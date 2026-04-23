Ο Ίλον Μασκ αγνόησε τη γαλλική Δικαιοσύνη
Τεχνολογία 23 Απριλίου 2026, 00:30

Ο Μασκ δεν εμφανίστηκε στις εισαγγελικές αρχές που ερευνούν το Χ – Bαθαίνει το ψηφιακό ρήγμα ΗΠΑ-Ευρώπης

Αλέξανδρος Καψύλης
Βαθαίνει η αντιπαράθεση μεταξύ του κοινωνικού δικτύου Χ και του δικαστικού συστήματος στη Γαλλία, καθώς ο δισεκατομμυριούχος μάνατζερ του αμερικανικού τεχνολογικού γίγαντα, Ίλον Μασκ, αγνόησε την πρόσκληση της Εισαγγελίας του Παρισιού να καταθέσει στο πλαίσιο μακροχρόνιας έρευνας που διενεργούν οι γαλλικές αρχές για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Οι New York Times κάνουν λόγο για ψηφιακό ρήγμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. «Οι Γάλλοι εισαγγελείς ερευνούν το Χ από τον Ιανουάριο του 2025 και έχουν μιλήσει για επτά πιθανές κατηγορίες βάσει της γαλλικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για συνέργεια στην κοινοποίηση εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, για την παραγωγή περιεχομένου που αρνείται τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για δόλια συλλογή προσωπικών δεδομένων», μεταδίδει από το Παρίσι η ανταποκρίτρια της εφημερίδας, Κάθριν Πόρτερ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο δυνάμεις της γαλλικής αστυνομίας εισεβαλαν στις εγκαταστάσεις του Χ στο Παρίσι και την ίδια ημέρα η Εισαγγελία κάλεσε τον Μασκ σε συνάντηση με τον αρμόδιο ανακριτή για να καταθέσει για τις πιθανές κατηγορίες. Ανάλογες προσκλήσεις είναι συνήθεις στο πλαίσιο των ποινικών ερευνών στη Γαλλία.

«Πολιτική επίθεση»

«Άτομα με τις αρμοδιότητες και τη γνώση επί του αντικειμένου, όπως ο κ. Μασκ, μπορούν να εκθέσουν τις απόψεις τους για τα γεγονότα και να ενημερώσουν για τα μέτρα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν», είχε αναφέρει το Φεβρουάριο η γαλλική Εισαγγελία.

Ο διάσημος μάνατζερ έχοντας και τη στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης φάνηκε ωστόσο ότι εξαρχής ότι δεν θα συνεργαζόταν με τις γαλλικές αρχές, καθώς κατήγγειλε με σφοδρότητα τη διεξαγόμενη έρευνα ως «πολιτική επίθεση» εναντίον του.

Από την πλευρά της η Εισαγγελία του Παρισιού δεν ανακοίνωσε καμία άμεση νομική συνέπεια για τη μη ανταπόκριση του επιχειρηματία στην κλήση της. Ο ίδιος Μασκ δεν απάντησε σε αίτημα των ΝΥΤ για να σχολιάσει τις εξελίξεις.

Βαριές κατηγορίες

Αφορμή της έρευνας ήταν αρχικά οι ανησυχίες της Γαλλίας σχετικά με τον αλγόριθμο του δικτύου X, με την ψηφιακή διαδικασία που οργανώνει δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα δηλαδή. Στη συνέχεια η έρευνα επεκτάθηκε σε κατηγορίες που διατυπώθηκαν ότι το Grok, η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης του X, διέδιδε ισχυρισμούς άρνησης του εβραϊκού Ολοκαυτώματος και άλλων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, ενώ διευκόλυνε και σεξουαλικά «deepfakes».

Παρείχε δηλαδή το Grok στους χρήστες τη δυνατότητα να σεξουαλικοποιήσουν εικόνες γυναικών και παιδιών με απλές εντολές κειμένου, όπως «βάλε την σε μπικίνι» ή «βγάλε τα ρούχα της».

Σε ανακοίνωσή της τον Ιανουάριο του 2026 η εταιρεία του Ίλον Μασκ σημείωνε ότι είχε περιορίσει τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων στην εφαρμογή Grok προκειμένου να αποτρέψει την ηλεκτρονική διακίνηση σεξουαλικοποιημένων εικόνων από κακόβουλους χρήστες.

