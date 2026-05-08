Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Μασκ: Ξανά κλήτευση από την γαλλική εισαγγελεία για το Χ
Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 19:17

Οι εισαγγελείς του Παρισιού ζητούν προκαταρκτικές κατηγορίες εναντίον του Μασκ και της πρώην CEO Γιακαρίνο, ακόμη και αν δεν εμφανιστούν. Η εταιρεία χαρακτήρισε την έρευνα «καταχρηστική».

Τον Ελον Μασκ καλούν ξανά γάλλοι εισαγγελείς  στη γαλλική πρωτεύουσα – αυτή τη φορά για να αντιμετωπίσει προκαταρκτικές ποινικές κατηγορίες σε μια εκτεταμένη έρευνα για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η νέα κλήτευση, λίγες εβδομάδες αφότου ο Μασκ δεν εμφανίστηκε εθελοντικά για κατάθεση σε Γάλλους εισαγγελείς, κλιμακώνει μια διατλαντική διαμάχη σχετικά με τον χειρισμό της μακροχρόνιας έρευνας για το X από τη Γαλλία. Υπογραμμίζει επίσης μια αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης σχετικά με το πώς – και αν –  πλατφόρμες όπως το X θα πρέπει να περιφρουρούν τον διαδικτυακό λόγο, σημειώνει η Wall Street Journal.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αρνήθηκε τον περασμένο μήνα να συνεργαστεί με τη γαλλική έρευνα και την χαρακτήρισε «πολιτικά φορτισμένη ποινική διαδικασία που στοχεύει στην παράνομη ρύθμιση μέσω δίωξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης».

Αυτό ήρθε μετά από μια έφοδο τον Φεβρουάριο στα γραφεία του X στο Παρίσι από γαλλικές αρχές και εισαγγελείς που αναζητούσαν αποδεικτικά στοιχεία στην έρευνά τους.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2025 με ισχυρισμούς για έναν μεροληπτικό αλγόριθμο, έχει έκτοτε επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει κατηγορίες για παραβίαση του απορρήτου της αλληλογραφίας, διάδοση παιδικής πορνογραφίας και δημιουργία σεξουαλικά διαμορφωμένων deepfake εικόνων από το chatbot Grok.

Μασκ

Η έρευνα κατά του Μασκ είναι επίσημη

Οι εισαγγελείς δήλωσαν την Πέμπτη ότι η έρευνα αποτελεί πλέον επίσημη ποινική έρευνα. Πρόσθεσαν ότι ο Μασκ καλείται, μαζί με την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Χ, Λίντα Γιακαρίνο, να απαντήσουν στις προκαταρκτικές κατηγορίες εναντίον τους. Εάν είτε ο Μασκ είτε ο Γιακαρίνο δεν εμφανιστούν, μπορούν να τους απαγγελθούν οι προκαταρκτικές ποινικές κατηγορίες ερήμην τους, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Στο γαλλικό νομικό σύστημα, μόλις απαγγελθούν προκαταρκτικές κατηγορίες, ένας ανακριτής διεξάγει έρευνα που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια πριν αποφασίσει εάν θα παραπέμψει τον κατηγορούμενο σε δίκη ή θα αποσύρει την υπόθεση. Οι προκαταρκτικές κατηγορίες συνήθως απαγγέλλονται αυτοπροσώπως.

Η Χ είχε χαρακτηρίσει την επιδρομή «καταχρηστική θεατρική πράξη επιβολής του νόμου».

Οι Γάλλοι εισαγγελείς δήλωσαν την Πέμπτη ότι ο στόχος της έρευνάς τους είναι να πιέσουν τις πλατφόρμες να συμμορφώνονται με τη γαλλική νομοθεσία όταν λειτουργούν στη Γαλλία. Οι εισαγγελείς δεν έχουν μέχρι στιγμής επιδιώξει να συλλάβουν ή να κρατήσουν τον Μασκ ή άλλους σε σχέση με την έρευνά τους για την Χ.

Η απόφαση να ασκηθούν πιθανές ποινικές διώξεις εναντίον του Μασκ αποτελεί μέρος μιας νέας, μαχητικής στρατηγικής από τους ερευνητές κυβερνοεγκλήματος στην εισαγγελία του Παρισιού τα τελευταία χρόνια, για να θεωρήσουν τους ηγέτες των τεχνολογικών εταιρειών ποινικά υπεύθυνους για ό,τι συμβαίνει στις εφαρμογές τους.

Εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης νωρίτερα φέτος για στελέχη μιας αυστραλιανής ιστοσελίδας βίντεο που βρίσκεται υπό έρευνα. Και το 2024, συμμετείχαν στη σύλληψη του ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, στο πλαίσιο έρευνας για την ευθύνη της εφαρμογής συνομιλίας και κοινωνικής δικτύωσης για φερόμενα εγκλήματα στην πλατφόρμα της. Στον Ντούροφ απαγγέλθηκαν προκαταρκτικές κατηγορίες και του απαγορεύτηκε η άδεια εξόδου από τη χώρα για περισσότερο από έξι μήνες.

