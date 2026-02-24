science
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Η Anthropic λανσάρει νέα εργαλεία ΑΙ για επιχειρήσεις – Ανησυχία για απώλεια θέσεων εργασίας
AI 24 Φεβρουαρίου 2026, 17:45

Η Anthropic λανσάρει νέα εργαλεία ΑΙ για επιχειρήσεις – Ανησυχία για απώλεια θέσεων εργασίας

Το πρώτο επιχειρηματικό εργαλείο της Anthropic αναστάτωσε τα χρηματιστήρια τον περασμένο μήνα, Η εταιρεία λανσάρει τώρα ακόμα δέκα προϊόντα.

Σύνταξη
Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Spotlight

Λίγες εβδομάδες αφότου τρόμαξε τις αγορές με ένα εργαλείο νομικής ανάλυσης για επιχειρήσεις, η Anthropic ανακοίνωσε την Τρίτη ότι λανσάρει ακόμα δέκα εργαλεία για επαγγελματική χρήση.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι τα νέα plug-in επιτρέπουν στο μοντέλο Claude να αναλαμβάνει εργασίες επενδυτικής τραπεζικής, όπως για παράδειγμα η αξιολόγηση συμφωνιών.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε αναλύσεις χαρτοφυλακίου και σε καθήκοντα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, όπως η παραγωγή υλικού που αντικατοπτρίζει το ύφος και τις πολιτικές μιας εταιρείας.

Άλλα plug-un προορίζονται για ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, εταιρείες μηχανικής και γραφεία σχεδιασμού.

Ακόμα, η Anthropic ανέφερε ότι λανσάρει εργαλεία που επιτρέπουν στο Claude να συνδέεται με εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ευρέως σε επιχειρήσεις, όπως το Gmail και το Google Calendar.

O ρυθμός παρουσίασης νέων εργαλείων, σχολιάζει το Reuters, δείχνει ότι η Anthropic επιχειρεί να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό στην παρουσίαση προϊόντων ΑΙ για επιχειρηματική χρήση, ενόψει της πολυαναμενόμενης εισόδου της στο χρηματιστήριο.

Τον περασμένο μήνα, η παρουσίαση του εργαλείου νομικής ανάλυσης οδήγησε σε ξεπούλημα μετοχών εταιρειών λογισμικού και υπηρεσιών συνολικού ύψους 830 δισ. δολαρίων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι θα πληγούν από την αυτοματοποίηση.

Ο Σκοτ Ουάιτ, επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικών προϊόντων της Anthropic, επιχείρησε να καθησυχάσει τους φόβους για απώλεια θέσεων εργασίας λέγοντας ότι στόχος είναι η βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων και όχι η αντικατάσταση των εργαζομένων.

«Δεν πρόκειται για ένα προϊόν που προσπαθεί να κυριαρχήσει σε κάθε ροή εργασίας» δήλωσε ο Ουάιτ.

«Παρέχουμε υποδομή και νοημοσύνη ώστε οι συνεργάτες ή οι πελάτες μας να μπορούν να φέρουν στην εξίσωση τη δική τους επιχειρηματική γνώση, την εξειδίκευσή τους, τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει και τους πελάτες τους» είπε.

Πέρυσι, πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι είχε προειδοποιήσει ότι η επανάσταση της ΑΙ φέρνει κύμα ανεργίας.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση λόγω του -3,3% των τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση λόγω του -3,3% των τραπεζών

Τράπεζες
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή
Ετοιμάζονται 22.02.26

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή

Στη δεκαετία που ακολουθεί, θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές σκέφτονται και τα ρομπότ κινούνται ανάμεσά μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές
Τεχνητή νοημοσύνη 22.02.26

Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος σεναρίων και αναλύσεων για πιθανή καθολική αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από συστήματα AI είναι ήδη έντονος και επανακαθορίζει επαγγελματικές επιλογές

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
AI 21.02.26

Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές - Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση

Παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται αποτελούν κρίσιμους φραγμούς που προσώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων από την AI, λέει ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, Μαρκ Κιούμπαν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»
Νέο Δελχί 21.02.26

Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»

Μεταξύ των καυτών θεμάτων ήταν τα πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης μετάφρασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απειλές επί της απασχόλησης και το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων

Σύνταξη
Από τη «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα
Η μεγάλη ευκαιρία 20.02.26

Από τη «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα

Η συσσώρευση άγχους και αβεβαιότητας λόγω της ΑΙ δεν οδηγεί μόνο σε αποστασιοποίηση, αλλά φαίνεται να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για νέες μορφές συλλογικής αντίδρασης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς
Τα δεδομένα και ο φόβος 18.02.26

Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI - Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς

Συναισθηματικό βάθος, κριτική σκέψη, σύνθετη και πολυεπίπεδη αφήγηση, προσωπική σύνδεση είναι στοιχεία που λείπουν από τα συστήματα AI, λέει ο σύμβουλος στρατηγικής δεξιοτήτων, Γκραντ Φέλερ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;
Επαγγέλματα χάνονται 18.02.26

Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;

Στη Γαλλία τα Άρλεκιν δεν θα μεταφράζονται πια από ανθρώπους αλλά από ΑΙ. Στην Ελλάδα το επάγγελμα του υποτιτλιστή κινδυνεύει. Θα «σκοτώσει» η τεχνητή νοημοσύνη τις μεταφραστικές εργασίες;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αίγιο: Σε σοκ τα παιδιά που δέχτηκαν σκάγια – Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο – Τι υποστηρίζει ο 46χρονος
Ελλάδα 24.02.26

Αίγιο: Σε σοκ τα παιδιά που δέχτηκαν σκάγια – Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο – Τι υποστηρίζει ο 46χρονος

«Θα ζήσει σε όλη του την ζωή με 10 σφαίρες μέσα στο πόδι του. Αν το έκαναν στο δικό του το παιδί αυτό, τι θα έκανε; Τι θα έκανε;», είπε η γιαγιά του 15χρονου που δέχτηκε σκάγια στο Αίγιο.

Σύνταξη
Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ
Καταστολή στο διαδίκτυο 24.02.26

Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ

Η Μόσχα κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την πλατφόρμα με την οποία πάντως έχει μια «περίπλοκη» σχέση. Η έρευνα εις βάρος του Ντούροφ αφορά καταγγελίες ότι δυτικές μυστικές υπηρεσίας χάκαραν το Telegram

Σύνταξη
Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ – Θα παραμείνει κρατούμενος
Ελλάδα 24.02.26

Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ - Θα παραμείνει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε να αναβληθεί η δίκη του προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπιση του και να εκπροσωπηθεί από το δικηγόρο του ο οποίος σήμερα δεν ήταν παρών στο δικαστήριο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη

«Ο κ. Μητσοτάκης θα απολογείται για αυτή τη στροφή του κ. Γεωργιάδη, για την ακραία ρητορεία, για την αντιπαράθεση που θυμίζει εποχές εμφυλίου. Αυτή είναι η 'κεντρώα' Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος

Σύνταξη
Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»
Κόλαση του Δάντη 24.02.26

Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»

«Η Μαριάν Φέιθφουλ ήταν διανοούμενη και εγώ δεν είμαι», εξήγησε η Κόρτνεϊ Λαβ σε πρόσφατη συνέντευξή της, με αφορμή τη σύγκριση των δύο γυναικών καλλιτέχνιδων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου
Επικαιρότητα 24.02.26

Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου

«Σε μια περίοδο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με απειλές επίθεσης κατά του Ιράν και προειδοποιήσεις για αντίποινα, το ερώτημα είναι σαφές: ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της χώρας μας; Και με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση;», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αναβολή λόγω ονόματος: Η υπόθεση του αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ που εξελίσσεται σε διεθνή διπλωματική κρίση
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Αναβολή λόγω ονόματος: Η υπόθεση του αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ που εξελίσσεται σε διεθνή διπλωματική κρίση

