Μια ακόμη ευκαιρία είχε ο Έλον Μασκ να πείσει και διεκδικήσει από τους μετόχους της Tesla την αστρονομική αμοιβή του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων : Η τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη της εταιρείας έκλεισε με τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου να παρακαλά -όπως αναφέρει το Bloomberg-, τους επενδυτές να επικυρώσουν ενα πακέτο αμοιβών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, και επιπλέον να κατακρίνει όσους θεωρεί ότι απειλούν το στόχο του.

Ο ίδιος «επιτέθηκε» στις εταιρείες παροχής συμβουλών στους μετόχους , που έχουν ταχθεί κατά του σχεδίου των παροχών,

«Απλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής έλεγχος των ψήφων για να ασκηθεί ισχυρή επιρροή», δήλωσε ο Μασκ μετά από μια τηλεδιάσκεψη 75 λεπτών. «Αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να μην μπορώ να απολυθώ αν τρελαθώ».

Ήταν ο κλασικός Μασκ, σχολιάζει το Bloomberg: ένα φλογερό τέλος σε μια κατά τα άλλα βαρετή τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη, στην οποία συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες της Tesla στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τα ρομπότ Optimus και η υπηρεσία robotaxi.

Ωστόσο, το ύψος των αποδοχών του διάσημου και εκκεντρικού επιχειρηματία -που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων- μεταξύ αυτών και του Πάπα Λέοντος του Γ’, θα διευκρινιστεί στις 6 Νοεμβρίου στο Όστιν του Τέξας όταν οι μέτοχοι θα ψηφίσουν για το πακέτο αμοιβών στην ετήσια συνέλευση της Tesla.

Ο Μασκ και το συμφέρον των μετόχων

«Απλά δεν αισθάνομαι άνετα να δημιουργήσω έναν στρατό ρομπότ εδώ και στη συνέχεια να εκδιωχθώ λόγω κάποιων ανόητων συστάσεων από την ISS και την Glass Lewis, οι οποίες δεν έχουν την παραμικρή ιδέα», δήλωσε ο Μασκ, αναφερόμενος στις συμβουλευτικές υπηρεσίες πληρεξουσιότητας που, όπως είπε, δεν ψηφίζουν προς το συμφέρον των μετόχων.

Ο οικονομικός διευθυντής της Tesla, Βαϊμπάβ Τανέτζα, με τις τελευταίες του λέξεις πριν από το τέλος της τηλεδιάσκεψης, υποστήριξε ότι η επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου που συνέταξε το προτεινόμενο πακέτο αποζημίωσης το έκανε διασφαλίζοντας ότι ο Μασκ δεν θα λάβει κανένα όφελος, εκτός εάν οι μέτοχοι αποκομίσουν σημαντικές αποδόσεις.

Είναι αυτός που προέτρεψε τους μετόχους, περισσότερες από μία φορές, να ψηφίσουν υπέρ του σχεδίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόεδρος της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, υπερασπίστηκε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να προσφέρει στον Μασκ ένα πακέτο αμοιβής ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων εάν πετύχει μια σειρά από αξιόλογους στόχους τους οποίους έχει θέσει για την επόμενη δεκαετία.

Πηγή: OT.gr