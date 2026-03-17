Σκάνδαλο Grok: Αγωγή από ανήλικους που είδαν φωτογραφίες τους να ξεγυμνώνονται με το chatbot του Μασκ

Στα δικαστήρια μεταφέρεται η διαμάχη για τις φωτογραφίες πραγματικών προσώπων που ξεγυμνώθηκαν από το Grok, το αμαρτωλό chatbot τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει η xAI του Έλον Μασκ.

Δύο ανήλικοι στο Τενεσί υπέβαλαν αγωγή κατά της εταιρείας υποστηρίζοντας ότι το Grok ήταν ειδικά σχεδιασμένο να μετατρέπουν τις φωτογραφίες τους σε σεξουαλικές, ημίγυμνες εικόνες.

Οι ανήλικοι και ακόμα ένας ενάγων, που ήταν ανήλικος μέχρι πρόσφατα, ζητούν μάλιστα να εκδικαστεί η υπόθεσή τους ως μαζική αγωγή εκ μέρους όλων των Αμερικανών που είδαν τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους να ξεγυμνώνονται.

Τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προανήγγειλε μέτρα χαρακτηρίζοντας τις εικόνες «αποτρόπαιες και αηδιαστικές». Για τις ανάγκες της έρευνας Κομισιόν έδωσε μάλιστα εντολή στο X, την πλατφόρμα της xAI που προσφέρει το Grok, να μην διαγράψει οποιοδήποτε έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το chatbot.

Λίγο αργότερα, και εν μέσω διεθνούς κατακραυγής, η εταιρεία του Μασκ ανακοίνωσε ότι μπλόκαρε τη δημιουργία deepfake με πραγματικά πρόσωπα. To Reuters, όμως, διαπίστωσε ότι τίποτα δεν είχε άλλαξει.

Έφοδος

Στο Παρίσι, εισαγγελείς διέταξαν έφοδο στα γραφεία του Χ τον Φεβρουάριο και απαίτησαν απαντήσεις από τον Μασκ για κατηγορίες για αλγοριθμική μεροληψία, συνέργεια στην κατοχή και διακίνηση εικόνων παιδικής πορνογραφίας και παραβίαση των δικαιωμάτων της εικόνας ενός προσώπου.

Έρευνες ξεκίνησαν επίσης στον Καναδά, στην Ιαπωνία, την Ιρλανδία και τη Γερμανία. Η Καλιφόρνια ζήτησε εξηγήσεις και και η Ιταλία προειδοποίησε την xAI για ενδεχόμενες ποινικές κατηγορίες. Η Ινδονησία, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες επέβαλαν προσωρινή φραγή στο Grok μέχρι να λάβουν διαβεβαιώσεις από την εταιρεία.

Η αγωγή στο Τενεσί κατηγορεί την xAI ότι απέτυχε να λάβει μέτρα ασφάλειας για την προστασία των ανηλίκων.

Οι ενάγοντες διαμαρτύρονται επίσης ότι η διάδοση των πειραγμένων εικόνων τους στα social media προκάλεσε ψυχολογική αναστάτωση και βλάβη στη ζωή τους.

Η αγωγή διεκδικεί αποζημίωση, της οποίας το ύψος δεν προσδιορίστηκε, και δικαστική διαταγή για τη διακοπή της επίμαχης λειτουργίας του Grok.

«Πρόκειται για παιδιά των οποίων οι σχολικές και οικογενειακές φωτογραφίες μετατράπηκαν σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων» δήλωσε η συνήγορος των εναγόντων Ανίκα Μάρτιν της δικηγορικής εταρείας Lieff Cabraser Heimann & Bernstein.

«Ο Έλον Μασκ και η xAI σχεδίασαν σκόπιμα το Grok ώστε να παράγει σεξουαλικό περιεχόμενο για οικονομικό όφελος, χωρίς καμία μέριμνα για τα παιδιά και τους ενήλικες που θα υφίσταντο βλάβη».