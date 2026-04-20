20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
Ο Μασκ τάσσεται κατά της φοροαποφυγής, όμως η Tesla πληρώνει μηδενικό φόρο στις ΗΠΑ
Τεχνολογία 20 Απριλίου 2026, 14:49

Ο Μασκ τάσσεται κατά της φοροαποφυγής, όμως η Tesla πληρώνει μηδενικό φόρο στις ΗΠΑ

Έρευνα του Reuters αποκαλύπτει ότι η Tesla γλίτωσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε φόρους δηλώνοντας ένα μεγάλο μέρος των κερδών της σε άλλες χώρες.

Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Όταν  παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους τον Ιανουάριο, η Tesla ανέφερε ότι χρωστούσε μηδενικό φόρο στις ΗΠΑ για το 2025.

Το ίδιο ίσχυε για 19 από τα τελευταία 20 χρόνια, μια περίοδος κατά την οποία η Tesla ανέφερε έσοδα 264 δισ. δολαρίων.

Ο πιο προφανής λόγος είναι οι φοροαπαλλαγές που συνδέονται με τις ζημίες που υπέστη η εταιρεία στη διάρκεια μιας δεκαετίας χωρίς κέρδη. Οι φοροαπαλλαγές που προσφέρει η αμερικανική κυβέρνηση για την πράσινη ενέργεια επίσης βοήθησαν την εταιρεία.

Τώρα, όμως, το πρακτορείο Reuters αποκαλύπτει ότι η Tesla γλίτωσε γύρω στα 400 εκατ. δολάρια σε φόρους χάρη σε μια οικονομική μανούβρα, μια συχνή πρακτική των πολυεθνικών που ονομάζεται μεταφορά κερδών (profit shifting).

Θυγατρικές της Tesla στη Σιγκαπούρη και την Ολλανδία ανέφεραν τα τελευταία χρόνια κέρδη 18 δισεκατομμυρίων ευρώ, για τα οποία δεν καταβλήθηκαν φόροι στις δύο χώρες. Η εταιρεία του Μασκ απέφυγε έτσι να αναφέρει τα κέρδη στις αμερικανικές αρχές και γλίτωσε τη φορολόγηση.

Το Reuters εξέτασε χιλιάδες σελίδες εγγράφων που υπέβαλε η Tesla και οι θυγατρικές της στις ρυθμιστικές αρχές 14 χωρών  της Ευρώπης, της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής, καθώς και παρουσιάσεις και δημόσιες δηλώσεις στελεχών της Tesla. Το πρακτορείο ειδήσεων πήρε επίσης συνεντεύξεις από περισσότερους από 20 αναλυτές, συμβούλους της αυτοκινητοβιομηχανίας, ακαδημαϊκούς και φορολογικούς ειδικούς, συμπεριλαμβανομένων τριών ειδικών που έχουν καταθέσει πάνω από δώδεκα φορές για τέτοια ζητήματα ενώπιον του Κογκρέσου.

Η αποκάλυψη έρχεται να διαψεύσει τους ισχυρισμούς του Μασκ, ιδρυτή, διευθύνοντος συμβούλου και μεγαλύτερου μετόχου της Tesla, ότι οι επιχειρήσεις του δεν αποφεύγουν να πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί.

Όταν συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των εκλογών του 2024, ο δισεκατομμυριούχος διαβεβαίωνε ότι απορρίπτει τις προτάσεις που δέχεται για να γλιτώσει φόρους.

«Μου προτείνουν συχνά τέτοια παραθυράκια» είπε σε προεκλογική εκδήλωση στην Πενσιλβάνια τον Οκτώβριο του 2024. «Τους απαντάω ‘αυτό ακούγεται αρκετά ύποπτο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε» είπε.

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. ο Μασκ διαβεβαίωνε ότι εκμεταλλεύεται νομικά παραθυράκια (Reuters)

Μεταφορά κερδών

Η Tesla και η ομοσπονδιακή φορολογική αρχή IRS δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Το πρακτορείο δεν βρήκε ενδείξεις ότι η εταιρεία παρανόμησε. Και σίγουρα δεν είναι η μόνη πολυεθνική που καταφεύγει σε τέτοιες πρακτικές.

Η μεταφορά κερδών είναι ένας ελιγμός που χρησιμοποιούν συχνά οι μεγάλες εταιρείες για να μεταφέρουν τα κέρδη από μια χώρα σε μια άλλη με πιο ευνοϊκό φορολογικό σύστημα.

«Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί το διεθνές φορολογικό σύστημα» δήλωσε ο Στίβεν Σέι, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και σήμερα επίκουρος καθηγητής στη Νομική Σχολή της Βοστώνης.

Η μετατόπιση κερδών ήρθε ως αποτέλεσμα της απόφασης που έλαβε την περασμένη δεκαετία η Tesla να παραχωρήσει σε θυγατρικές της μέρος της πνευματικής ιδιοκτησίας της, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας που συνδέονται με τα προϊόντα τους. Αυτό σημαίνει ότι κέρδη που κανονικά θα αναφέρονταν στις ΗΠΑ, όπου δημιουργήθηκε η πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, δηλώνονται σε δικαιοδοσίες με χαμηλότερη φορολόγηση.

