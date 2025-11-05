science
Οι Νορβηγοί λένε «όχι» στην αμοιβή του 1 τρισ. που απαιτεί ο Μασκ από την Tesla
Τεχνολογία 05 Νοεμβρίου 2025 | 16:10

Οι Νορβηγοί λένε «όχι» στην αμοιβή του 1 τρισ. που απαιτεί ο Μασκ από την Tesla

Το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο είναι ένας από τους 10 κορυφαίους επενδυτές της Tesla.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Κατά του πακέτου αποδοχών ύψους 1 τρισ. δολ. του CEO της Tesla, Έλον Μασκ, αναμένεται να ψηφίσει το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, λέγοντας ότι ανησυχεί για το μέγεθος της συμφωνίας.

Το νορβηγικό πετρελαϊκό fund αξίας 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους μετόχους της Tesla με μερίδιο 1,1%, δήλωσε την Τρίτη ότι ενώ εκτιμά «τη σημαντική αξία που δημιουργήθηκε υπό τον οραματιστικό ρόλο του κ. Μασκ», θα ψηφίσει κατά του πριμ απόδοσής του.

«Ανησυχούμε για το συνολικό μέγεθος της αποζημίωσης, την αραίωση και την έλλειψη μετριασμού του κινδύνου των βασικών προσώπων — σύμφωνα με τις απόψεις μας σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών», ανέφερε δύο ημέρες πριν από την ετήσια συνάντηση του κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις 6 Νοεμβρίου.

«Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε εποικοδομητικό διάλογο με την Tesla για αυτό και άλλα θέματα».

Η Tesla καλείται να δώσει στον Μασκ τη μεγαλύτερη αμοιβή όλων των εποχών (Reuters)

Η Tesla καλείται να δώσει στον Μασκ τη μεγαλύτερη αμοιβή όλων των εποχών (Reuters)

Οι απειλές του Μασκ

Ο πρόεδρος της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως απαραίτητη για να διατηρηθεί ο Μασκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Μασκ έχει απειλήσει δημόσια ότι θα αποχωρήσει εάν οι μέτοχοι μπλοκάρουν ξανά το πακέτο αποδοχών του.

Σημειώνεται ότι το πετρελαϊκό fund είχε ψηφίσει και πέρυσι κατά της λήψης από τον Μασκ αμοιβής ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή η συμφωνία αμοιβής εγκρίθηκε από τους μετόχους τον Ιούνιο, αλλά απορρίφθηκε για δεύτερη φορά από δικαστήριο του Ντέλαγουερ τον Δεκέμβριο.

Δύο συμβουλευτικές ομάδες μετόχων, η Glass Lewis και η ISS, συνέστησαν στους επενδυτές να απορρίψουν την τελευταία συμφωνία αμοιβής 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η οποία συνδέεται με φιλόδοξα ορόσημα για την τιμή της μετοχής και την επιχειρησιακή απόδοση.

Μια ομάδα μεγάλων συνταξιοδοτικών ταμείων εξέδωσε επίσης μια ανοιχτή επιστολή αντιτιθέμενη στο σχέδιο αμοιβών, υποστηρίζοντας ότι η «αδιάκοπη επιδίωξη» του διοικητικού συμβουλίου να διατηρήσει τον διευθύνοντα σύμβουλό του είχε βλάψει τη φήμη της Tesla και είχε οδηγήσει σε υπερβολικές αμοιβές.

Το νορβηγικό ταμείο πετρελαίου έχει νιώσει την οργή του Μασκ για τις αμοιβές και στο παρελθόν. Ο Νικολάι Τάνγκεν, διευθύνων σύμβουλος του ταμείου, κάλεσε τον Μασκ και άλλους διευθύνοντες συμβούλους σε δείπνο στο Όσλο νωρίτερα φέτος, αλλά ο Μασκ απέρριψε την πρόσκληση αφού το ταμείο πετρελαίου ψήφισε κατά της συμφωνίας για τις αμοιβές των 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Όταν σου ζητάω μια χάρη, την οποία πολύ σπάνια κάνω, και εσύ αρνείσαι, τότε δεν πρέπει να μου τη ζητάς μέχρι να κάνεις κάτι πάνω απ’ όλα για να επανορθώσεις. Οι φίλοι πρέπει να είναι φίλοι», είπε ο Μασκ στον Tangen τον Οκτώβριο του 2024 σε ένα μήνυμα κειμένου που αποκαλύφθηκε από το ταμείο κατόπιν αιτήματος για την ελευθερία της πληροφόρησης.