Μετά την αστυνομική επιδρομή του Φεβρουαρίου το γραφείο του Χ που είναι αρμόδιο για το χειρισμό των σχέσεων της εταιρείας με ξένες κυβερνήσεις αρνήθηκε δημοσίως και κατηγορηματικά «οποιαδήποτε αδικοπραγία εκ μέρους της επιχείρησης», υποστηρίζοντας ότι η διενεργούμενη έρευνα «διαστρεβλώνει τη γαλλική νομοθεσία, παρακάμπτει τις κείμενες διατάξεις και θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία του λόγου».

Ζήτημα αρχών

Το γραφείο του Εισαγγελέα του Παρισιού εξέδωσε ανακοίνωση τη Δευτέρα στην οποία σημειώνεται ότι «η απουσία του κ. Μασκ δεν θα εμποδίσει τη συνέχιση της έρευνας». Ανέφερε επίσης ότι η δικαστική εξουσία στη χώρα είναι ανεξάρτητη, καθώς «το γαλλικό Σύνταγμα εγγυάται τη διάκριση των εξουσιών».

«Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης διαμάχης μεταξύ των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σχετικά με το βαθμό στον οποίο αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνες για το περιεχόμενο στις πλατφόρμες τους», γράφει η Κάθριν Πόρτερ στους ΝΥΤ. Και εξηγεί ότι «η ΕΕ έχει θεσπίσει σαρωτικούς ψηφιακούς κανονισμούς, απειλώντας τις εταιρείες τεχνολογίας με πρόστιμα εάν δεν εποπτεύουν τις πλατφόρμες τους για παραπληροφόρηση και κυρίως για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και ρητορικής μίσους».

Βάσει του νέου Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών τον περασμένο Δεκέμβριο η ΕΕ επέβαλε το πρώτο πρόστιμο πρόστιμο ύψους 140 εκατ. δολαρίων στο X, ενώ λίγο αργότερα οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν έρευνα σχετικά με τη διάδοση σεξουαλικών εικόνων που δημιουργήθηκαν μέσω της εφαρμογής Grok.

«Οι γαλλικές αρχές έχουν δείξει μια σπάνια προθυμία να διώκουν κορυφαία στελέχη του τεχνολογικού κλάδου, θεωρώντας τα προσωπικά υπεύθυνα για τη συμπεριφορά των χρηστών της πλατφόρμας», γράφει η ανταποκρίτρια της αμερικανικής εφημερίδας.

Η Κάθριν Πόρτερ υπογραμμίζει ότι το κλίμα μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ αναφορικά με τα ψηφιακά θέματα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά την ιδιαίτερα επιθετική στάση που τηρεί η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον των Ευρωπαίων που συνδέει με την προσπάθεια ρύθμισης των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Περί ελευθερίας

«Η διαμάχη αντανακλά μια διατλαντική διαφωνία σχετικά με το πώς και το εάν θα πρέπει να ρυθμίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Ευρωπαίοι λένε ότι οι κινήσεις τους αποτελούν μια προσπάθεια προστασίας των χρηστών από το καταχρηστικό περιεχόμενο. Ειδικότερα στη Γαλλία υπάρχουν ποινικές κυρώσεις για τη διαδικτυακή ρητορική μίσους, για την άρνηση του Ολοκαυτώματος και την εξύμνηση της τρομοκρατίας», σημειώνει η ανταποκρίτρια των ΝΥΤ.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι τα πρόστιμα συνιστούν «άδικη αρπαγή χρημάτων από αμερικανικές εταιρείες» και εκτιμά ότι οι ρυθμιστικοί κανόνες στη λειτουργία των ψηφιακών μέσων συνιστούν «επίθεση στην ελευθερία του λόγου». Οι ΗΠΑ έχουν πολύ λίγους νομικούς περιορισμούς στην έκφραση λόγου και το υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε αίτημα των γαλλικών αρχών να συνδράμει η αμερικανική κυβέρνηση στις έρευνες κατά του Χ.

Παρατηρεί κανείς ότι η αμερικανική αντίληψη περί ελευθερίας είναι χαλαρή σε κάποιες περιπτώσεις διαδικτυακής ασυδοσίας από τους πολίτες, αλλά δεν καλύπτει την προάσπιση του συνόλου των ατομικών δικαιωμάτων, όπως δείχνει ο τρόπος δράσης των ομοσπονδιακών πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη, φέρ’ ειπείν.

