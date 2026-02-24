Η Anthropic λανσάρει νέα εργαλεία ΑΙ για επιχειρήσεις – Ανησυχία για απώλεια θέσεων εργασίας

Λίγες εβδομάδες αφότου τρόμαξε τις αγορές με ένα εργαλείο νομικής ανάλυσης για επιχειρήσεις, η Anthropic ανακοίνωσε την Τρίτη ότι λανσάρει ακόμα δέκα εργαλεία για επαγγελματική χρήση.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι τα νέα plug-in επιτρέπουν στο μοντέλο Claude να αναλαμβάνει εργασίες επενδυτικής τραπεζικής, όπως για παράδειγμα η αξιολόγηση συμφωνιών.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε αναλύσεις χαρτοφυλακίου και σε καθήκοντα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, όπως η παραγωγή υλικού που αντικατοπτρίζει το ύφος και τις πολιτικές μιας εταιρείας.

Άλλα plug-un προορίζονται για ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, εταιρείες μηχανικής και γραφεία σχεδιασμού.

Ακόμα, η Anthropic ανέφερε ότι λανσάρει εργαλεία που επιτρέπουν στο Claude να συνδέεται με εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ευρέως σε επιχειρήσεις, όπως το Gmail και το Google Calendar.

O ρυθμός παρουσίασης νέων εργαλείων, σχολιάζει το Reuters, δείχνει ότι η Anthropic επιχειρεί να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό στην παρουσίαση προϊόντων ΑΙ για επιχειρηματική χρήση, ενόψει της πολυαναμενόμενης εισόδου της στο χρηματιστήριο.

Τον περασμένο μήνα, η παρουσίαση του εργαλείου νομικής ανάλυσης οδήγησε σε ξεπούλημα μετοχών εταιρειών λογισμικού και υπηρεσιών συνολικού ύψους 830 δισ. δολαρίων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι θα πληγούν από την αυτοματοποίηση.

Ο Σκοτ Ουάιτ, επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικών προϊόντων της Anthropic, επιχείρησε να καθησυχάσει τους φόβους για απώλεια θέσεων εργασίας λέγοντας ότι στόχος είναι η βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων και όχι η αντικατάσταση των εργαζομένων.

«Δεν πρόκειται για ένα προϊόν που προσπαθεί να κυριαρχήσει σε κάθε ροή εργασίας» δήλωσε ο Ουάιτ.

«Παρέχουμε υποδομή και νοημοσύνη ώστε οι συνεργάτες ή οι πελάτες μας να μπορούν να φέρουν στην εξίσωση τη δική τους επιχειρηματική γνώση, την εξειδίκευσή τους, τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει και τους πελάτες τους» είπε.

Πέρυσι, πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι είχε προειδοποιήσει ότι η επανάσταση της ΑΙ φέρνει κύμα ανεργίας.