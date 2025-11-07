Ο Μασκ κέρδισε το συμβόλαιο του ενός τρισ. για να παραμείνει στο τιμόνι της Tesla

Σε μια εποχή που οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών εκτοξεύονται στα ύψη, η αμοιβή του ενός τρισ προς τον Έλον Μασκ αυτή είναι άνευ προηγουμένου, όπως αναφέρει η Washington Post. Η συμφωνία καθιστά τον αμερικανό επιχειρηματία τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν με συντριπτική πλειοψηφία ένα πακέτο αμοιβών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων με σκοπό να διατηρήσουν τον Μασκ στην ηγεσία της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία εισέρχεται σε μια νέα φάση που χαρακτηρίζεται από στοιχήματα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το μέτρο συνάντησε ασυνήθιστη αντίσταση από επενδυτές, συμβούλους και ακτιβιστές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ήταν υπερβολικό ή αδικαιολόγητο, επισημαίνοντας το πρόσφατο ιστορικό εργασιών του Μασκ εκτός της Tesla — συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που επέβλεπε την υπηρεσία DOGE των ΗΠΑ — μερικές από τις οποίες έβλαψαν το εμπορικό σήμα.

Ωστόσο, ο Μασκ προήδρευσε επίσης σε ιστορικές επιτυχίες, μετατρέποντας την εταιρεία στην πιο πολύτιμη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο και καθιστώντας τον εαυτό του τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Το πακέτο αμοιβών του Μασκ δημιουργεί προηγούμενο και για άλλους CEO’s

Ο Μασκ ανέβηκε θριαμβευτικά στη σκηνή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Όστιν, υπό το θερμό χειροκρότημα και τις επευφημίες του ονόματός του. «Αυτό που πρόκειται να ξεκινήσουμε δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο για το μέλλον της Tesla, αλλά ένα εντελώς νέο βιβλίο», ανακοίνωσε.

Το πακέτο αμοιβών σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις αμοιβές των στελεχών, ακόμη και σε έναν ήδη υπερπληθωρισμένο κόσμο αμοιβών διευθυντικών στελεχών. Η μόνη παρόμοια περίπτωση είναι η προηγούμενη συμφωνία του Μασκ με την Tesla, ένα πακέτο αμοιβών ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκεται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ντέλαγουερ, μετά την ακύρωσή του από έναν άλλο δικαστή, ο οποίος επικαλέστηκε «άδικη διαδικασία».

Ο Ρόχαν Γουίλιαμσον, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Τζοόρτζταουν, δήλωσε ότι το επιχείρημα του Μασκ για την απαίτηση ενός τόσο τεράστιου μισθού είναι σε μεγάλο βαθμό μοναδικό για την Tesla, αν και παρόμοιες συμφωνίες ενδέχεται να γίνουν πιο συχνές σε μια εποχή όπου οι νεοσύστατες επιχειρήσεις καθοδηγούνται από τους ιδρυτές τους.

«Όπως και να το δει κανείς, είναι πολύ», είπε ο Γουίλιαμσον. Ωστόσο, η συμφωνία επιδιώκει να τονίσει τον κεντρικό — ακόμη και μοναδικό — ρόλο του Μασκ στην άνοδο της εταιρείας και στο μέλλον της. «Εγώ την έφερα μέχρι εδώ και χωρίς εμένα θα αποτύχει», είπε ο Γουίλιαμσον, συνοψίζοντας το επιχείρημα του Μασκ.