ΕΕ εναντίον ΗΠΑ για την αστυνόμευση των social media

Οι εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σχετικά με τους τεχνολογικούς κανονισμούς σιγόβραζαν ήδη λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων στην ελεύθερη έκφραση. Στην Ευρώπη, οι νόμοι σε ορισμένες χώρες απαγορεύουν ορισμένους τύπους ρητορικής μίσους, όπως αντισημιτικές αναρτήσεις, που θα ήταν νόμιμες στις ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενισχύσει το νομικό τους οπλοστάσιο με έναν νέο νόμο που απαιτεί από τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες να παρακολουθούν τις υπηρεσίες τους για παράνομο περιεχόμενο υπό την απειλή υψηλών προστίμων.

Η κυβέρνηση Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει την ΕΕ ότι προσπαθεί να φιμώσει τη διαφωνία. Οι ΗΠΑ επέβαλαν περιορισμούς στις θεωρήσεις σε πέντε άτομα που περιέγραψαν ως «πράκτορες του παγκόσμιου βιομηχανικού συμπλέγματος λογοκρισίας».

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν καταθέσει αρκετές υποθέσεις εναντίον της X. Η ΕΕ επέβαλε πρόστιμο περίπου 140 εκατομμυρίων δολαρίων στην Χ πέρυσι για φερόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με το σύστημα μπλε σημαδιών ελέγχου της X. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ έχουν επίσης ξεκινήσει έρευνες εναντίον της X για τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων, ακόμη και παιδιών, που δημιουργήθηκαν από το Grok.

Νωρίτερα την Τετάρτη, οι χώρες της ΕΕ και το κοινοβούλιο του μπλοκ συμφώνησαν σε μια προσωρινή συμφωνία για την απαγόρευση των λεγόμενων εργαλείων απογύμνωσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σαφών εικόνων ενός ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ο κανόνας θα απαγορεύει εφαρμογές που δεν λαμβάνουν μέτρα για να μπλοκάρουν αυτήν τη δυνατότητα σε λογισμικό δημιουργίας εικόνων τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση για την απαγόρευση των εργαλείων ήρθε σε μεγάλο βαθμό ως απάντηση στη διαμάχη για την Grok.

Πηγή ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατοχύρωση κερδών στην αγορά μετά την 4ήμερη άνοδο

Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
Κόσμος 08.05.26

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
Κόσμος 08.05.26

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία Τραμπ
Παγκόσμια έρευνα 08.05.26

Στις πολιτικές Τραμπ φαίνεται να πιστώνεται η εν λόγω αρνητική «διάκριση», με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να βρίσκονται, βάσει του Δείκτη, σε χειρότερη θέση συγκριτικά με τη Ρωσία

Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Κόσμος 08.05.26

Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Ινδονησία: Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου
Κόσμος 08.05.26

Από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία έχασε τη ζωή του ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν ξένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Κόσμος 08.05.26

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννησης ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Παγκόσμια ανησυχία 08.05.26

Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης
Κόσμος 08.05.26 Upd: 19:24

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Κόσμος 08.05.26

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Media 08.05.26

Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Alter Ego Media και η εφημερίδα το ΒΗΜΑ διοργάνωσαν τον Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας. Το Σάββατο 9 Μαΐου η τελετή βράβευσης

Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Κρήτη: Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό – Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 08.05.26

Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση δύο έως δυόμισι μέτρων, ενώ οι δύο τελευταίοι, που χαρακτηρίζονται ως «χαριστικές βολές», έγιναν από μικρότερη απόσταση.

Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα
Συνελήφθη 08.05.26

Σοκ προκαλεί το βίντεο από καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του μέρα μεσημέρι, πριν συλληφθεί από αστυνομικούς.

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
Κόσμος 08.05.26

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα
Ελλάδα 08.05.26

Αμέτρητες απειλές για τη ζωή του είχε δεχθεί από τον 54χρονο ο 20χρονος Νικήτας, όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς του. Την τρίτη φορά ωστόσο, ο 2οχρονος δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός

UFO στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε βίντεο – Στο φως αρχεία του Πενταγώνου
Το μήνυμά του 08.05.26

Σε ένα από τα βίντεο UAP πετά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και να πραγματοποιεί πολλαπλές «στροφές 90 μοιρών». Τα βίντεο με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα στην Ελλάδα. Το Πεντάγωνο ξεκινά να δημοσιοποιεί αρχεία για UFO.

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Χείλη με χείλη 08.05.26

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας
Ελλάδα 08.05.26

Στην Αττική μεταφέρεται το USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προκειμένου να ερευνηθεί η προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Art 08.05.26

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούνται για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Βινίσιους, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, με έναν χρόνο να απομένει για την ολοκλήρωσή του.

Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Η δημιουργία του βραβείου Best Greek Spirit List από τον Skinos Mastiha spirit αποτελεί φυσική έκφραση του ηγετικού ρόλου που έχει κατακτήσει διεθνώς στο σύγχρονο ελληνικό απόσταγμα

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η φυλακή ελάχιστης ασφαλείας και οι κρατούμενες που τιμωρήθηκαν επειδή μίλησαν
«Πολύ αργά» 08.05.26

Η μεταγωγή της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο εκτός, αλλά και εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος

BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα
Μπάσκετ 08.05.26

Ο Ντράγκαν Σάκοτα οδήγησε εκ του ασφαλούς την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League.

Διεθνής αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό: «Παραμένει κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ με τους περισσότερους τίτλους» (pic)
Άλλα Αθλήματα 08.05.26

Ακόμη μία αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Συλλόγων – Δείτε την ανάρτηση

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