Το νορβηγικό fund συνήθως αποκαλύπτει τις προθέσεις ψήφου του πέντε ημέρες πριν από τις ετήσιες συνελεύσεις. Ωστόσο, δημοσίευσε την ψήφο του για την Tesla μόνο δύο ημέρες νωρίτερα, λέγοντας ότι ήθελε «να διασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν υπόψη στην ανάλυσή μας».

Πηγή: OT.gr

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Stream science
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα
Διεθνής Οικονομία 03.11.25

Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα

Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη φθίνει, αλλάζοντας τα δεδομένα που ήθελαν μέχρι τώρα να νότια κράτη να έχουν το κυριότερο πρόβλημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Ένα αντίο στην καινοτόμο σχεδιάστρια μόδας Marina Yee – Μία εκ των «Έξι της Αμβέρσας»
Ήταν 67 ετών 05.11.25

Ένα αντίο στην καινοτόμο σχεδιάστρια μόδας Marina Yee – Μία εκ των «Έξι της Αμβέρσας»

Μετά τον θάνατο της Βελγίδας σχεδιάστριας, Marina Yee, θυμόμαστε τη συνέντευξή της στο Dazed, το 2018, όπου μιλάει για την κληρονομιά, τη βιωσιμότητα και τη δύναμη των Antwerp Six, των θρυλικών «Έξι της Αμβέρσας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γουλβς: Ο Ρουί Βιτόρια υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού υποψήφιος αντικαταστάτης του Περέιρα στη Γουλβς

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Ρουί Βιτόρια, είναι είναι βασικός υποψήφιος αντικαταστάτης του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα στη Γουλβς

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέικομπ Χέλμπεργκ – «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»
Με τον Τζέικομπ Χέλμπεργκ 05.11.25

Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ - «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ

Σύνταξη
Ακρίβεια: «Σκουριασμένα» τα «εργαλεία» – Τα νοικοκυριά παραμένουν σε απόγνωση
Οικονομικές Ειδήσεις 05.11.25

«Σκουριασμένα» τα «εργαλεία» για την ακρίβεια - Τα νοικοκυριά παραμένουν σε απόγνωση

Με νέα «όπλα» στη «μάχη» ρίχνεται η κυβέρνηση αλλά τα «πυρά» μοιάζουν άσφαιρα. Δεν έχουν πειστεί οι πολίτες που σε ποσοστό 81% απαντούν πως η ακρίβεια παραμένει αμείωτη. Η εθελοντική πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών και τα διπλά «ταμπελάκια».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
Culture Live 05.11.25

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness

Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος
Κλαούντια Σέινμπαουμ 05.11.25

Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος

Βίντεο δείχνει άνδρα να προσπαθεί να φιλήσει και να αγκαλιάσει την Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπογραμμίζοντας τόσο τον κίνδυνο για την ασφάλεια όσο και την παρενόχληση που αντιμετωπίζουν Μεξικάνες

Σύνταξη
Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
On Field 05.11.25

Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι

Ο Λανουά, ο οποίος ήταν και παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ζίμπερτ για το μεγάλο λάθος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Βάιος Μπαλάφας
Ρωσία: Εντολή Πούτιν για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων
Πυρηνικές απειλές 05.11.25

Εντολή Πούτιν για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων - «Αν δοκιμάσουν πυρηνικά, θα απαντήσουμε»

Αν οι ΗΠΑ ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης, προειδοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Μας φοβούνται», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η Γερμανία είναι ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία
Γερμανία 05.11.25

«Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία

Η πρόεδρος της Bundestag ζήτησε την απαγόρευση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σουηδίας ή της Νορβηγίας. Η πολιτικός επέκρινε με έντονα λόγια την κατάσταση στη Γερμανία

Σύνταξη
Κ. Θ. Δημαράς: Το αιώνιο δίλημμα για την ανθρωπότητα
Η ανθρώπινη πολυφωνία 05.11.25

Κ. Θ. Δημαράς: Η τραμπάλα

Το αδιάκοπο πάει κι έλα ανάμεσα στον θετικισμό και την μυστικόπαθη διάθεση

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ
Βουλή 05.11.25

Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι απαιτείται άμεσα ο εκ νέου προσδιορισμός της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;
Κόσμος 05.11.25

Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;

Σε μια ΕΕ που ταλανίζεται από πολιτική αστάθεια, κοινωνική ανασφάλεια και απώλεια εμπιστοσύνης, οι Ευρωπαίοι εκφράζουν πρωτοφανή απαισιοδοξία για το μέλλον της δημοκρατίας και της ίδιας της ηπείρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
Europa League 05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
