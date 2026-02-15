Το αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει τη συνεργασία του με την Anthropic λόγω της άρνησης της εταιρείας να επιτρέψει τη χρήση του μοντέλου Claude σε αυτόνομα όπλα, αναφέρει το Axios επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο.

Η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στην αποκάλυψη του Reuters ότι το υπουργείο Άμυνας πιέζει τις αμερικανικές εταιρείες ΑΙ να καταργήσουν τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα τους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε απόρρητες χρήσεις.

Το ίδιο αναφέρει τώρα και το Axios, σύμφωνα με το οποίο το υπουργείο Άμυνας απαιτεί από τέσσερις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να επιτρέψουν τη στρατιωτική χρήση των μοντέλων τους για «όλους τους νόμιμους σκοπούς», συμπεριάμβανομένης της ανάπτυξης όπλων, της συλλογής πληροφοριών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η Anthropic, δήλωσε ο αξιωματούχος, αρνείται να συμμορφωθεί και επιμένει ότι δύο τομείς, η ανάπτυξη αυτόνομων όπλων και η παρακολούθηση Αμερικανών, υπερβαίνουν τις κόκκινες γραμμές της,

Όπως είπε, το Πεντάγωνο δεν μπορεί να διαπραγματεύεται με την Anthropic για το ποιες εφαρμογές εμπίπτουν στις δύο κατηγορίες και εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει ή να διακόψει τη συνεργασία.

Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι τα αυτόνομα όπλα και η εγχώρια παρακολούθηση βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων με την αμερικανική κυβέρνηση.

Το ρεπορτάζ του Axios έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Wall Street Journal ανέφερε ότι το μοντέλο Claude χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία Palantir για την υποστήριξη της αμερικανικής επιχείρησης που οδήγησε στην αρπαγή του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, στέλεχος της Anthropic επικοινώνησε με την Palantir για να ρωτήσει αν το Claude χρησιμοποιήθηκε στη στρατιωτική επιχείρηση. Εκπρόσωπος της Anthropic αρνήθηκε ότι αυτό συνέβη.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας -το οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μετονομάσει σε υπουργείο Πολέμου- χρησιμοποιεί ήδη μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εταιρειών των Google, OpenAI, Anthropic και xAΙ.

Μέχρι σήμερα, όμως, τα μοντέλα αξιοποιούνται σε μη απόρρητες εφαρμογές και υπόκεινται στους περιορισμούς και τα μέτρα ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες.

Μόνο μια εταιρεία, η Anthropic, προσφέρει μέσω τρίτων υπηρεσίες για διαβαθμισμένες εφαρμογές, όμως η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη από την πολιτική χρήσης της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, μια εταιρεία ΑΙ έχει ήδη αποδεχθεί τους όρους του Πενταγώνου και δύο άλλες δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία από την Anthropic.

Όπως είπε, πάντως, το Πεντάγωνο θα ήταν δύσκολο να βρει άμεσα αντικαταστάτη της Anthropic επειδή «οι εταιρείες των άλλων μοντέλων έχουν μείνει πίσω».