Έγγραφα που υποβλήθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές της Σιγκαπούρης δείχνουν ότι, μετακύ του 2023 και του 2025, μια θυγατρική της Tesla στην ασιατική χώρα, η Tesla Motors Singapore Holding, έλαβε κέρδη περίπου 18 δις. δολαρίων από την TM International, θυγατρική της Tesla στην Ολλανδία που ανήκει κατά 99% στη θυγατρική της Σιγκαπούρης.

Η TM International είναι καταχωρημένη στις ολλανδικές αρχές ως μη μόνιμη «εταιρική σύμπραξη». Δεν δηλώνει κανέναν εργαζόμενο και δεν υποχρεούται να υποβάλλει οικονομικές καταστάσεις ή να πληρώνει φόρους στην Ολλανδία. Φόρους δεν πληρώνει ούτε η θυγατρική στη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Reuters, η  «εταιρική σύμπραξη» δεν δείχνει να έχει άλλο λόγο ύπαρξης πέρα από το να εξυπηρετεί τη μεταφορά κερδών εκτός των ΗΠΑ.

«Είναι αποκλειστικά θέμα μεταφοράς κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία», δήλωσε ο Ρόιβεν Άβι-Γιόνα, καθηγητής φορολογικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Λόγω της πολυπλοκότητας της φορολογικής νομοθεσίας και των διαφορετικών απαιτήσεων γνωστοποίησης σε διαφορετικές χώρες, είναι συχνά δύσκολο, ακόμη και για τους ειδικούς και τις φορολογικές αρχές, να εντοπιστεί η διασυνοριακή μεταφορά κερδών μιας πολυεθνικής. Η Tesla δεν αποτελεί εξαίρεση.

Από την ίδρυσή της το 2003, η Tesla έχει αναφέρει ότι όφειλε φόρους μόνο για ένα έτος το 2023, ύψους μόλις 48 εκατ. δολαρίων.

Τα έγγραφα που εξέτασε το Reuters δείχνουν ότι η Tesla οφείλει πολύ υψηλότερους φόρους σε άλλες χώρες, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις στις ΗΠΑ αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και περίπου το ήμισυ του τζίρου.

Συγκεκριμένα, η Tesla έχει αναφέρει ότι από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει καταβάλει σε άλλες χώρες φόρους 6,4 δισ. δολαρίων, ποσό 130 φορές μεγαλύτερο από τα 48 εκατ. που έχει κληθεί να πληρώσει στις ΗΠΑ.

Το 2023 και το 2024, τα τελευταία έτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η Tesla Motors Netherlands ανέφερε ετήσια έσοδα ύψους 28 δισ. δολαρίων, σχεδόν το 30% του συνολικού κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας για καθένα από αυτά τα έτη.

Η ετήσια έκθεση που υπέβαλε η Tesla στις αμερικανικές αρχές τον Ιανουάριο υποδεικνύει ότι η εταιρεία μπορεί να έχει εγκαταλείψει την πρακτική της μεταφοράς κερδών, αφού δηλώνει ότι πάνω από το 90% των κερδών της το 2025 αποκτήθηκαν στις ΗΠΑ. Την προηγούμενη πενταετία, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 27%.

Η πρακτική της μεταφοράς κερδών έχει βρεθεί πάντως στο στόχαστρο του Κογκρέσου και της φορολογικής υπηρεσίας IRS. Η Microsoft, για παράδειγμα, κατηγορείται από την υπηρεσία ότι απέφυγε να πληρώσει 28 δισ. δολάρια σε φόρους έως το 2023.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% άρχισε η εβδομάδα

Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Νάρκισσοι: Υπάρχει τρόπος να τους «ξεσκεπάσουμε» από την αρχή;

Κόσμος
Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, αν δεν υπάρξει συμφωνία – Δεν θα υποκύψουμε στη βία, λέει το Ιράν

Τραμπ: Εξαιρετικά απίθανο να παραταθεί η εκεχειρία, αν δεν υπάρξει συμφωνία – Δεν θα υποκύψουμε στη βία, λέει το Ιράν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση
Βιομηχανία 19.04.26

Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση

Οι φθηνές κινεζικές εξαγωγές και το υποτιμημένο γουάν απειλούν τον βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης. Απαιτούνται άμεσα δασμοί και ισχυρή βιομηχανική πολιτική

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Στοιχεία ΔΝΤ 19.04.26

Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 - Ουραγός η Ελλάδα

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Ανθεκτικός ο πληθωρισμός 19.04.26

Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις

Πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίου δίνουν προτεραιότητα στις λάθος δεξιότητες και δεν εστιάζουν σε αυτό που αναζητούν οι εργοδότες

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη
Εξώφυλλο People 20.04.26

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας - Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «'υπόγα' του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «'υπόγα' του Μαξίμου» - Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Ελλάδα 20.04.26

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
Ελλάδα 20.04.26

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Κεφαλονιά: Τα μηνύματα του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 20.04.26

Τα μηνύματα και η τελευταία βιντεοκλήση του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Καταπέλτης 20.04.26

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
InShorts 20.04.26

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Ελλάδα 20.04.26

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

