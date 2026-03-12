Ο Έλον Μασκ δημιουργεί ανταγωνιστή της Microsoft με το σύστημα «Macrohard»

Η Tesla θα συνεργαστεί με την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, για την ανάπτυξη ενός συστήματος που θα προσομειώνει τη λειτουργία εταιρειών λογισμικού όπως η Microsoft.

Το πρόγραμμα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, θα έχει την μάλλον παιδαριώδη ονομασία «Macrohard», ένα λογοπαίγνιο με το όνομα της Microsoft.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μασκ ανέφερε ότι μοντέλο Grok της xAI θα λειτουργεί ως «πλοηγός» υψηλού επιπέδου που αναλαμβάνει τη δημιουργία λογισμικού. Ο κώδικας θα γράφεται στη συνέχεια από έναν πράκτορα ΑΙ που αναπτύσσει η Tesla, ο οποίος θα παρακολουθεί την οθόνη του υπολογιστή και θα μπορεί να ελέγχει το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.

«Επί της αρχής, είναι ικανό να μιμείται τη λειτουργία ολόκληρων εταιρειών. Γι’ αυτό και το πρόγραμμα ονομάζεται Macrohard, μια χιουμοριστική αναφορά στη Microsoft» έγραψε ο Μασκ.

Το σύστημα, είπε, θα τρέχει στο τσιπ A14 της Tesla σε συνδυασμό με εξοπλισμό της Nvidia για την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η xAI απορροφήθηκε τον περασμένο μήνα από την SpaceX, σε μια συμφωνία που αποτιμούσε την αξία της διαστημικής εταιρείας στο 1 τρισ. δολάρια, ενόψει μιας πιθανής εισόδου της στο χρηματιστήριο εντός του έτους.

Η συγχώνευση, ανέφερε ο Μασκ, θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός δικτύου κέντρων δεδομένων σε τροχιά.

Όπως αναφέρει το Reuters, έγγραφα του αμερικανικού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων δείχνουν ότι η xAI υπέβαλε αίτηση κατοχύρωσης του ονόματος Macrohard τον Αύγουστο του 2025.

Η τελευταία ανακοίνωση έρχεται έναν μήνα αφότου η Anthropic λάνσαρε το Claude Cowork, μια σειρά εργαλείων που αυτοματοποιούν ροές εργασίας. Το Cowork προκάλεσε μεγάλη πτώση στις μετοχές εταιρειών λογισμικού, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η ΑΙ θα υποκαταστήσει τους προγραμματιστές.