Τον Ελον Μασκ καλούν ξανά γάλλοι εισαγγελείς στη γαλλική πρωτεύουσα – αυτή τη φορά για να αντιμετωπίσει προκαταρκτικές ποινικές κατηγορίες σε μια εκτεταμένη έρευνα για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η νέα κλήτευση, λίγες εβδομάδες αφότου ο Μασκ δεν εμφανίστηκε εθελοντικά για κατάθεση σε Γάλλους εισαγγελείς, κλιμακώνει μια διατλαντική διαμάχη σχετικά με τον χειρισμό της μακροχρόνιας έρευνας για το X από τη Γαλλία. Υπογραμμίζει επίσης μια αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης σχετικά με το πώς – και αν – πλατφόρμες όπως το X θα πρέπει να περιφρουρούν τον διαδικτυακό λόγο, σημειώνει η Wall Street Journal.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αρνήθηκε τον περασμένο μήνα να συνεργαστεί με τη γαλλική έρευνα και την χαρακτήρισε «πολιτικά φορτισμένη ποινική διαδικασία που στοχεύει στην παράνομη ρύθμιση μέσω δίωξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης».

Αυτό ήρθε μετά από μια έφοδο τον Φεβρουάριο στα γραφεία του X στο Παρίσι από γαλλικές αρχές και εισαγγελείς που αναζητούσαν αποδεικτικά στοιχεία στην έρευνά τους.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2025 με ισχυρισμούς για έναν μεροληπτικό αλγόριθμο, έχει έκτοτε επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει κατηγορίες για παραβίαση του απορρήτου της αλληλογραφίας, διάδοση παιδικής πορνογραφίας και δημιουργία σεξουαλικά διαμορφωμένων deepfake εικόνων από το chatbot Grok.

Η έρευνα κατά του Μασκ είναι επίσημη

Οι εισαγγελείς δήλωσαν την Πέμπτη ότι η έρευνα αποτελεί πλέον επίσημη ποινική έρευνα. Πρόσθεσαν ότι ο Μασκ καλείται, μαζί με την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Χ, Λίντα Γιακαρίνο, να απαντήσουν στις προκαταρκτικές κατηγορίες εναντίον τους. Εάν είτε ο Μασκ είτε ο Γιακαρίνο δεν εμφανιστούν, μπορούν να τους απαγγελθούν οι προκαταρκτικές ποινικές κατηγορίες ερήμην τους, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Στο γαλλικό νομικό σύστημα, μόλις απαγγελθούν προκαταρκτικές κατηγορίες, ένας ανακριτής διεξάγει έρευνα που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια πριν αποφασίσει εάν θα παραπέμψει τον κατηγορούμενο σε δίκη ή θα αποσύρει την υπόθεση. Οι προκαταρκτικές κατηγορίες συνήθως απαγγέλλονται αυτοπροσώπως.

Η Χ είχε χαρακτηρίσει την επιδρομή «καταχρηστική θεατρική πράξη επιβολής του νόμου».

Οι Γάλλοι εισαγγελείς δήλωσαν την Πέμπτη ότι ο στόχος της έρευνάς τους είναι να πιέσουν τις πλατφόρμες να συμμορφώνονται με τη γαλλική νομοθεσία όταν λειτουργούν στη Γαλλία. Οι εισαγγελείς δεν έχουν μέχρι στιγμής επιδιώξει να συλλάβουν ή να κρατήσουν τον Μασκ ή άλλους σε σχέση με την έρευνά τους για την Χ.

Η απόφαση να ασκηθούν πιθανές ποινικές διώξεις εναντίον του Μασκ αποτελεί μέρος μιας νέας, μαχητικής στρατηγικής από τους ερευνητές κυβερνοεγκλήματος στην εισαγγελία του Παρισιού τα τελευταία χρόνια, για να θεωρήσουν τους ηγέτες των τεχνολογικών εταιρειών ποινικά υπεύθυνους για ό,τι συμβαίνει στις εφαρμογές τους.

Εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης νωρίτερα φέτος για στελέχη μιας αυστραλιανής ιστοσελίδας βίντεο που βρίσκεται υπό έρευνα. Και το 2024, συμμετείχαν στη σύλληψη του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, στο πλαίσιο έρευνας για την ευθύνη της εφαρμογής συνομιλίας και κοινωνικής δικτύωσης για φερόμενα εγκλήματα στην πλατφόρμα της. Στον Ντούροφ απαγγέλθηκαν προκαταρκτικές κατηγορίες και του απαγορεύτηκε η άδεια εξόδου από τη χώρα για περισσότερο από έξι μήνες.

ΕΕ εναντίον ΗΠΑ για την αστυνόμευση των social media

Οι εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σχετικά με τους τεχνολογικούς κανονισμούς σιγόβραζαν ήδη λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων στην ελεύθερη έκφραση. Στην Ευρώπη, οι νόμοι σε ορισμένες χώρες απαγορεύουν ορισμένους τύπους ρητορικής μίσους, όπως αντισημιτικές αναρτήσεις, που θα ήταν νόμιμες στις ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενισχύσει το νομικό τους οπλοστάσιο με έναν νέο νόμο που απαιτεί από τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες να παρακολουθούν τις υπηρεσίες τους για παράνομο περιεχόμενο υπό την απειλή υψηλών προστίμων.

Η κυβέρνηση Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει την ΕΕ ότι προσπαθεί να φιμώσει τη διαφωνία. Οι ΗΠΑ επέβαλαν περιορισμούς στις θεωρήσεις σε πέντε άτομα που περιέγραψαν ως «πράκτορες του παγκόσμιου βιομηχανικού συμπλέγματος λογοκρισίας».

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν καταθέσει αρκετές υποθέσεις εναντίον της X. Η ΕΕ επέβαλε πρόστιμο περίπου 140 εκατομμυρίων δολαρίων στην Χ πέρυσι για φερόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με το σύστημα μπλε σημαδιών ελέγχου της X. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ έχουν επίσης ξεκινήσει έρευνες εναντίον της X για τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων, ακόμη και παιδιών, που δημιουργήθηκαν από το Grok.

Νωρίτερα την Τετάρτη, οι χώρες της ΕΕ και το κοινοβούλιο του μπλοκ συμφώνησαν σε μια προσωρινή συμφωνία για την απαγόρευση των λεγόμενων εργαλείων απογύμνωσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σαφών εικόνων ενός ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ο κανόνας θα απαγορεύει εφαρμογές που δεν λαμβάνουν μέτρα για να μπλοκάρουν αυτήν τη δυνατότητα σε λογισμικό δημιουργίας εικόνων τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση για την απαγόρευση των εργαλείων ήρθε σε μεγάλο βαθμό ως απάντηση στη διαμάχη για την Grok.

Πηγή ΟΤ