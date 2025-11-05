Κατά του πακέτου αποδοχών ύψους 1 τρισ. δολ. του CEO της Tesla, Έλον Μασκ, αναμένεται να ψηφίσει το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, λέγοντας ότι ανησυχεί για το μέγεθος της συμφωνίας.

Το νορβηγικό πετρελαϊκό fund αξίας 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους μετόχους της Tesla με μερίδιο 1,1%, δήλωσε την Τρίτη ότι ενώ εκτιμά «τη σημαντική αξία που δημιουργήθηκε υπό τον οραματιστικό ρόλο του κ. Μασκ», θα ψηφίσει κατά του πριμ απόδοσής του.

«Ανησυχούμε για το συνολικό μέγεθος της αποζημίωσης, την αραίωση και την έλλειψη μετριασμού του κινδύνου των βασικών προσώπων — σύμφωνα με τις απόψεις μας σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών», ανέφερε δύο ημέρες πριν από την ετήσια συνάντηση του κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις 6 Νοεμβρίου.

«Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε εποικοδομητικό διάλογο με την Tesla για αυτό και άλλα θέματα».

Οι απειλές του Μασκ

Ο πρόεδρος της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως απαραίτητη για να διατηρηθεί ο Μασκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Μασκ έχει απειλήσει δημόσια ότι θα αποχωρήσει εάν οι μέτοχοι μπλοκάρουν ξανά το πακέτο αποδοχών του.

Σημειώνεται ότι το πετρελαϊκό fund είχε ψηφίσει και πέρυσι κατά της λήψης από τον Μασκ αμοιβής ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή η συμφωνία αμοιβής εγκρίθηκε από τους μετόχους τον Ιούνιο, αλλά απορρίφθηκε για δεύτερη φορά από δικαστήριο του Ντέλαγουερ τον Δεκέμβριο.

Δύο συμβουλευτικές ομάδες μετόχων, η Glass Lewis και η ISS, συνέστησαν στους επενδυτές να απορρίψουν την τελευταία συμφωνία αμοιβής 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η οποία συνδέεται με φιλόδοξα ορόσημα για την τιμή της μετοχής και την επιχειρησιακή απόδοση.

Μια ομάδα μεγάλων συνταξιοδοτικών ταμείων εξέδωσε επίσης μια ανοιχτή επιστολή αντιτιθέμενη στο σχέδιο αμοιβών, υποστηρίζοντας ότι η «αδιάκοπη επιδίωξη» του διοικητικού συμβουλίου να διατηρήσει τον διευθύνοντα σύμβουλό του είχε βλάψει τη φήμη της Tesla και είχε οδηγήσει σε υπερβολικές αμοιβές.

Το νορβηγικό ταμείο πετρελαίου έχει νιώσει την οργή του Μασκ για τις αμοιβές και στο παρελθόν. Ο Νικολάι Τάνγκεν, διευθύνων σύμβουλος του ταμείου, κάλεσε τον Μασκ και άλλους διευθύνοντες συμβούλους σε δείπνο στο Όσλο νωρίτερα φέτος, αλλά ο Μασκ απέρριψε την πρόσκληση αφού το ταμείο πετρελαίου ψήφισε κατά της συμφωνίας για τις αμοιβές των 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Όταν σου ζητάω μια χάρη, την οποία πολύ σπάνια κάνω, και εσύ αρνείσαι, τότε δεν πρέπει να μου τη ζητάς μέχρι να κάνεις κάτι πάνω απ’ όλα για να επανορθώσεις. Οι φίλοι πρέπει να είναι φίλοι», είπε ο Μασκ στον Tangen τον Οκτώβριο του 2024 σε ένα μήνυμα κειμένου που αποκαλύφθηκε από το ταμείο κατόπιν αιτήματος για την ελευθερία της πληροφόρησης.

Το νορβηγικό fund συνήθως αποκαλύπτει τις προθέσεις ψήφου του πέντε ημέρες πριν από τις ετήσιες συνελεύσεις. Ωστόσο, δημοσίευσε την ψήφο του για την Tesla μόνο δύο ημέρες νωρίτερα, λέγοντας ότι ήθελε «να διασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν υπόψη στην ανάλυσή μας».

