου (09/05, 17:00).

Τα «κεράσια» προέβησαν σε αυτή την απόφαση μετά από δημοσιεύσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου αποκαλύπτουν συνομιλίες του 21χρονου μπακ με μια κοπέλα, όπου φέρεται να είναι 15 ετών, με τον ίδιο μάλιστα να τονίζει πως δεν τον ενδιέφερε η ηλικία της, και πως στο παρελθόν έχει ξανά υπάρξει σε σχέση με 15χρονη.

Images of Bournemouth's Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳

Μάλιστα, στη συνομιλία που κυκλοφόρησε και διερευνάται τώρα αν είναι όντως αληθινή, η νεαρή μαθήτρια φαίνεται να δηλώνει ξεκάθαρα την πραγματική της ηλικία με τον ίδιο να της απαντάει πως αναγνωρίζει πως είναι μικρή, αλλά «μ΄αρέσουν οι μικρότερες κοπέλες» και «δεν θα είχα θέμα να βρεθούμε».

Club statement: Álex Jiménez — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026

Από την πλευρά τους, τα «κεράσια» ξεκίνησαν έρευνα αναφορικά με το περιστατικό και εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία δηλώνουν πως έλαβαν γνώση του συμβάντος, ενώ παράλληλα σημείωσαν πως ο Χιμένες θα μείνει εκτός αποστολή για τον αγώνα με τη Φούλαμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπόρνμουθ για τον Χιμένες:

«Η AFC Μπόρνμουθ γνωρίζει για αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τον δεξιό αμυντικό, Άλεξ Χιμένες.

Ο σύλλογος κατανοεί τη σοβαρότητα του θέματος και αυτή τη στιγμή διερευνάται. Ως αποτέλεσμα, ο Άλεξ δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ εναντίον της Φούλαμ και ο σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».