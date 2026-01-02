H κινεζική BYD εκθρόνισε την Tesla ως η κορυφαία εταιρεία ηλεκτροκίνησης

H Tesla του Έλον Μασκ χάνει τον τίτλο του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, με την κινεζική BYD να την ξεπερνά για πρώτη φορά σε πωλήσεις.

Η Tesla ανέφερε την Παρασκευή ότι οι παραδόσεις της μειώθηκαν το 2025 κατά 9% στα 1,64 εκατομμύρια οχήματα, μια φθίνουσα πορεία που αποδίδεται εν μέρει στις εμπρηστικές πολιτικές παρεμβάσεις του Μασκ και τη συνεργασία του με την κυβέρνηση Τραμπ για δραστικές περικοπές στο αμερικανικό δημόσιο.

Η εταιρεία του Μασκ βρέθηκε έτσι πίσω από την BYD, η οποία ανέφερε την Πέμπτη αύξηση των πωλήσεων οχημάτων μπαταρίας κατά 28% σε πάνω από 2,25 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αναφέρει το BBC, οι πωλήσεις της Tesla ήταν μειωμένες κατά 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ένα μέρος της μείωσης αποδίδεται στην κατάργηση της επιδότησης που προσέφερε η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία έφτανε τα 7.500 δολάρια για ορισμένα οχήματα μπαταρίας, υβριδικά plug-in και μοντέλα με κυψέλες καυσίμου.

Η BYD και άλλες κινεζικές εταιρείες, όπως η Geely και η MG ασκούν πιέσεις στις Δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες με τις χαμηλές τιμές τους, αν και οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές περιορίζουν το μερίδιό τους σε ξένες αγορές.

Σε μια προσπάθεια να τονώσει τις πωλήσεις της, η Tesla παρουσίασε τον Οκτώβριο φθηνότερες βερσιόν των δύο δημοφιλέστερων μοντέλων της στην αγορά των ΗΠΑ.

Ο Μασκ, ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, θα λάβει έως και ένα τρισεκατομμύριο δολάρια την επόμενη δεκαετία –το αστρονομικό πακέτο αποδοχών που ενέκρινε το ΔΣ της Tesla– εφόσον πετύχει μια σειρά στόχων για τις πωλήσεις και την τιμή της μετοχής.

Το πακέτο που ενέκρινε το ΔΣ προβλέπει επίσης ότι η Tesla θα πουλήσει εντός της επόμενης δεκαετίας τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ Optimus, μετά τη δήλωση του Μασκ ότι θέλει να καταστήσει την Tesla ηγέτη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.