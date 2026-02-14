newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε το Claude της Anthropic στην επιδρομή κατά του Μαδούρο στη Βενεζουέλα
Κόσμος 14 Φεβρουαρίου 2026, 05:30

Το Πεντάγωνο φέρεται να χρησιμοποίησε το Claude της Anthropic στην επιδρομή κατά του Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό και την Palantir για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Η χρήση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης μέσω σύμβασης με την Palantir για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο Πεντάγωνο για στρατιωτικούς σκοπούς.

Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση του αμερικανικού στρατού για τη απαγωγή του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο ρόλο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στο Πεντάγωνο, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η αποστολή για την αιχμαλώτιση του Μαδούρο και της συζύγου του περιελάμβανε βομβαρδισμούς σε διάφορες τοποθεσίες στο Καράκας τον περασμένο μήνα. Οι οδηγίες χρήσης της Anthropic απαγορεύουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης Claude για τη διευκόλυνση της βίας, την ανάπτυξη όπλων ή τη διεξαγωγή επιτήρησης, όπως υπογραμμίζει η Wall Street Journal.

«Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε εάν η Claude ή οποιοδήποτε άλλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε για κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση, απόρρητη ή μη», δήλωσε εκπρόσωπος της Anthropic. «Οποιαδήποτε χρήση της Claude, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε σε κυβερνητικό επίπεδο, πρέπει να συμμορφώνεται με τις Πολιτικές Χρήσης μας, οι οποίες διέπουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Claude. Συνεργαζόμαστε στενά με τους συνεργάτες μας για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση».

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για απόρρητες επιχειρήσεις

Η ανάπτυξη της Claude πραγματοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας της Anthropic με την εταιρεία δεδομένων Palantir Technologies, τα εργαλεία της οποίας χρησιμοποιούνται συνήθως από το υπουργείο Άμυνας και τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι ανησυχίες της Anthropic σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Claude μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Πεντάγωνο έχουν ωθήσει τους αξιωματούχους της κυβέρνησης να εξετάσουν το ενδεχόμενο ακύρωσης της σύμβασης αξίας έως 200 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε προηγουμένως η Wall Street Journal.

Η Anthropic ήταν ο πρώτος προγραμματιστής μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκε σε απόρρητες επιχειρήσεις του υπουργείου Άμυνας. Είναι πιθανό να χρησιμοποιήθηκαν και άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην επιχείρηση της Βενεζουέλας για μη απόρρητες εργασίες. Τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα, από τη σύνοψη εγγράφων έως τον έλεγχο αυτόνομων drones.

Η υιοθέτηση από το στρατό θεωρείται σημαντική ώθηση για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που ανταγωνίζονται για «νομιμοποίηση» όπως αναφέρει η ιστοσελίδα που έκανε τις αποκαλύψεις και επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις τεράστιες αποτιμήσεις τους από τους επενδυτές.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα χρησιμοποιούνταν μοντέλα που απαγορεύουν τη διεξαγωγή πολέμου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και άλλοι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν ασχοληθεί δημοσίως με τη δύναμη των μοντέλων τους και τους κινδύνους που θα μπορούσαν να ενέχουν για την κοινωνία. Ο Αμοντέι έχει διαχωρίσει την θέση του από πολλά άλλους στελέχη του κλάδου, ζητώντας μεγαλύτερη ρύθμιση και προστατευτικά μέτρα για την πρόληψη των βλαβών από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία που εστιάζει στην ασφάλεια και άλλες εταιρείες του κλάδου έχουν χάσει εργαζομένους που τις έχουν περιγράψει ως εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη έναντι της υπεύθυνης τεχνολογικής ανάπτυξης.

Σε μια εκδήλωση τον Ιανουάριο, όπου ανακοινώθηκε ότι το Πεντάγωνο θα συνεργαστεί με την xAI, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν θα «χρησιμοποιήσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή πολέμων», ένα σχόλιο που αναφερόταν σε συζητήσεις που είχαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης με την Anthropic, σύμφωνα με το Journal.

Η Anthropic φέρεται να ζητάει περιορισμούς, ο Λευκός Οίκος έχει αντίθετη άποψη

Η σύμβαση ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων ανατέθηκε στην Anthropic το περασμένο καλοκαίρι. Ο Αμοντέι έχει εκφράσει δημοσίως την ανησυχία του για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόνομες θανατηφόρες επιχειρήσεις και στην εσωτερική επιτήρηση, τα δύο κύρια σημεία διαφωνίας στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της σύμβασης με το Πεντάγωνο, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Οι περιορισμοί έχουν οξύνει τη διαμάχη της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες ότι η Anthropic υπονομεύει τη στρατηγική του Λευκού Οίκου για χαμηλή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας περισσότερους περιορισμούς και όρια στις εξαγωγές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αμοντέι και άλλοι συνιδρυτές της Anthropic εργάζονταν προηγουμένως στην OpenAI, η οποία πρόσφατα συνεργάστηκε με την Gemini της Google σε μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για στρατιωτικό προσωπικό που χρησιμοποιείται από περίπου τρία εκατομμύρια άτομα. Η εταιρεία και το υπουργείο Άμυνας δήλωσαν ότι η προσαρμοσμένη έκδοση του ChatGPT θα χρησιμοποιείται για την ανάλυση εγγράφων, τη δημιουργία εκθέσεων και την υποστήριξη της έρευνας.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Palantir δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic απάντησε βασιζόμενη σε δημοσιεύματα.