Επί του προκειμένου δημιουργείται η εντύπωση ότι στις ΗΠΑ προστατεύεται σε απόλυτο βαθμό το δικαίωμα να πλουτίζει κανείς ελεύθερα, ακόμα και εις βάρος της κοινωνίας ή της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι οι ειδικοί θεωρούν ότι οι καταχρήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων επηρεάζουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων ή και ενηλίκων πλην ευάλωτων πολιτών.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Delphi Economic Forum XI – Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η Meta θα καταγράφει κινήσεις ποντικιού και τα πλήκτρα των εργαζομένων – Για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη, λέει
Ηθικά διλήμματα 21.04.26

Η Meta υποστηρίζει ότι τα μοντέλα AI θα γίνουν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους δεν είναι μόνο ότι θα αντικατασταθούν από μηχανές, αλλά και ότι θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο.

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά
Και υποχρεωτικές επισκευές 21.04.26

Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Οι Βρυξέλλες αλλάζουν τους κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα – Ο σημαντικός Φεβρουάριος του 2027
Ευρωπαϊκή Ένωση 20.04.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των κινητών τηλεφώνων κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τη διάρκεια ζωής τους. Οι Βρυξέλλες προχωρούν τώρα στο επόμενο βήμα εισάγοντας μια νέα σειρά κανονισμών που θέτουν αυτή τη φορά την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής στο επίκεντρο.

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17.04.26

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Ναυτικές επιχειρήσεις 23.04.26

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 1-0 τη Θέλτα χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, αλλά έχασε τον σταρ της με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει ανησυχία και στην Εθνική Ισπανίας εν όψει Μουντιάλ

Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Καταπληκτικός ο Μότα στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Αταλάντα, καθώς ο γκολκίπερ της Λάτσιο απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιντερ

Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Τερφ Μουρ», επικρατώντας της Μπέρνλι με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη θέση της Premier League, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία της Άρσεναλ, έχοντας την καλύτερη επίθεση.

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Σενάρια πολέμου 22.04.26

Την πρώτη στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσίας ο υπουργός Άμυνας. Και δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη» για την άμυνα της Ευρώπης.

Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Οταν ο Μεντιλίμπαρ... χτυπούσε τη μοίρα του, οδηγώντας την «φτωχή» Ρεάλ Βαγιαδολίδ, στην κορυφαία σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της. Πέρασαν 19 χρόνια από τότε, αλλά το αξεπέραστο επίτευγμα του Βάσκου, ακόμη μνημονεύεται.

Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ εναντίον Ιράν: Η σύγκρουση μεταφέρεται στον Ινδικό Ωκεανό και το διπλωματικό αδιέξοδο βαθαίνει
Παγκόσμιο κυνήγι 22.04.26

Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, καταλαμβάνοντας δεξαμενόπλοια και περιπλέκοντας επικίνδυνα την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.04.26

Το Παπαστράτειο γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα και να ωθούν τους Πειραιώτες σε μία σπουδαία νίκη

Αλ. Χαρίτσης: Ωδή στο ρουσφέτι στη Βουλή – Η ΝΔ έχει την ευθύνη του πελατειακού κράτους
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

«Στο ρουσφέτι η εξουσία συναλλάσσεται, στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η εξουσία οργανώνει» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας όσα διαδραματίστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ
Οργή 22.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Ανδρουλάκης: Δείγμα παρακμής – Το σχόλιο για δημοσίευμα περί κρυφών δημοσκοπήσεων και εκπλήξεων
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πρωτοσέλιδο εφημερίδας που εμφανίζει αποδυναμωμένο το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας μάλιστα για εκτίναξη νέου κόμματος στο 20%, επικαλούμενο και κρυφή δημοσκόπηση - «Δείγμα παρακμής τα δημοσιεύματα χωρίς στοιχεία. Αυτά γίνονται σε χώρες που δεν υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία των θεσμών», τόνισε.

Στο έλεος των γεωτρήσεων η Αλάσκα: Νομιμοποιείται ο θάνατος απειλούμενων ειδών για τις πετρελαϊκές
Για το πετρέλαιο 22.04.26

Νέοι κανονισμοί της κυβέρνησης Τραμπ για γεωτρήσεις στην Αλάσκα προσφέρουν νομική ασυλία στις ενεργειακές εταιρείες σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου πολικών αρκούδων.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βουλή: Ο μοναδικός βουλευτής που ψήφισε κατά σε όλες τις άρσεις ασυλίας – Πιο «γαλάζιος» και από τους «γαλάζιους»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.04.26

Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Κωνσταντίνος Φλώρος, καταψήφισε στη Βουλή όλες τις προτάσεις για άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ και άφησε αιχμές κατά των συναδέλφων του που πειθάρχησαν στην κομματική γραμμή.

Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 22.04.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λιντς για την 34η αγωνιστική Premier League.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

