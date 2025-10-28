newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Φεύγει ο Μασκ από την Tesla αν δεν πάρει το 1 τρισ.
Διεθνής Οικονομία 28 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Φεύγει ο Μασκ από την Tesla αν δεν πάρει το 1 τρισ.

Τι αναφέρει η πρόεδρος της Tesla στην επιστολή της προς τους μετόχους

Θα αποχωρήσει από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου ο Έλον Μασκ εάν δεν εγκριθεί το προτεινόμενο πακέτο αποδοχών του ύψους 1 τρισ. δολαρίων, προειδοποίησε η πρόεδρος Ρόμπιν Ντένχολμ σε επιστολή της προς τους μετόχους τη Δευτέρα.

Η έκκληση έρχεται πριν από την ετήσια συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου, με το διοικητικό συμβούλιο της Tesla να έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες επικρίσεις ότι δεν ενεργεί προς το συμφέρον των μετόχων και τους ειδικούς διακυβέρνησης και τις ομάδες υπεράσπισης να αμφισβητούν την ανεξαρτησία και την εποπτεία της επιρροής του Μασκ.

Τι αναφέρει στην επιστολή της η πρόεδρος

Το προτεινόμενο σχέδιο που βασίζεται στην απόδοση σχεδιάστηκε για να διατηρήσει και να παρακινήσει τον Μασκ να συνεχίσει να ηγείται της Tesla για τουλάχιστον άλλα επτάμισι χρόνια, ανέφερε η Ντέλχομ στην επιστολή.

Η ηγεσία του Μασκ ήταν «κρίσιμη» για την επιτυχία της Tesla, είπε, και προειδοποίησε ότι χωρίς ένα σχέδιο που να του παρέχει σωστά κίνητρα, η εταιρεία θα μπορούσε να χάσει τον «χρόνο, το ταλέντο και το όραμά του». Ο ρόλος του Μασκ είναι ζωτικής σημασίας καθώς η Tesla επιδιώκει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτόνομη τεχνολογία, είπε.

Το προτεινόμενο πακέτο θα χορηγεί στον Μασκ 12 δόσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών συνδεδεμένων με φιλόδοξους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης  ύψους 8,5 τρισ. δολαρίων και ορόσημων στην αυτόνομη οδήγηση και τη ρομποτική.

Η επιστολή της παρουσιάζει το πακέτο ως απαραίτητο για την ευθυγράμμιση των κινήτρων του Μάσκ με την αξία για τους μετόχους και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, προτρέποντας επίσης τους επενδυτές να επανεκλέξουν τρία διευθυντικά στελέχη με μακρά θητεία που έχουν συνεργαστεί στενά μαζί του.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla βρίσκεται υπό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της στενής σχέσης του με τον Μασκ. Δικαστήριο του Ντέλαγουερ νωρίτερα φέτος ακύρωσε τη συμφωνία αμοιβής του για το 2018, διαπιστώνοντας ότι είχε ανατεθεί και διαπραγματευτεί ακατάλληλα από διευθυντές που δεν ήταν πλήρως ανεξάρτητοι.

Πηγή: ot.gr

Economy
Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας
Διεθνής Οικονομία 27.10.25

«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας

Το ειδικό προϊόν «Route 1» για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία είχε ισχυρή ζήτηση κατά τη δημοπρασία των Διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορούν οι κυρώσεις του να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;
Διπλός στόχος 27.10.25

Μπορούν οι κυρώσεις Τραμπ να πείσουν τις χώρες να μην αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil - Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ευκαιρία για υδραυλικούς, μαραγκούς, ηλεκτρολόγους – Και θα βγάλουν καλά λεφτά
Μπλε κολάρα 27.10.25

Υδραυλικοί, μαραγκοί, ηλεκτρολόγοι οι επόμενοι... εκατομμυριούχοι

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απειλή για όλους τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τους CEO Nvidia και BlackRock, το μέλλον θα είναι προσοδοφόρο για τα τεχνικά επαγγέλματα, όπου οι ανάγκες αυξάνονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της
«Τρύπια» κλεψύδρα 27.10.25

Σύγχρονος υπόκοσμος – Όταν μέχρι και η άμμος έχει τη μαφία της

Γιατί η άμμος έχει γίνει νέος «χρυσός» για το οργανωμένο έγκλημα, που κλέβει τεράστιες ποσότητες από ακτές, λίμνες και ποτάμια, καταστρέφοντας οικοσυστήματα και κοινότητες παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Θέσεις στάθμευσης 28.10.25

Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Τι ισχύει για τις ανοικτές και τις κλειστές θέσεις, ποιες μπορούν να μεταβιβαστούν ή να νοικιαστούν - Πώς ορίζεται η χρήση και τι έχει αλλάξει νομοθετικά, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»
Ευλογιά Προβάτων 28.10.25

Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»

Γιατί καθυστέρησαν σχεδόν 20 μέρες μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων να θανατώσουν τα 720 σπάνια αιγοπρόβατα – Η ελλιπής προστασία των σπάνιων ελληνικών φυλών και το υποχρηματοδοτούμενο ινστιτούτο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους
Έρευνα Τradingpedia 28.10.25

Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους

Σύμφωνα με την Τradingpedia, τα βασικά έξοδα διαβίωσης στην Αθήνα είναι το 113% του μέσου μισθού, κατατάσσσοντάς την ως την τρίτη πιο «απρόσιτη» πόλη, ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Στόχος το 80% 28.10.25

Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση των διαδικασιών ανοίγει ο δρόμος για την κάλυψη 2,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

Ηλίας Γεωργάκης
Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»
Κυπριακό 28.10.25

Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει: «Η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική ισότητα θεωρείται προϋπόθεση», ανέφερε ο Τουφάν Ερχιουρμαν, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης» για το Κυπριακό.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανέστειλε τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο
Βενεζουέλα 28.10.25

Παγώνει ο Μαδούρο τη συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο

Ανέστειλε ο Νικολάς Μαδούρο τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για την εκμετάλλευση κοιτάσματος φυσικού αερίου, αφού η χώρα «μετατράπηκε σε αεροπλανοφόρο» των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο άσκησε έφεση εναντίον της καταδίκης του σε 27ετή κάθειρξη
Βραζιλία 28.10.25

Εφεση άσκησε ο Μπολσονάρο στην απόφαση για 27ετή φυλάκισή του

Εφεση κατά της σε βάρος του καταδικαστικής απόφασης άσκησε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, επισημαίνοντας «παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες» στην ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία
Σέρχιι Κ. 28.10.25

Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία

Ουκρανός ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση και διατάχθηκε η μεταγωγή του στη Γερμανία. Προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση σε έναν μήνα

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν συζήτησε με την ΥΠΕΞ της Β. Κορέας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους
Μόσχα 28.10.25

Πούτιν και ΥΠΕΞ Β. Κορέας συζητούν για την ενίσχυση της συνεργασίας τους

«Πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με την υπουργό Εξωτερικών της Β. Κορέας.

Σύνταξη
Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν
Νότια Σινική Θάλασσα 28.10.25

Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν

Με μόλις 30 λεπτά διαφορά σημειώθηκαν δύο σπάνια ατυχήματα αεροσκαφών από το αεροπλανοφόρο Νίμιτς, τα 5 άτομα πληρώματος και των δύο πτητικών μέσων διασώθηκαν

Σύνταξη
Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 28.10.25

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο - Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Σύνταξη
