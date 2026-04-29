«Η OpenAI ήταν δική μου ιδέα» λέει ο Μασκ στη δίκη κατά του Άλτμαν

Στην εκδίκαση της πολυσυζητημένης αγωγής του Έλον Μασκ για τη μετατροπή της OpenAI από φιλανθρωπική οργάνωση σε κερδοσκοπικό οργανισμό, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου υποστήριξε ότι η ίδρυση της εταιρείας ήταν δική του ιδέα, την οποία έκλεψε ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν και άλλα στελέχη με στόχο να πλουτίσουν.

Ο Μασκ έχει καταθέσει αγωγή κατά της OpenAI, του Αλτμαν και του προέδρου της εταιρείας Γκρεγκ Μπρόκμαν, τους οποίους κατηγορεί ότι τον πρόδωσαν εγκαταλείποντας την αρχική αποστολή της OpenAI για ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μασκ αξιώνει από την OpenAI αποζημίωση 150 δισ. δολαρίων, ποσό που δεσμεύτηκε να προσφέρει στο φιλανθρωπικό σκέλος της OpenAI, κάνοντας λόγο για παραβίαση φιλανθρωπικού καταπιστεύματος και αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Ζητά επίσης να αποκατασταθεί ο αρχικός, μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της OpenAI και να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους οι Άλτμαν και Μπρόκμαν.

«Αν γίνει αποδεκτή η λεηλασία μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης, ολόκληρο το θεμέλιο της φιλανθρωπικής προσφοράς στην Αμερική θα καταστραφεί» υποστήριξε ο Μασκ την πρώτη ημέρα της δίκης. «Αυτό είναι που με ανησυχεί» είπε.

Ο Μασκ και ο Άλτμαν ίδρυσαν την OpenAI το 2015 με στόχο την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

Στη δίκη, ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι η OpenAI είναι δικό του πνευματικό τέκνο.

«Εγώ είχα την ιδέα, εγώ βρήκα το όνομα, εγώ προσέλαβα πρόσωπα-κλειδιά, τους έμαθα ότι ήξερα και προσέφερα όλη την αρχική χρηματοδότηση» κατέθεσε. ««Είχε συγκεκριμένα σχεδιαστεί για να είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που δεν ωφελεί κανένα μεμονωμένο άτομο. Θα μπορούσα να την είχα ιδρύσει ως κερδοσκοπική εταιρεία και επέλεξα συνειδητά να μην το κάνω».

Πριν από την κατάθεσή του, ο δικηγόρος της OpenAI και του Άλτμαν, Oυίλιαμ Σάβιτ, δήλωσε ενώπιον των ενόρκων ότι ο Μασκ ήταν αυτός που δελεάστηκε από το χρήμα και άσκησε πιέσεις για να αποκτήσει η OpenAI κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Ο Σάβιτ υποστήριξε ότι ο Μασκ «ήθελε τα κλειδιά του βασιλείου» και υπέβαλε αγωγή όταν απέτυχε να αποκτήσει τον έλεγχο της OpenAI. Το 2023 ίδρυσε δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την xAI, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα Χ και το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok.

«Αυτό που ενδιαφέρει τον Έλον Μασκ είναι να βρίσκεται στην κορυφή» δήλωσε ο Σάβιτ στην εναρκτήρια αγόρευσή του. «Βρισκόμαστε εδώ επειδή ο κ. Μασκ δεν πήρε αυτό που ήθελε» είπε.

Ο δικηγόρος της OpenAI υποστήριξε ακόμα ότι η δημιουργία μιας κερδοσκοπικής οντότητας το 2019 ήταν απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίσει η εταιρεία υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση των μοντέλων της και να παραμείνει ανταγωνιστική έναντι της Google.

Η δίκη προσφέρει μια εικόνα για ορισμένες από τις προσωπικότητες που διαμόρφωσαν την OpenAI από ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο στο διαμέρισμα του Μπρόκμαν σε μια εταιρεία με αξία που ξεπερνά τα 850 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η δίκη ενδέχεται επίσης να περιπλέξει τα σχέδια της OpenAI για είσοδο στο χρηματιστήριο, καθώς εγείρει αμφιβολίες για την ηγεσία της, και θα μπορούσε να εντείνει τους φόβους των Αμερικανών σχετικά με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα.

Ο Μασκ κατέθεσε πως είχε για καιρό «σοβαρές ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη» και αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα όταν δεν βρήκε ευήκοα ώτα σε συναντήσεις του με την Google και τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Από την άλλη, ο Σάβιτ υποστήριξε ότι η ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελούσε προτεραιότητα για τον Μασκ, ο οποίος αποκαλούσε «ηλίθιους» όσους επικεντρώνονταν στο θέμα της ασφάλειας.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η OpenAI αναδιάρθρωσε ξανά τη δομή της για να μετατραπεί σε εταιρεία δημόσιου οφέλους (public benefit corporation), στην οποία ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός και άλλοι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, κατέχουν μερίδια.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός διατηρεί ποσοστό 26%, καθώς και δικαιώματα προαίρεσης (warrants) εφόσον η OpenAI επιτύχει συγκεκριμένους στόχους αποτίμησης.