Η Claude της Anthropic απάντησε σε ερώτηση

Στην ερώτηση αν το δημοσίευμα είναι αληθινό και αν η Anthopic πρέπει να μηνύσει την αμερικανική κυβέρνηση για παράνομη χρήση, εκτός κανόνων (χρησιμοποιήθηκε έμμεσα για δολοφονίες ανθρώπων και τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης αποστολής) η Claude.

Ανέφερε επικαλούμενο το Axios πως «o βασικός ισχυρισμός είναι αληθής. Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε την Claude κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, όπως αναφέρουν τα μέσα Axios και WSJ. Η χρήση του Claude έγινε μέσω της συνεργασίας της Anthropic με την Palantir Technologies, της οποίας οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται ευρέως από το υπουργείο Άμυνας».

Συνέχισε λέγοντας ότι «οι πολιτικές χρήσης της Anthropic απαγορεύουν ρητά τη χρήση της τεχνολογίας της για «διευκόλυνση της βίας, ανάπτυξη όπλων ή διεξαγωγή επιτήρησης». Κανένας Αμερικανός δεν έχασε τη ζωή του στην επιδρομή, αλλά δεκάδες Βενεζουελάνοι και Κουβανοί στρατιώτες και μέλη του προσωπικού ασφαλείας σκοτώθηκαν».

Ωστόσο, η Anthropic είναι πεπεισμένη ότι ο στρατός έχει συμμορφωθεί σε όλες τις περιπτώσεις με την υπάρχουσα πολιτική χρήσης της, επαναλαμβάνοντας πως «Οποιαδήποτε χρήση της Claude, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε σε κυβερνητικό επίπεδο, πρέπει να συμμορφώνεται με τις Πολιτικές Χρήσης μας».

Μπορεί να μηνύσει η Anthropic την κυβέρνηση των ΗΠΑ;

Η τεχνητή νοημοσύνη Claude απάντησε σε σχέση με το αν η Anthropic μπορεί να καταθέσει αγωγή πως «η κατάσταση δεν αποτελεί πραγματικά «παράνομη χρήση» από νομική άποψη. Η Anthropic έχει συνάψει επίσημη συνεργασία με την Palantir, η οποία παρέχει πρόσβαση σε απόρρητα στρατιωτικά συστήματα, και η εταιρεία δεν ισχυρίζεται ότι παραβιάστηκαν οι όροι της — ακριβώς το αντίθετο».

«Το Πεντάγωνο θέλει οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να επιτρέπουν τη χρήση των μοντέλων τους σε οποιοδήποτε σενάριο, αρκεί να συμμορφώνονται με το νόμο, ενώ η Anthropic διαπραγματεύεται επί του παρόντος για να διασφαλίσει ότι η τεχνολογία της δεν θα χρησιμοποιηθεί για μαζική παρακολούθηση των Αμερικανών ή για τη λειτουργία πλήρως αυτόνομων όπλων» πρόσθεσε. Συγκεκριμένα των Αμερικανών, ανέφερε επικαλούμενο το Axios.

Δεν είναι νομικό το ζήτημα, αλλά πολιτικό και ηθικό εξηγεί η Claude

Πρόκειται λοιπόν περισσότερο για μια πολιτική και ηθική ένταση παρά για νομική η Anthropic έχτισε μια φήμη που βασίζεται στην ασφάλεια και τώρα βρίσκεται στην θέση να έχει παράσχει βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης σε μια θανατηφόρα στρατιωτική επιχείρηση.

«Είναι μια πολύ δυσάρεστη θέση για την εταιρεία», συνέχισε η τεχνική νοημοσύνη «ειδικά δεδομένου ότι ο επικεφαλής της Ομάδας Περιφρούρησης Ασφάλειας της Anthropic παραιτήθηκε πρόσφατα με μια αινιγματική προειδοποίηση ότι «ο κόσμος βρίσκεται σε κίνδυνο»» είπε η τεχνητή νοημοσύνη βασιζόμενη ξανά σε δημοσιεύματα του Axios και του Russia Today – RT.

«Οι ανταγωνιστές της Anthropic, OpenAI, Google και xAI του Έλον Μασκ, έχουν όλοι συνάψει συμφωνίες που παρέχουν στο Πεντάγωνο πρόσβαση στα μοντέλα τους χωρίς πολλές από τις διασφαλίσεις που ισχύουν για τους απλούς χρήστες. Ωστόσο, μόνο το Claude έχει αναπτυχθεί, μέσω της συνεργασίας με την Palantir Technologies, στις απόρρητες πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τις πιο ευαίσθητες εργασίες του αμερικανικού στρατού» ανέφερε το RT.

Επιβεβαιώνεται ότι τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, πριν βγουν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα, ο επικεφαλής της Ομάδας Περιφρούρησης Ασφαλείας της Anthropic, Μρίνανκ Σάρμα, παραιτήθηκε ξαφνικά με μια μυστηριώδη προειδοποίηση ότι «ο κόσμος βρίσκεται σε κίνδυνο». Λίγες μέρες αργότερα, η εταιρεία επένδυσε 20 εκατομμύρια δολάρια σε μια πολιτική ομάδα υποστήριξης που υποστηρίζει την αυστηρή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