Η απόφαση της European Aquatics, η προσφυγή για τον αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ, το ιστορικό του κολυμβητηρίου στο Κότορ και οι πολιτικές προεκτάσεις μιας αθλητικής διαμάχης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σε παράλληλη πραγματικότητα ο Μητσοτάκης: Βλέπει θετικό αποτύπωμα σε εισόδημα, αγορά εργασίας, ακρίβεια 
Στο ΚΥΣΟΙΠ 24.02.26

Σε παράλληλη πραγματικότητα ο Μητσοτάκης: Βλέπει θετικό αποτύπωμα σε εισόδημα, αγορά εργασίας, ακρίβεια 

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προσπαθώντας να πείσει ότι υπάρχει θετικό αποτύπωμα των πολιτικών του στο μέτωπο της οικονομίας - Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί στα τέλη Μαρτίου

Σύνταξη
Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής
Στις 15 Απριλίου 24.02.26

Ρωσικό πετρέλαιο: Η Κομισιόν σχεδιάζει να καταθέσει σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής

Μετά το βέτο της Ουγγαρίας στο 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στη νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η Κομισιόν ετοιμάζεται να προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου.

Σύνταξη
Πλεόνασμα δεξιοτήτων βλέπει το ΔΝΤ στην Ελλάδα – Εργαζόμενους με ταλέντα έχουμε, καλές δουλειές δεν έχουμε
Διεθνής έρευνα 24.02.26

Πλεόνασμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα βλέπει το ΔΝΤ - Εργαζόμενους με ταλέντα έχουμε, καλές δουλειές δεν έχουμε

Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του Δείκτη Ανισορροπίας Δεξιοτήτων, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου - ΔΝΤ. Η προσφορά εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες υπερβαίνει κατά πολύ τη ζήτηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»
Euroleague 24.02.26

Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»

Ο Μόντε Μόρις στάθηκε στις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ αλλά και στο βάθος του «ερυθρόλευκου» ρόστερ ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας (25/5).

Σύνταξη
Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»
Culture Live 24.02.26

Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»

Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου δημιουργού, «Ελληνικοί Χοροί για Ορχήστρα», παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή για δύο πιάνα, η οποία αποδίδει με μοναδικό τρόπο τη συμφωνική σκέψη, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της γραφής του Σκαλκώτα

Σύνταξη
Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών
Προϊστορικό μακελειό 24.02.26

Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών

Τα δεκάδες γυναικόπαιδα που κατέληκαν στον μαζικό τάφο του Γκομόλαβα βρήκαν βίαιο θάνατο. Το μακελειό ίσως ήταν επίδειξη δύναμης, εκτιμούν ερευνητές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Armani μετά τον Αρμάνι: Διαθήκη, ρωγμές και το στοίχημα της ιταλικής πολυτέλειας
Live in Style 24.02.26

Armani μετά τον Αρμάνι: Διαθήκη, ρωγμές και το στοίχημα της ιταλικής πολυτέλειας

Με αυστηρούς όρους πώλησης και προκαθορισμένους «μνηστήρες», η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι φέρνει τον ιστορικό οίκο μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, σε μια περίοδο κάμψης της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: Επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής, γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλή 24.02.26

Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: Επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής, γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά εντοπίζουν βαρύτατες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και ζητούν την παραπομπή τους για κακουργήματα

Σύνταξη
Το βόλεϊ πεθαίνει, ζήτω το βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Το βόλεϊ πεθαίνει, ζήτω το βόλεϊ

Το βόλεϊ είναι σαν την Ελλάδα. Διχάζεται. Μέση δεν έχει. Είσαι με τους δεξιούς ή με τους αριστερούς; Είσαι με τον Άδωνη ή με τους γιατρούς; Είσαι με το Ισραήλ ή με την Παλαιστίνη; Και όλα με όρους Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Παναγιώτης Περπερίδης
Παναγιώτης Περπερίδης
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού
Ένωσαν δυνάμεις 24.02.26

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία του Υμηττού.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Euroleague 24.02.26

Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, την ψυχολογία της ομάδας και την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις – Τι είπε για τους τραυματίες

Σύνταξη
